Weather Update: मौसम विभाग 29 नवंबर को दिल्ली-NCR, यूपी, पंजाब, हरियाणा समेत कई इलाकों में घने कोहरे और ठंड का अलर्ट जारी किया है. 29 नवंबर से 3 दिसंबर को कई राज्यों में बारिश बताई है.

Weather Update: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार देश के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलने वाला है. नवंबर का आखिरी हफ्ता खत्म होने के साथ ही उत्तर भारत में सुबह और रात के समय ठंड का असर बढ़ रहा है. दिल्ली-NCR समेत कई जगहों पर घना कोहरा भी छाएगा.

दिल्ली-NCR में सुबह घना कोहरा

दिल्ली-NCR में धीरे-धीरे ठंड बढ़ने लगी है. सुबह के समय कई इलाकों में धुंध और कोहरा छाया रहेगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD)के अनुसार, 29 नवंबर को दिल्ली, चंडीगढ़ और हरियाणा के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाने की संभावना है. सुबह ऑफिस, स्कूल या किसी दूसरे काम से निकलने वाले लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है.

यूपी-बिहार में घने कोहरे और ठंड का अलर्ट

उत्तर प्रदेश में भी मौसम का बदलने वाला है. पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में सुबह के समय घना कोहरा और कड़ाके की ठंड पड़ेगी. वाहन चालकों को खासतौर पर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. बिहार के कुछ स्थानों में सुबह और देर रात ठंड बढ़ सकती है.

राजस्थान में क्या है मौसम का हाल?

मौसम विभाग के अनुसार रविवार 29 नवंबर को राजस्थान के सभी जिलों में ठिठुरन बढ़ेगी. सुबह और रात की ठंड से राहत मिलने के आसार कम हैं. अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहेगा और दिन में धूप निकलेगी.

5 राज्यों में बारिश और गरज-चमक

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, केरल में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश तेज हवाएं चलने की संभावना है. 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के भी आसार हैं.

किन जगहों पर बिजली गिरने की आशंका?

लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की आशंका है. 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक अलग-अलग स्थानों पर बारिश होने का भी अनुमान है.

कोहरे में वाहन चलाते समय बरतें ये सावधानियां

सुबह के समय कई इलाकों में घने कोहरे की स्थिती के कारण सड़क पर वाहन चलाना मुश्किल होता है इसलिए आपको यातायात और परिवहन को लेकर सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है. कोहरे में गाड़ी चलाते समय फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, वाहन की रफ्तार धीमी रखें, विजिबिलिटी कम होने पर ओवरटेक करने से बचें, सुबह के समय बहुत जरूरी न होने पर घने कोहरे में बाहर निकलने से बचें.

