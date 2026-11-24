महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट की दुनिया में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा चुके हैं. मंगलवार को यूएई के खिलाफ 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर उन्होंने और भी कई रिकॉर्ड तोड़े हैं.

क्रिकेट की दुनिया में कुछ पारियां ऐसी होती हैं, जिन्हें लंबे समय तक याद रखा जाता है. 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार (24 नवंबर 2026) को यूएई के खिलाफ ऐसी ही एक ऐतिहासिक पारी खेलकर पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में इंडिया ए की तरफ से खेलते हुए वैभव ने महज 53 गेंदों में 204 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी में 7 चौके और 28 छक्के शामिल रहे. उन्होंने सिर्फ बाउंड्री से 196 रन बना डाले.

इंडिया ए ने यूएई की ओर से दिए गए 250 रन के लक्ष्य को महज 14.2 ओवर में हासिल कर लिया और सात विकेट से मुकाबला जीत लिया. इस पारी के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक, सबसे तेज शतक और एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने जैसे बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. इतनी कम उम्र में वैभव के नाम अब 20 से ज्यादा बड़े रिकॉर्ड दर्ज हो गए हैं. आपको 'बॉस बेबी' के इन रिकॉर्ड्स के बारे में बताते हैं.

1. लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक

यूएई के खिलाफ वैभव ने ऐसी बल्लेबाजी की कि गेंदबाजों को संभलने का मौका तक नहीं मिला. उन्होंने महज 52 गेंदों में 200 रन पूरे कर लिए. इसके साथ ही पुरुष लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के चाड बोव्स के नाम था, जिन्होंने 103 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया था.

52 गेंदें - वैभव सूर्यवंशी (इंडिया ए बनाम यूएई, 2026)

103 गेंदें - चाड बोव्स (कैंटरबरी बनाम ओटागो, 2024)

2. लिस्ट-A क्रिकेट में सबसे तेज शतक

वैभव की बल्लेबाजी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपना शतक पूरा करने के लिए सिर्फ 28 गेंदें खेलीं. इस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के जेक फ्रेजर-मैक्गर्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिन्होंने 29 गेंदों में शतक लगाया था.

28 गेंदें - वैभव सूर्यवंशी (इंडिया ए बनाम यूएई, 2026)

29 गेंदें - जेक फ्रेजर-मैक्गर्क (साउथ ऑस्ट्रेलिया, 2023)

31 गेंदें - एबी डिविलियर्स (साउथ अफ्रीका, 2015)

3. लिस्ट-A में सबसे तेज 150 रन

दोहरा शतक और शतक तो वैभव ने तेजी से बनाया ही, 150 रन तक पहुंचने में भी उन्होंने किसी को आगे नहीं रहने दिया. उन्होंने सिर्फ 40 गेंदों में ये आंकड़ा छू लिया. इससे पहले उनका ही 59 गेंदों वाला रिकॉर्ड था.

40 गेंदें - वैभव सूर्यवंशी (इंडिया ए बनाम यूएई, 2026)

59 गेंदें - वैभव सूर्यवंशी (बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश, 2025)

64 गेंदें - एबी डिविलियर्स (साउथ अफ्रीका, 2015)

65 गेंदें - जोस बटलर (इंग्लैंड, 2022)

4. लिस्ट-A में सबसे तेज अर्धशतक

वैभव ने जून 2026 में श्रीलंका ए के खिलाफ महज 11 गेंदों में अर्धशतक जड़कर ये कारनामा किया था. इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने 12 गेंदों में अर्धशतक लगाने वाले कौशल्या वीररत्ने का पुराना रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया.

11 गेंदें - वैभव सूर्यवंशी (इंडिया ए बनाम श्रीलंका ए, 2026)

12 गेंदें - कौशल्या वीररत्ने (श्रीलंका, 2005)

A Star i̶s̶ ̶b̶o̶r̶n̶ that 𝗸𝗲𝗲𝗽𝘀 𝘀𝗵𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 🌟 Vaibhav Sooryavanshi never ceases to amaze! 👏 #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/aXWuDVnmsx — BCCI (@BCCI) November 24, 2026

5. एक लिस्ट-A पारी में सबसे ज्यादा छक्के

यूएई के खिलाफ वैभव ने 28 छक्के लगाकर एक और विश्व रिकॉर्ड बना दिया. इससे पहले लिस्ट-A की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड डार्सी शॉर्ट के नाम था. उन्होंने 23 छक्के लगाए थे.

28 छक्के - वैभव सूर्यवंशी (इंडिया ए बनाम यूएई, 2026)

23 छक्के - डार्सी शॉर्ट (वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, 2018)

21 छक्के - बेवन जैकब्स (ऑकलैंड vs ओटागो, ऑकलैंड, 2026)

6. लिस्ट-A में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले खिलाड़ी

वैभव ने 14 साल की उम्र में 2025 में बिहार की तरफ से खेलते हुए विजय हजारे ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 36 गेंदों में शतक लगाया था. इसके साथ ही वह पुरुष लिस्ट-A क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने थे.

7. लिस्ट-A में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी

वैभव सूर्यवंशी आज की पारी के बाद पुरुष लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र के दोहरा शतकवीर बन गए हैं. इससे पहले पुरुष लिस्ट-ए क्रिकेट में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड यशस्वी जायसवाल (17 वर्ष 292 दिन) के नाम था.

8. लिस्ट-A में 100+ रन की पारियों में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट

वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के खिलाफ अपनी 204 रनों की पारी के दौरान 384.90 के तूफानी स्ट्राइक रेट से रन बनाए. इसके साथ ही वह लिस्ट-A क्रिकेट में 100 या उससे ज्यादा रन की पारी में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए. उन्होंने एबी डिविलियर्स का रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया.

384.90 - वैभव सूर्यवंशी (इंडिया-ए vs यूएई, 2026)

338.63 - एबी डिविलियर्स (साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, 2015)

328.94 - जेक फ्रेजर-मैक्गर्क (साउथ ऑस्ट्रेलिया vs तस्मानिया, 2023)

9. पुरुष टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक

वैभव ने 28 अप्रैल 2025 को राजस्थान रॉयल्स की तरफ से गुजरात टाइटंस के खिलाफ सिर्फ 38 गेंदों में 101 रन बनाए थे. उस समय उनकी उम्र महज 14 साल और 32 दिन थी. इसके साथ ही वह पुरुष टी20 क्रिकेट (घरेलू, फ्रेंचाइजी और अंतरराष्ट्रीय टी20 मैचों) में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए थे.

14 साल 32 दिन - वैभव सूर्यवंशी (2025)

18 साल 118 दिन - विजय जोल (2013)

10. आईपीएल में सबसे कम उम्र में डेब्यू

वैभव को राजस्थान रॉयल्स ने 13 साल की उम्र में 1.1 करोड़ रुपये में खरीदा था. 19 अप्रैल 2025 को उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ आईपीएल डेब्यू किया. उस समय उनकी उम्र सिर्फ 14 साल और 23 दिन थी. आईपीएल इतिहास के सबसे युवा डेब्यू करने वाले खिलाड़ी का रिकॉर्ड उनके नाम है.

11. आईपीएल में सबसे तेज भारतीय शतक

गुजरात टाइटंस के खिलाफ वैभव ने 35 गेंदों में शतक पूरा किया था. वह आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए थे. उनसे पहले यूसुफ पठान ने 37 गेंदों में शतक लगाया था. इसके अलावा ये आईपीएल का किसी भी बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज शतक था.

35 गेंदें - वैभव सूर्यवंशी (2025)

37 गेंदें - यूसुफ पठान (2010)

30 गेंदें - क्रिस गेल (2013), आईपीएल का ओवरऑल रिकॉर्ड.

12. एक आईपीएल सीजन में सबसे ज्यादा छक्के

आईपीएल 2026 में वैभव ने छक्कों की ऐसी बारिश की कि क्रिस गेल का पुराना रिकॉर्ड भी पीछे छूट गया. उन्होंने पूरे सीजन में 72 छक्के लगाए, जबकि गेल ने 2012 में 59 छक्के लगाए थे.

13. आईपीएल सीजन में 700 से ज्यादा रन और शानदार स्ट्राइक रेट

वैभव सूर्यवंशी ने IPL 2026 में राजस्थान रॉयल्स के लिए 16 पारियों में 776 रन बनाए. उनका स्ट्राइक रेट 237.3 रहा, जो पांच से ज्यादा पारियां खेलने वाले किसी भी खिलाड़ी का आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा है. इससे पहले ये रिकॉर्ड जेक फ्रेजर-मैक्गर्क के नाम था, जिन्होंने 2024 में 234.04 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए थे. हालांकि, रोमारियो शेफर्ड (271.42) और पैट कमिंस (262.5) का स्ट्राइक रेट इससे ज्यादा रहा, लेकिन दोनों ने सिर्फ पांच-पांच पारियां खेली थीं.

14. टी20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 1000 रन

25 अप्रैल 2026 को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए वैभव ने टी20 क्रिकेट में अपने 1000 रन पूरे किए. इसके लिए उन्होंने सिर्फ 473 गेंदें खेलीं. उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के मिशेल ओवेन का 533 गेंदों वाला रिकॉर्ड तोड़ा.

473 गेंदें - वैभव सूर्यवंशी

533 गेंदें - मिशेल ओवेन

558 गेंदें - एंड्रयू साइमंड्स

15. भारत के सबसे युवा पुरुष अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर

4 जुलाई 2026 को इंग्लैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल डेब्यू करते ही वैभव ने इतिहास रच दिया. वह 15 साल और 99 दिन की उम्र में भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बने. उन्होंने 1989 का सचिन तेंदुलकर (16 साल 205 दिन) का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा.

16. भारत के लिए 50 जड़ने वाले सबसे युवा खिलाड़ी

वैभव सूर्यवंशी ने जुलाई 2026 में हरारे में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में महज 15 साल और 118 दिन की उम्र में अर्धशतक जड़कर भारत के सबसे कम उम्र में अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक लगाने का नया इतिहास रचा था. निडर अंदाज में खेलते हुए सिर्फ 19 गेंदों में 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 263.15 के स्ट्राइक रेट के साथ 50 रनों की विस्फोटक पारी खेली थी.

17. यूथ टेस्ट में सबसे कम उम्र में शतक

वैभव सूर्यवंशी ने महज 13 साल और 188 दिन की उम्र में ऑस्ट्रेलिया अंडर-19 के खिलाफ यूथ टेस्ट में शतक जड़कर इतिहास रच दिया था. उन्होंने सिर्फ 58 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था.

18. यूथ वनडे में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाले भारतीय

वैभव सूर्यवंशी ने 5 जुलाई 2025 को इंग्लैंड अंडर-19 के खिलाफ वॉर्सेस्टर में खेले गए चौथे यूथ वनडे में इतिहास रच दिया था. उन्होंने सिर्फ 52 गेंदों में शतक पूरा किया और 78 गेंदों पर 143 रन बनाए. 14 साल और 100 दिन की उम्र में वह यूथ वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन गए थे.

19. अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में सबसे बड़ा स्कोर

2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ वैभव ने 80 गेंदों में 175 रन की तूफानी पारी खेली थी. उनके बाद लिस्ट में इंग्लैंड के कालेब फॉकनर हैं जिन्होंने उसी मैच में 115 रन बनाए थे और भारत के उन्मुक्त चंद हैं जिन्होंने 2012 के फाइनल में 111 रन बनाए थे. वैभव टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने.

19. अंडर-19 वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के

वैभव सूर्यवंशी ने 2026 अंडर-19 वर्ल्ड कप में छक्कों की बरसात करते हुए नया रिकॉर्ड बना दिया था. उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 30 छक्के लगाए और एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने थे. इस मामले में उन्होंने साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस को पीछे छोड़ा था, जिन्होंने 2022 के वर्ल्ड कप में 22 छक्के लगाए थे.

20. टी20 क्रिकेट में किसी भारतीय का दूसरा सबसे तेज शतक

14 नवंबर 2025 को एशिया कप राइजिंग स्टार्स में यूएई के खिलाफ वैभव सूर्यवंशी ने महज 32 गेंदों में शतक जड़ दिया था. उन्होंने 42 गेंदों में 144 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 15 छक्के और 11 चौके शामिल थे. इसके साथ ही उन्होंने ऋषभ पंत के 32 गेंदों में शतक लगाने के रिकॉर्ड की बराबरी की. दोनों भारतीय बल्लेबाज संयुक्त रूप से इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं.

28 गेंदें - उर्विल पटेल और अभिषेक शर्मा

32 गेंदें - वैभव सूर्यवंशी (इंडिया ए vs यूएई, 2025)

32 गेंदें - ऋषभ पंत (दिल्ली vs हिमाचल प्रदेश, 2018)

21. पुरुष टी20 क्रिकेट में सबसे कम उम्र के कप्तान

वैभव सूर्यवंशी ने 14 नवंबर 2026 को सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बिहार की कप्तानी करते हुए इतिहास रच दिया था. महज 15 साल और 232 दिन की उम्र में वह पुरुष टी20 क्रिकेट में कप्तानी करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए. उन्होंने क्रोएशिया के जैक वुकुसिक का रिकॉर्ड तोड़ा था, जिन्होंने 17 साल और 311 दिन की उम्र में टीम की कमान संभाली थी.

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