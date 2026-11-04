गुड न्यूज! वंदे भारत स्लीपर में दूर हुई AC 3 टीयर पैसेंजर्स की पुरानी दिक्कत, नए डोर मैकेनिज्म से सफर बना और भी मजेदार

राजधानी एक्सप्रेस जैसी पुरानी ट्रेनों में सफर के दौरान आपने पाया होगा कि एसी-3 कोच में एंट्रेंस के पास वाली बर्थ के पैसेंजर्स को दरवाजे बार-बार खुलने और बंद होने से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, अब वंदे भारत स्लीपर ने इस समस्या का समाधान कर दिया है...

वंदे भारत स्लीपर में एंट्रेंस के पास बर्थ और गेट के बीच ज्यादा जगह से दूर हुई पैसेंजर्स की पुरानी परेशानी. (Image: ANI)

Vande Bharat Sleeper Train: इंडियन रेलवे से सफर करने वाले यात्रियों की सबसे बड़ी उम्मीद होती है कि उनकी यात्रा आरामदायक और सुविधाजनक होगी. जब बात लंबी दूरी की रातभर यात्रा करने की आती है तो अच्छी सीट और सोने के लिए शांत माहौल काफी मायने रखता है. इस वजह से इंडियन रेलवे अब ट्रेनों में सिर्फ स्पीड और टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि यात्रियों के कंफर्ट का भी खास ख्याल रख रहा है.

नई ट्रेनों में पैसेंजर्स को अपग्रेडेड इंटीरियर, बेहतर सीटिंग और बर्थ अरेंजमेंट, एडवांस टॉयलेट के साथ-साथ कई दूसरी सुविधाएं भी दी जा रही हैं. अब वंदे भारत स्लीपर की खास डिजाइन को लेकर भी खूब चर्चा हो रही है. इस ट्रेन में एक छोटी लेकिन बेहद काम की डिजाइन सामने आई है, जो पुरानी ट्रेनों के एसी 3 टियर से सफर करने वाले यात्रियों की एक बड़ी परेशानी को कम कर सकती है.

राजधानी एक्सप्रेस समेत कई पुरानी ट्रेनों के एसी 3-टियर कोच में एंट्रेंस और टॉयलेट के पास वाली बर्थ पर सफर करना मुश्किल हो जाता है. इस जगह पैसेंजर्स की लगातार आवाजाही रहती है और वेंडर्स भी इससे गुजरते हैं. इससे कोच का दरवाजा बार-बार खुलता और बंद होता है और फिर इस बर्थ पर सो रहे पैसेंजर को परेशानी का सामना करना पड़ता है.

वंदे भारत स्लीपर में कैसे बदला गया बर्थ का डिजाइन?

ट्रैवल कंटेंट क्रिएटर धनंजय कुमार ने अपने एक इंस्टाग्राम वीडियो में वंदे भारत स्लीपर के खास डिजाइन को दिखाया है. उन्होंने पुरानी ट्रेनों के एसी 3-टियर कोच और वंदे भारत स्लीपर के इंटीरियर को कंपेयर करते हुए बताया कि नई ट्रेन में एंट्रेंस के पास बर्थ और गेट के बीच ज्यादा जगह रखी गई है. वीडियो में उन्होंने कोच के एंट्रेंस पर लगे ऑटोमैटिक स्लाइडिंग प्लग डोर को भी दिखाया. इस डिजाइन में दरवाजे के पास से पैसेंजर्स को गुजरने के लिए अलग से जगह मिलती है. वहीं बर्थ को भी एंट्रेंस से दूर रखा गया है जिससे गेट के आसपास होने वाली आवाजाही का सीधा असर बर्थ पर लेटे यात्रियों पर नहीं पड़ेगा.

रात के समय में जब पैसेंजर सो रहा हो, तब वंदे भारत स्लीपर का यह खास डिजाइन ज्यादा आरामदायक माहौल बनाने में मदद कर सकता है. भले ही कोच में पैसेंजर्स और वेंडर्स का आना-जाना कम नहीं होगा, लेकिन बर्थ और एंट्रेंस के बीच बेहतर स्पेस मिलने से वहां सफर कर रहे यात्री को परेशानी नहीं होगी.

सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद आया वंदे भारत स्लीपर का डिजाइन

धनंजय कुमार के इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी पॉजिटिव रिएक्शन दिए हैं. कई लोगों ने वंदे भारत स्लीपर के इस डिजाइन को यात्रियों की सुविधा के लिहाज से अच्छा कदम बताया. एक यूजर ने लिखा, 'आराम को बेहतर बनाने के लिए अच्छा डिजाइन.' एक दूसरे यूजर ने कहा- 'यह अच्छी पहल है और बाकी ट्रेनों में भी इस तरह के डिजाइन को अपनाया जाना चाहिए.' वहीं, एक और कमेंट में यूजर ने इसे पैसेंजर्स के लिए बड़ा सुधार बताया. कई यूजर्स ने ट्रेन के इंटीरियर और ओवरऑल डिजाइन की तारीफ की.

वंदे भारत स्लीपर में मिलती हैं ये आधुनिक सुविधाएं

वंदे भारत स्लीपर को लंबी दूरी की रातभर के सफर को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. इसमें यात्रियों को बेहतर बर्थ के साथ कई आधुनिक सुविधाएं भी मिलती हैं. ट्रेन में कुल 16 कोच हैं, जिनमें 11 एसी 3-टियर, 4 एसी 2-टियर और एक फर्स्ट एसी कोच शामिल है. पूरी ट्रेन में एक साथ 823 यात्री सफर कर सकते हैं.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में मिलने वाली खास सुविधाएं-

कवच से सुरक्षा: ट्रेन में कवच यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम (TCAS) लगाया गया है. यह सिस्टम टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करता है.

ट्रेन में कवच यानी ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम (TCAS) लगाया गया है. यह सिस्टम टक्कर जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में मदद करता है. CCTV कैमरे: यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए कोच में CCTV कैमरे लगाए गए हैं.

यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए कोच में CCTV कैमरे लगाए गए हैं. ऑटोमैटिक स्लाइडिंग डोर: ट्रेन में सेंट्रली कंट्रोल्ड ऑटोमैटिक स्लाइडिंग प्लग डोर दिए गए हैं. इससे कोच के एंट्रेंस और आवाजाही को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है.

ट्रेन में सेंट्रली कंट्रोल्ड ऑटोमैटिक स्लाइडिंग प्लग डोर दिए गए हैं. इससे कोच के एंट्रेंस और आवाजाही को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है. रीडिंग लाइट: हर बर्थ के पास अलग रीडिंग लाइट दी गई है, जिससे यात्री दूसरे लोगों को परेशान किए बिना पढ़ सकें.

हर बर्थ के पास अलग रीडिंग लाइट दी गई है, जिससे यात्री दूसरे लोगों को परेशान किए बिना पढ़ सकें. चार्जिंग की सुविधा: यात्रियों को मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करने के लिए 3-पिन सॉकेट के साथ यूसीबी टाइप-ए और टाइप-सी पोर्ट भी मिलते हैं.

यात्रियों को मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस चार्ज करने के लिए 3-पिन सॉकेट के साथ यूसीबी टाइप-ए और टाइप-सी पोर्ट भी मिलते हैं. फर्स्ट AC में हॉट वॉटर शॉवर: ट्रेन के फर्स्ट AC कोच में यात्रियों के लिए गर्म पानी से नहाने की सुविधा दी गई है.

ट्रेन के फर्स्ट AC कोच में यात्रियों के लिए गर्म पानी से नहाने की सुविधा दी गई है. आधुनिक टॉयलेट: ट्रेन में वैक्यूम इवैक्यूएशन सिस्टम वाले मॉडर्न टॉयलेट दिए गए हैं. इनमें बदबू को कम करने और साफ-सफाई बेहतर रखने पर ध्यान दिया गया है.

ट्रेन में वैक्यूम इवैक्यूएशन सिस्टम वाले मॉडर्न टॉयलेट दिए गए हैं. इनमें बदबू को कम करने और साफ-सफाई बेहतर रखने पर ध्यान दिया गया है. बेहतर सस्पेंशन और कम शोर: ट्रेन में बेहतर राइड कंफर्ट के लिए आधुनिक सस्पेंशन और नॉइज इंसुलेशन की व्यवस्था की गई है.

ट्रेन में बेहतर राइड कंफर्ट के लिए आधुनिक सस्पेंशन और नॉइज इंसुलेशन की व्यवस्था की गई है. इमरजेंसी टॉक-बैक सिस्टम: किसी आपात स्थिति में यात्री इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट के जरिए ट्रेन मैनेजर या लोको पायलट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं.

किसी आपात स्थिति में यात्री इमरजेंसी टॉक-बैक यूनिट के जरिए ट्रेन मैनेजर या लोको पायलट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. वाई-फाई की सुविधा: यात्रियों के लिए ट्रेन में वाई-फाई कनेक्टिविटी की व्यवस्था भी दी गई है.

भारत में कब शुरू हुई वंदे भारत स्लीपर ट्रेन?

वंदे भारत स्लीपर की शुरुआत जनवरी 2026 में गुवाहाटी और हावड़ा के बीच हुई थी. इसके बाद रेलवे ने इस आधुनिक ट्रेन को दूसरे रूटों पर भी चलाना शुरू किया. हाल ही में 31 अक्टूबर 2026 को वाराणसी से नई दिल्ली के बीच इसकी शुरुआत की गई. इस रूट पर ट्रेन की रेगुलर कॉमर्शियल सर्विस 2 नवंबर 2026 से शुरू हुई है.

वंदे भारत स्लीपर ट्रेन वाराणसी से रात 8:50 बजे रवाना होकर अगली सुबह 6:10 बजे नई दिल्ली पहुंचती है. वापसी में नई दिल्ली से रात 9:40 बजे चलकर अगली सुबह 7:10 बजे वाराणसी पहुंचती है. रास्ते में प्रयागराज, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और गाजियाबाद इसके प्रमुख स्टॉपेज हैं. यह ट्रेन हफ्ते में छह दिन चलती है. वाराणसी से दिल्ली की ओर शुक्रवार को और दिल्ली से वाराणसी की ओर शनिवार को इसकी सर्विस नहीं होती.