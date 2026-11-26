विमेंस बिग बैश लीग 2026 में सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स के बीच रोमांचक मुकाबले में 473 रन बने. मैच में सिडनी थंडर ने 7 रन से शानदार जीत दर्ज की.

फोएबे लिचफील्ड की शतकीय पारी में 15 चौके और 5 छक्के शामिल रहे (Image- X/@WBBL))

क्रिकेट के मैदान पर जब बल्लेबाजों के बल्ले से चौके-छक्कों की बरसात होती है, तो मुकाबला देखने का मजा ही कुछ और होता है. ऐसा ही नजारा गुरुवार (26 नवंबर 2026) को विमेंस बिग बैश लीग 2026 के 34वें मैच में देखने को मिला, जहां सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीमों के बीच रनों का ऐसा तूफान आया कि गेंदबाजों के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया.

इस हाईस्कोरिंग मैच में कुल 473 रन बने, जबकि बल्लेबाजों ने मिलकर 57 चौके और 21 छक्के जड़ दिए. मुकाबले का फैसला भी आखिरी ओवर की आखिरी गेंद पर हुआ और सिडनी थंडर ने 7 रन से बाजी मार ली.

लिचफील्ड ने अकेले ही मचाया धमाल

मैच में पहले बल्लेबाजी करने उतरी सिडनी थंडर की टीम को कप्तान फोएबे लिचफील्ड ने शानदार शुरुआत दिलाई. उन्होंने मैदान के चारों तरफ शॉट लगाते हुए एडिलेड के गेंदबाजों की जमकर खबर ली. लिचफील्ड ने महज 67 गेंदों पर नाबाद 121 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी में 15 चौके और 5 छक्के शामिल रहे. उनका स्ट्राइक रेट 180.60 रहा.

लिचफील्ड को ताहलिया विल्सन का अच्छा साथ मिला. दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 51 गेंदों में 89 रन की साझेदारी हुई. विल्सन ने 24 गेंदों पर 38 रन बनाए. इसके बाद हीदर नाइट ने मैदान पर आते ही गेंदबाजों की धुनाई शुरू कर दी. उन्होंने सिर्फ 18 गेंदों में 47 रन बना डाले, जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे.

Phoebe's day in Sydney ⚡️ #POTM #WBBL12 https://t.co/Pg1eGItcDE — Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 26, 2026

लॉरा हैरिस ने भी 7 गेंदों पर 20 रन बनाकर टीम की रफ्तार को और तेज कर दिया. सिडनी थंडर ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 240 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. पारी के आखिरी छह ओवरों में टीम ने 101 रन बटोरकर मुकाबले को पूरी तरह अपने पक्ष में कर लिया.

एडिलेड ने भी नहीं मानी हार

241 रन के मुश्किल टारगेट का पीछा करने उतरी एडिलेड स्ट्राइकर्स ने भी हार मानने से इनकार कर दिया. टीम को लॉरा वोल्वार्ड्ट ने 34 गेंदों में 60 रन बनाकर मजबूत शुरुआत दी. उन्होंने पारी में 9 चौके और एक छक्का लगाया. उनके आउट होने के बाद जिम्मेदारी मैडलीन पेन्ना और कप्तान ताहलिया मैक्ग्रा ने संभाल ली.

पेन्ना ने सिर्फ 34 गेंदों पर नाबाद 75 रन की विस्फोटक पारी खेली. उनके बल्ले से 7 चौके और 6 छक्के निकले. वहीं मैक्ग्रा ने 25 गेंदों में नाबाद 46 रन बनाए. दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए महज 51 गेंदों में 122 रन जोड़ दिए. इस साझेदारी ने मैच का रोमांच कई गुना बढ़ा दिया.

473 RUNS 😳 The final ball of the highest-scoring game in WBBL history. #WBBL12 https://t.co/5T1Xgu9ska — Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 26, 2026

आखिरी ओवर में पलटी बाजी

मुकाबले का असली रोमांच अंतिम ओवर में देखने को मिला. एडिलेड को आखिरी ओवर में जीत के लिए 19 रन की जरूरत थी. सिडनी थंडर की कप्तान ने गेंदबाजी की जिम्मेदारी नादिन डी क्लर्क को सौंपी. उन्होंने दबाव में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 11 रन खर्च किए और टीम को जीत दिला दी.

एडिलेड स्ट्राइकर्स की टीम 20 ओवर में 3 विकेट पर 233 रन ही बना सकी और 7 रन से मुकाबला हार गई. इस जीत के साथ सिडनी थंडर ने अपने नाम एक यादगार मुकाबला कर लिया.

Bad day to be a bowler 😅 473 runs between the Thunder & Strikers - the most in a women's Big Bash fixture. #WBBL12 https://t.co/Rr2E4mv0Ge — Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 26, 2026

रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ मुकाबला

इस मैच में दोनों टीमों ने मिलकर 473 रन बनाए, जो विमेंस बिग बैश लीग के इतिहास का सबसे बड़ा संयुक्त स्कोर रहा. कुल 57 चौके और 21 छक्के लगे. फोएबे लिचफील्ड को उनकी शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

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