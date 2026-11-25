WBBL में क्रिकेट का हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां डिएंड्रा डॉटिन को 'फ्री बॉल' पर बिना एक भी गेंद खेले आउट करार दिया गया.

क्रिकेट में आपने कई अजीबोगरीब तरीके से बल्लेबाजों को आउट होते देखा होगा. कभी कोई खिलाड़ी रन आउट हो जाता है, तो कभी हिट विकेट या ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड जैसी घटनाएं देखने को मिलती हैं. लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचने के बाद भी गेंद का सामना किए बिना ही आउट हो जाए? वो भी इसलिए क्योंकि उसने समय पर अपने ग्लव्स और हेलमेट नहीं पहने.

विमेन बिग बैश लीग में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जिसने क्रिकेट फैंस को हैरान कर दिया है. इस अजीबोगरीब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखने के बाद कई फैंस ने नियमों पर सवाल उठाए हैं. कुछ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि ऐसा नियम तो गली क्रिकेट में भी देखने को नहीं मिलता. वहीं, सोशल मीडिया पर इस तरह के आउट होने को 'डेथ ऑफ क्रिकेट' तक बताया जा रहा है.

आखिर मैदान पर हुआ क्या?

ब्रिस्बेन हीट और मेलबर्न रेनेगेड्स के बीच बुधवार (25 नवंबर 2026) को WBBL मैच खेला गया. मेलबर्न रेनेगेड्स की ओर से खेल रही वेस्टइंडीज की अनुभवी ऑलराउंडर डिएंड्रा डॉटिन उस समय बल्लेबाजी के लिए मैदान पर पहुंचीं, जब जॉर्जिया वेयरहैम का विकेट गिर चुका था.

डॉटिन मैदान पर तो आ गईं, लेकिन उनके आने के बाद तुरंत बल्लेबाजी शुरू नहीं हुई. वह पहले अपना हेलमेट ठीक करने लगीं और फिर ग्लव्स पहनने में जुट गईं. इसी दौरान मैदान पर मौजूद अंपायरों ने उन्हें तय समय सीमा पार करने का दोषी मान लिया. दरअसल, WBBL में 2021 सीजन से खेल को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए एक नियम लागू है.

इसके मुताबिक, किसी बल्लेबाज के आउट होने या रिटायर होने के बाद नए बल्लेबाज को 75 सेकंड के भीतर अगली गेंद खेलने के लिए तैयार होना जरूरी है. अगर नया बल्लेबाज समय पर तैयार नहीं होता, तो अंपायर एक्शन ले सकते हैं.

Extraordinary. Deandra Dottin was late to the middle. Now she's out after Sarah Glenn hit the stumps with a ball she couldn't face! #WBBL12 https://t.co/lsG3SZAw8b — Weber Women's Big Bash League (@WBBL) November 25, 2026

खाली स्टंप पर गेंद डालकर मिला विकेट!

अंपायरों के मुताबिक डॉटिन तय समय के भीतर तैयार नहीं हो पाईं. इसके बाद उन्हें स्टंप्स से दूर खड़े होने को कहा गया और ब्रिस्बेन हीट की गेंदबाज सारा ग्लेन को फ्री बॉल दे दी गई. इसके बाद जो हुआ, उसने सभी को चौंका दिया. सारा ग्लेन ने बिना बल्लेबाज के सामने आए गेंद डाली और गेंद सीधे मिडिल और लेग स्टंप से जा टकराई. इस तरह डॉटिन बिना कोई रन बनाए गोल्डन डक पर आउट हो गईं.

दिलचस्प बात ये रही कि विकेट मिलने के बाद खुद सारा ग्लेन भी कुछ पल के लिए समझ नहीं पाईं कि इस तरह के विकेट का जश्न कैसे मनाएं. वह हंसती नजर आईं और उन्होंने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया. हालांकि, कुछ ही देर में टीम की बाकी खिलाड़ी उनके पास पहुंच गईं और इस अनोखे विकेट का जश्न मनाने लगीं.

फैंस को पसंद नहीं आया क्रिकेट का ये अंदाज

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है. क्रिकेट फैंस का मानना है कि खेल में समय की पाबंदी जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि बल्लेबाज को गेंद का सामना करने का मौका दिए बिना ही आउट कर दिया जाए. कई यूजर्स ने इसे क्रिकेट की भावना के खिलाफ बताया है. कुछ ने मजाक में कहा कि ऐसे नियम तो गली क्रिकेट में भी नहीं बनाए जाते.

इस विकेट के बावजूद मेलबर्न रेनेगेड्स ने हार नहीं मानी. डॉटिन के आउट होने के बाद टीम का स्कोर 97 रन पर 5 विकेट हो गया था और उसे 34 गेंदों में 41 रन बनाने थे. इसके बावजूद रेनेगेड्स ने आखिरी गेंद पर लक्ष्य हासिल कर तीन विकेट से मुकाबला अपने नाम कर लिया.

एक तरफ जहां डॉटिन का विकेट चर्चा का विषय बन गया, वहीं दूसरी तरफ उनकी टीम ने शानदार वापसी करते हुए जीत भी दर्ज कर ली. लेकिन इस घटना ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि क्रिकेट को तेज बनाने के चक्कर में क्या खेल का रोमांच तो पीछे नहीं छूट रहा है?

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