वंदे मातरम् के शुरुआती 2 छंद ही क्यों गाना चाहती है कांग्रेस, क्या है बाकी लाइन से परहेज का कारण?

Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् विवाद गहरा गया है. बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस 'वंदे मातरम्' के शुरुआती दो छंद गाकर इसका अपमान कर रही है. वहीं कांग्रेस ने कहा कि वह शुरुआती दो छंद ही गाएगी बाकी नहीं. कांग्रेस ने 1937 के फैसले का हवाला देते हुए इसे सही बताया.

वंदे मातरम् को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीज राजनीतिक बहस छिड़ गई है

BJP कांग्रेस पर वंदे मातरम् के अपमान करने का आरोप लगा रही है

कांग्रेस का कहना है कि वह शुरुआती दो छंद ही गाएगी बाकी नहीं

कांग्रेस ने 1937 के फैसले का हवाला देते हुए इसे सही बताया है



Vande Mataram controversy: ‘वंदे मातरम्’ को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक बहस तेज हो गई है. कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) ने तय किया है कि पार्टी के कार्यक्रमों में वंदे मातरम् के सिर्फ शुरुआती दो पद ही गाए जाएंगे. कांग्रेस ने इसके लिए 1937 में लिए गए अपने पुराने फैसले का हवाला दिया है. अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि कांग्रेस ‘वंदे मातरम्’ के शुरुआती दो पद की क्यों गाना चाहती है और उसे बाकी 4 छंदों से क्या परहेज है. 1937 का वह कौन सा फैसला है, जिसका हवाला मौजूदा विवाद पर कांग्रेस दे रही है.

बीते बुधवार को हुई CWC की बैठक में यह फैसला लिया गया. यह फैसला कांग्रेस ने तब लिया, जब BJP ने स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम और उसके बाद गोवा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी वाले एक कार्यक्रम में 'वंदे मातरम्' गाए जाने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा. जनवरी में, केंद्र सरकार ने 'वंदे मातरम्' के लिए पहला आधिकारिक प्रोटोकॉल भी जारी किया था, जिसमें सरकारी कार्यक्रमों में सभी 6 पद गाए जाने का प्रावधान था. वंदे मातरम् के शुरुआती दो पदों में भारत की प्राकृतिक सुंदरता और मातृभूमि का वर्णन किया गया है.

क्या है 1937 का वह फैसला? जिसका हवाला दे रही कांग्रेस

अक्टूबर 1937 में जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने आशंका जताई थी कि आनंदमठ से जुड़े होने के कारण यह गीत मुसलमानों को नाराज कर सकता है. नेहरू और बोस उन लोगों में शामिल थे, जिन्होंने इस विवाद पर रवींद्रनाथ टैगोर की राय मांगी थी. टैगोर ने 'वंदे मातरम्' के शुरुआती दो छंदों और बाकी हिस्से के बीच फर्क बताया था.

उन्होंने कहा कि जहां पूरी कविता को आनंदमठ के संदर्भ में पढ़ने पर मुसलमानों की भावनाएं आहत हो सकती हैं, वहीं शुरुआती दो छंदों ने अपनी एक अलग पहचान और प्रेरणादायक महत्व हासिल कर लिया है. टैगोर ने कहा कि उनमें ऐसी कोई बात नहीं है जिससे किसी समुदाय को ठेस पहुंचे.

अक्टूबर 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमिटी के एक प्रस्ताव में यह सुझाव दिया गया था कि जब भी राष्ट्रीय सभाओं में 'वंदे मातरम' गाया जाए, तो केवल शुरुआती दो पद ही गाए जाएं. इसमें कहा गया था कि शुरुआती दो पदों में ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर कोई आपत्ति कर सके.

बाकी 4 छंदों से कांग्रेस क्यों कर रही है परहेज?

इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट्स के अनुसार 1937 में मुस्लिम विद्वानों द्वारा 'वंदे मातरम' के 4 पदो का विरोध किया गया था. जिस कारण उस समय इसके शुरुआती दो पदो को ही गाने का प्रस्ताव पारित किया गया था. विरोध इस बात पर आधारित था कि ‘वंदे मातरम्’ में 'भारत माता' को एक देवी के रूप में दिखाए जाने से इस्लाम के 'एक ईश्वर' के मूल सिद्धांत का उल्लंघन होता है. यह सिद्धांत मानने वालों को अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने से रोकता है.

तीसरे पद में मातृभूमि की रक्षा के लिए तलवार उठाने को तैयार 'करोड़ों' हाथों की बात की गई है, जबकि चौथे पद में कहा गया है कि मातृभूमि की छवि हर मंदिर में बसी है और पांचवें पद में मातृभूमि की तुलना दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती जैसी देवियों से की गई है. हिंदू देवियों के इस आह्वान पर मुस्लिम विद्वानों ने आपत्ति जताई थी. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो यही कारण है कि कांग्रेस इस समय भी शुरुआती दो छंदों को ही गाने की बात कर रही है और अन्य 4 छंदों से परहेज कर रही है.

विवाद पर क्या कहती है कांग्रेस?

कांग्रेस का कहना है कि वह शुरुआती दो पदो पर ही कायम रहेगी. CWC की बैठक के बाद AICC के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी 1937 में लिए गए फैसले का पालन करेगी, जब CWC ने राष्ट्रीय सभाओं में केवल शुरुआती दो पद गाने की सिफारिश की थी. कांग्रेस नेताओं ने इस रुख के समर्थन में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रवींद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और वल्लभभाई पटेल का हवाला दिया है.

पहली बार 'वंदे मातरम्' विवाद कब शुरू हुआ था?

'वंदे मातरम्’ विवाद की शुरुआत पहली बार 1905 के बंगाल विभाजन के दौर में हुई थी, जब यह गीत स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख नारा बन गया और इसके धार्मिक स्वरूप को लेकर मुस्लिम नेताओं की आपत्तियां सामने आने लगीं. दिसंबर 1908 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के अध्यक्ष सैयद अली इमाम ने दूसरे अधिवेशन में ‘वंदे मातरम्’ को राष्ट्रीय नारे के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने आशंका जताई थी कि इसके जरिए हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है.

क्या है ताजा विवाद?

भाजपा ने कांग्रेस अध्यक्ष पर आरोप लगाया कि 15 अगस्त के मौके पर सोनिया गांधी के इशारे पर उन्होंने बीच में गीत रोक दिया था. हाल में गोवा में एक कार्यक्रम में मल्लिकार्जुन खड़गे वंदे मातरम् के शुरुआती दो ही पद गए थे. जिसके बाद भाजपा उन पर हमलावर हो गई थी और 'वंदे मातरम्' के अपमान का आरोप लगाया, जिसका जवाब देते हुए खड़गे ने कहा था कि अगर नेहरू और अटल दोषी हैं, तो मैं भी दोषी हूं.



यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है, जब ‘वंदे मातरम्’ के 150 साल पूरे होने के मौके पर इसके इतिहास, धार्मिक संदर्भ और राष्ट्रीय गीत के तौर पर इसकी भूमिका को लेकर संसद में भी बहस हो चुकी है. कांग्रेस का शुरुआती दो पदों पर जोर कोई नया फैसला नहीं, बल्कि 1937 के उस ऐतिहासिक कांग्रेस प्रस्ताव की वापसी है, जिसमें राष्ट्रीय सभाओं के लिए इन्हीं दो पदों की सिफारिश की गई थी.

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