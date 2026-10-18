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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़, कम से कम 17 लोगों की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान | बड़े अपडेट

कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ मच गई, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई. राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी ने हादसे पर दुख जताया है.

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Rishi Kant

Updated : Oct 18, 2026, 12:50 AM IST

कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़, कम से कम 17 लोगों की मौत, PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान | बड़े अपडेट

कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई. (फोटो-PTI)

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  • कोलकाता के दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ में 17 की मौत
  • राहुल गांधी ने की हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग
  • अमित शाह ने बंगाल में सभी कार्यक्रम किए कैंसिल

कोलकाता के चोरबागान दुर्गा पूजा के एक पंडाल में शनिवार (17 अक्टूबर) को भगदड़ में कम से कम 17 लोगों की मौत हो गई और 25 लोग घायल हो गए. जान गंवाने वालों में 13 महिलाएं और एक बच्चा शामिल हैं. इस हादसे के बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कलकत्ता मेडिकल कॉलेज पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि 17 लोगों को मृत अवस्था में ही अस्पताल लाया गया था. उन्होंने ये भी कहा कि एक घायल की हालत अभी नाजुक है.

शुभेंदु अधिकारी ने मेडिकल कॉलेज में एक इमरजेंसी मीटिंग भी की, जिसमें मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल, बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के कमिश्नर शामिल हुए. उन्होंने कहा, 'सरकार मिलकर काम कर रही है. मैं सभी पूजा समितियों से पुलिस के साथ समन्वय करने और सुरक्षित निकास मार्ग सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं. थीम आधारित पूजा के नाम पर कई पंडालों के अंदर उचित रोशनी नहीं है.'

पूजा समिति के सदस्यों को हिरासत में लिया गया: CM शुभेंदु

सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 'पूरी पारदर्शिता के साथ इस घटना की उचित जांच की जाएगी. पूजा समिति के सदस्यों और सुरक्षा एजेंसियों के कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है. सभी परिवारों को हर संभव मदद दी जाएगी. यह बहुत दुखद घटना है.'

कोलकाता भगदड़

पंडाल में कैसे मची भगदड़? स्थानीय लोगों ने बताया

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए लोगों ने बताया कि पंडाल में पहले से ही बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे और भारी संख्या में लोग बाहर भी खड़े हुए थे. इसी दौरान अचानक बारिश शुरू हो गई. भीगने से बचाने के लिए लोग तेजी से अंदर जाने लगे. इस दौरान धक्का-मुक्की जैसी स्थिति बनी और कुछ लोग संतुलन खोकर गिर गए. लोगों के गिरने से वहां अफरातफरी बढ़ गई. उनका कहना है कि दुर्गा पूजा के 91 साल के इतिहास में इस तरह की घटना पहले कभी नहीं हुई थी. यह पहली बार है जब पंडाल में ऐसी स्थिति बनी.

पीटीआई के मुताबिक, पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जैसे ही बारिश शुरू हुई. चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल के बाहर प्रतीक्षा कर रही भीड़ आगे की ओर भागी, जिससे कुछ लोग सड़क पर गिर गए और भगदड़ मच गई.

राष्ट्रपति मुर्मू ने हादसे पर जताया दुख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस हादसे पर दुख जताया है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'कोलकाता के एक दुर्गा पूजा पंडाल में लोगों की मौत की खबर अत्यंत दुखद है. मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं. जो लोग घायल हुए हैं, उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करती हूं.'

कोलकाता भगदड़

PM मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगदड़ की घटना को दुखद बताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'कोलकाता में हुई भगदड़ अत्यंत दुखद है. मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है. घायल लोग जल्द स्वस्थ हों, यही कामना है.'
पीएम मोदी ने ऐलान किया कि जान गंवाने वालों के परिजनों को 'प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष' से 2-2 लाख रुपये और प्रत्येक घायल व्यक्ति को 50-50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. 

अमित शाह ने कैंसिल किए सभी कार्यक्रम

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार (18 अक्टूबर) को बंगाल में होने वाले सभी कार्यक्रम कैंसिल कर दिए हैं. वह रविवार को अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात करेंगे. उन्होंने एक्स पर लिखा कि चोरबागान दुर्गा पूजा पंडाल में भगदड़ की दुखद खबर मिली है. इस मामले में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी से बात की है. शाह ने कहा कि प्रशासन घायलों को अच्छी से अच्छी मेडिकल सुविधा मुहैया कराने की व्यवस्था कर रहा है. मां दुर्गा से प्रार्थना करता हूं कि सभी घायल जल्द से जल्द स्वस्थ हों.

खड़गे बोले- मृतकों के परिजनों और घायलों को पर्याप्त मुआवजा मिले 

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हादसे पर दुख जताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो इस कठिन समय में प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद करें. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार को तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन और मेडिकल सुविधा मुहैया करनी चाहिए और मृतकों के परिजनों और घायलों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाना चाहिए. उन्होंने घटना की गहन जांच कराने की भी मांग की, ताकि भविष्य में इस तरह की त्रासदियों को रोका जा सके.

राहुल गांधी बोले- हादसे की निष्पक्ष जांच हो

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने इस हादसे की निष्पक्ष जांच की मांग की है. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'कोलकाता के चोरबागान पूजा पंडाल में हुई भगदड़ की ख़बर बेहद दुखद है. इस हादसे में कई लोगों की जान जाने और घायल होने की सूचना है.मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं. प्रशासन से अपील है कि सभी घायलों को तुरंत बेहतर इलाज मिले और इस हादसे की निष्पक्ष जांच हो ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी न दोहराई जाए. राहुल गांधी ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वो राहत और बचाव कार्य में हर संभव मदद करें. 

कोलकाता भगदड़

ममता बनर्जी ने हादसे पर जताया दुख

इस हादसे पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दुख जताया है. उन्होंने कहा, 'चोरबागान पूजा पंडाल में भगदड़ की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख और सदमा पहुंचा है. मैं मां दुर्गा से प्रार्थना करती हूं कि सभी घायल लोग जल्द स्वस्थ हो जाएं और इस कठिन समय में उनके परिवारों को शक्ति और साहस मिले.'

दुर्गा पूजा पंडाल में क्यों मची भगदड़?

बीजेपी नेता समिक भट्टाचार्य ने बताया कि मौके पर मौजूद एसीपी के मुताबिक, ऐसा लगता घटना एक प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के कर्मचारियों की ओर से की गई घोषणा और सीटी बजाने के बाद हुई. हालांकि जांच पूरी होने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'सीएम सुवेंदु अधिकारी का रुख एक जिम्मेदार नजरिया दिखाता है. उन्होंने जांच के दौरान जल्दबाजी में कोई टिप्पणी करने से परहेज किया है. इसके बजाय एक गहन, पारदर्शी और उचित जांच सुनिश्चित करने पर जोर दिया है.'

  
उन्होंने आगे कहा, 'खबर है कि पूजा समिति के सदस्यों और सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों को हिरासत में ले लिया गया है और अब घटना के हर पहलू की जांच की प्रक्रिया चल रही है. इसके अलावा, पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहना और उन्हें हर जरूरी मदद पहुंचाना बेहद महत्वपूर्ण है. दुख की इस घड़ी में, राजनीतिक बयानबाजी करने के बजाय, हमारी सामूहिक प्राथमिकता पीड़ित परिवारों का साथ देना, सच्चाई का पता लगाना और यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि दोषियों को कानून के अनुसार सजा मिले.'

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