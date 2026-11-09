बिहार बॉर्डर की ओर भागा, पुलिस को देखते ही कर दी फायरिंग, बंगाल में नाबालिग से रेप-मर्डर का आरोपी एनकाउंटर में ढेर

जुलाई से नवंबर तक बंगाल में रेप-मर्डर के मामलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं. रायगंज की इस मुठभेड़ के बाद गंभीर अपराधों में एनकाउंटर की संख्या चार हो गई है.

बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर में एनकाउंटर में मारा गया रेप-मर्डर का आरोपी (फाइल फोटो- ANI)

पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले में सोमवार (9 नवंबर) की सुबह-सुबह एनकाउंटर हुआ है. यहां नाबालिग बच्ची के साथ रेप और मर्डर का आरोपी दिलीप रॉय (48) मुठभेड़ में मारा गया.

पुलिस ने बताया कि आरोपी दिलीप रॉय सुबह करीब 4 बजे बिहार बॉर्डर की ओर भागने की कोशिश कर रहा था. उसने जैसे ही पुलिसकर्मियों को देखा तो फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद रायगंज थाना क्षेत्र में कुलिक नदी बांध के पास मुठभेड़ शुरू हो गई. एनकाउंटर में आरोपी को गोली लग गई, उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

गांव में छिपा था आरोपी, पुलिस ने 3.30 बजे मारी रेड

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, रायगंज जिले की पुलिस को आधी रात इंटेलिजेंस इनपुट मिले थे कि आरोपी रॉय गौरी ग्राम पंचायत में कहीं छिपा हुआ है. इस इनपुट पर एक्शन लेते हुए पुलिस की टीम ने करीब 3.30 बजे रेड मारी.

आरोपी को जब पता चला कि पुलिस ने उसे घेर लिया है तो उसने फायरिंग शुरू कर दी. उसकी एक गोली पुलिस की गाड़ी के टायर में लगी. पुलिस टीम ने बचाव करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी घायल हो गया. उसे रायगंज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ले जाया गया. यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

6 नवंबर को मिला था 12 साल की बच्ची का शव

12 साल की पीड़िता का शव बहुत की खराब हालत में शुक्रवार (6 नवंबर) को कुलिक नदी के पास जंगल से बरामद हुआ था, जिसके बाद से पुलिस 4 दिनों से लगातार दिलीप रॉय की तलाश कर रही थी.

पीड़िता की फैमिली ने बताया था कि 12 साल की लड़की 3 नवंबर को साइकिल से घर से निकली थी, जिसके बाद वो लापता हो गई थी. उसका शव दो दिन बाद बरामद किया गया. परिवार का आरोप था कि बच्ची के साथ रेप के बाद हत्या की गई थी.

दिलीप रॉय के खिलाफ रायगंज थाने में दर्ज था केस

दिलीप रॉय के खिलाफ रायगंज पुलिस थाने में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 137 (2), 140 (3), 103 (1) और 238 के साथ-साथ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस (POCSO) के सेक्शन 6 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी.

बंगाल में जुलाई से अब तक 4 एनकाउंटर

जुलाई से लेकर नवंबर तक बंगाल में रेप-मर्डर के मामलों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं. रायगंज की इस मुठभेड़ के बाद गंभीर अपराधों में एनकाउंटर की संख्या चार हो गई है.

8 जुलाई, 2026: साउथ 24 परगना के बरूईपुर में नाबालिग बच्ची के साथ रेप और मर्डर का आरोपी प्रभास मंडल क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान मारा गया गया था. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने एक अफसर की सर्विस गन छीनकर फायरिंग कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की.

26 अक्टूब, 2026: नॉर्थ 24 परगना के गायघाटा में आरोपी प्रह्लाद दास एनकाउंटर में मारा गया था. उसने 17 साल की एक लड़की की रेप के बाद हत्या कर दी थी. आरोपी ने एक अफसर की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर फायरिंग की थी. जवाबी कार्रवाई में प्रह्लाद दास मारा गया.

27 अक्टूबर, 2026: मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में बीजेपी कार्यकर्ता सुजीत मंडल की हत्या का आरोपी समयुन शेख की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई थी. आरोपी शेख ने अफसर की बंदूक छीन ली और सीन रिक्रिएट के लिए ले जाते समय फायरिंग की थी.

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