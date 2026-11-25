महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ 53 गेंदों में 204 रन की ऐतिहासिक पारी खेलकर क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया है. पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी वैभव के दीवाने हो गए हैं.

वैभव सूर्यवंशी के नाम हुए लिस्ट ए में सबसे तेज शतक और डबल सेंचुरी के रिकॉर्ड (Image- BCCI)

क्रिकेट की दुनिया में हर दिन कोई न कोई नया रिकॉर्ड बनता है और कई पुराने रिकॉर्ड टूटते भी हैं, लेकिन कुछ कारनामे ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि इन्हें दोहराना भी आसान नहीं होगा. इन दिनों भारतीय क्रिकेट का एक ऐसा ही युवा सितारा चर्चा में है, जिसका नाम है वैभव सूर्यवंशी.

महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी से ऐसा तूफान मचाया है कि बड़े-बड़े दिग्गज भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. अब इस लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन का नाम भी जुड़ गया है. उन्होंने वैभव की तारीफ करते हुए यहां तक कह दिया कि इस युवा बल्लेबाज का बनाया रिकॉर्ड तोड़ना आसान नहीं होगा.

UAE के खिलाफ 53 गेंद में ठोके 204 रन

वैभव सूर्यवंशी ने मंगलवार (24 नवंबर 2026) को दोहा में UAE के खिलाफ ACC मेंस एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 के मुकाबले में भारत ए की तरफ से खेलते हुए महज 53 गेंदों में 204 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी में 28 छक्के और 7 चौके शामिल रहे.

लिस्ट ए में सबसे तेज शतक और डबल सेंचुरी

उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए. इसके बाद 40 गेंदों में 150 रन और सिर्फ 52 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. वैभव की इस तूफानी पारी की बदौलत भारत ए ने 250 रन का लक्ष्य महज 14.2 ओवर में हासिल कर लिया और मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया.

A Star i̶s̶ ̶b̶o̶r̶n̶ that 𝗸𝗲𝗲𝗽𝘀 𝘀𝗵𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 🌟 Vaibhav Sooryavanshi never ceases to amaze! 👏 #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/aXWuDVnmsx — BCCI (@BCCI) November 24, 2026

मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कह दी बड़ी बात

उनकी बल्लेबाजी देखकर पूर्व भारतीय कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन भी काफी प्रभावित हुए. एएनआई से बातचीत में अजहरुद्दीन ने कहा कि वैभव बहुत अच्छा खेल रहे हैं और उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, उसे तोड़ना आसान नहीं होगा. उन्होंने उम्मीद जताई कि ये युवा खिलाड़ी इसी तरह अच्छा प्रदर्शन करता रहे.

अजहरुद्दीन ने एक अहम बात और कही. उनके मुताबिक, अगर किसी युवा खिलाड़ी को भारतीय टीम में शामिल किया जाता है तो उसे लगातार मौके मिलने चाहिए. उसे सिर्फ एक-दो मैच खिलाकर बाहर नहीं बैठाना चाहिए. अगर किसी खिलाड़ी को बड़ा क्रिकेटर बनाना है और अनुभवी खिलाड़ियों के साथ उसका खेल निखारना है तो उसे नियमित रूप से खेलने का मौका देना जरूरी है.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: On Vaibhav Suryavanshi's record double century, Telangana Minister and former Indian cricket captain Mohammad Azharuddin says, "He is playing well. He is a young kid, yet it brings great joy that he is playing so well and has set a record. In my opinion, breaking this record will not be easy at all... When you bring a young boy into the Indian team, in my view, he should be played in every match and given opportunities... if you want to make a big player even bigger, you have to give him as many opportunities as possible." On Mohammed Siraj's exclusion from the Indian playing XI, he says, "Siraj's exclusion is also very unfortunate. I would say to Siraj to keep focusing on his work; his performance has been genuinely good, and the whole of India is supporting him, so I am supporting him too... when conditions are so helpful, he should have been played. Had there been a good, experienced bowler, perhaps India would have won this match." — ANI (@ANI) November 25, 2026

क्रिकेट की दुनिया के पांच 'अटूट' रिकॉर्ड

वैभव का बनाया गया ये रिकॉर्ड तोड़ना तो वाकई मुश्किल होगा. लेकिन वैभव जैसे युवा ही नहीं इस खेल में कुछ ऐसे दिग्गज भी हुए हैं, जिन्होंने ऐसे कारनामे किए जिन्हें आज के दौर में दोहराना बेहद मुश्किल नजर आता है. आपको क्रिकेट के पांच ऐसे रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ना लगभग नामुमकिन माना जाता है.

1. डॉन ब्रैडमैन का 99.94 का बैटिंग औसत

क्रिकेट के इतिहास में सर डॉन ब्रैडमैन का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है. ऑस्ट्रेलिया के इस महान बल्लेबाज ने अपने टेस्ट करियर में 52 मैच खेले और 6996 रन बनाए. उनका बल्लेबाजी औसत 99.94 रहा. जरा सोचिए, किसी बल्लेबाज का औसत 100 के करीब हो और वह भी टेस्ट क्रिकेट में, आज के दौर में जहां 50-55 का औसत भी शानदार माना जाता है, वहां ब्रैडमैन के इस आंकड़े तक पहुंचना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा.

टेस्ट में सबसे ज्यादा बल्लेबाजी औसत वाले टॉप-5 बल्लेबाज

सर डॉन ब्रैडमैन (ऑस्ट्रेलिया) - 99.94 औसत - टेस्ट मैच: 52 - कुल रन: 6,996

एडम वोग्स (ऑस्ट्रेलिया) - 61.87 औसत - टेस्ट मैच: 20 - कुल रन: 1,485

ग्रीम पोलॉक (दक्षिण अफ्रीका) - 60.97 औसत - टेस्ट मैच: 23 - कुल रन: 2,256

जॉर्ज हेडली (वेस्टइंडीज) - 60.83 औसत - टेस्ट मैच: 22 - कुल रन: 2,190

हर्बर्ट सटक्लिफ (इंग्लैंड) - 60.73 औसत - टेस्ट मैच: 54 - कुल रन: 4,555

2. मुथैया मुरलीधरन के 800 टेस्ट विकेट

श्रीलंका के महान स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने टेस्ट क्रिकेट में ऐसा रिकॉर्ड बनाया है, जिसे छूना भी किसी गेंदबाज के लिए बड़ी उपलब्धि होगी. उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 800 विकेट हासिल किए. वह टेस्ट क्रिकेट में 800 विकेट लेने वाले इकलौते गेंदबाज हैं. लंबे समय तक फिट रहना, लगातार विकेट लेना और सालों तक एक जैसा प्रदर्शन करना आसान नहीं होता. यही वजह है कि उनका ये रिकॉर्ड बेहद खास है.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज

मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका) - 800 विकेट - टेस्ट मैच: 133

शेन वॉर्न (ऑस्ट्रेलिया) - 708 विकेट - टेस्ट मैच: 145

जेम्स एंडरसन (इंग्लैंड) - 704 विकेट - टेस्ट मैच: 188

अनिल कुंबले (भारत) - 619 विकेट - टेस्ट मैच: 132

स्टुअर्ट ब्रॉड (इंग्लैंड) - 604 विकेट - टेस्ट मैच: 167

3. सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल शतक

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर के नाम अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 शतक दर्ज हैं. उन्होंने टेस्ट में 51 और वनडे में 49 शतक लगाए. दो अलग-अलग फॉर्मेट में मिलाकर शतकों का ऐसा शतक बनाया, जिसे पार करना आज के बल्लेबाजों के लिए बड़ी चुनौती है.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

सचिन तेंदुलकर (भारत) – 100 शतक - टेस्ट: 51 - वनडे: 49

विराट कोहली (भारत) – 86 शतक - टेस्ट: 30 - वनडे : 55 - T20I: 1

रिकी पोंटिंग (ऑस्ट्रेलिया) - 71 शतक - टेस्ट: 41 - वनडे: 30

कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 63 शतक - टेस्ट: 38 - वनडे: 25

जैक्स कैलिस (दक्षिण अफ्रीका) - 62 शतक - टेस्ट: 45 - वनडे: 17

4. ब्रायन लारा का टेस्ट में 400 रन का रिकॉर्ड

वेस्टइंडीज के लेजेंडरी बल्लेबाज ब्रायन लारा के नाम टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने का रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने अप्रैल 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ एंटीगा टेस्ट में नाबाद 400 रन बनाए थे. लारा ने इस ऐतिहासिक पारी में 43 चौके और 4 छक्के लगाए थे. उन्होंने 582 गेंदों का सामना करते हुए ये मुकाम हासिल किया था. टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आज तक कोई दूसरा बल्लेबाज 400 रन के इस आंकड़े को पार नहीं कर पाया है.

टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी खेलने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) - 400 रन* - v: इंग्लैंड - साल: 2004

मैथ्यू हेडन (ऑस्ट्रेलिया) - 380 रन - v: जिम्बाब्वे - साल: 2003

ब्रायन लारा (वेस्टइंडीज) - 375 रन - v: इंग्लैंड - साल: 1994

महेला जयवर्धने (श्रीलंका) - 374 रन - v: दक्षिण अफ्रीका - साल: 2006

वियान मुल्डर (दक्षिण अफ्रीका) - 367 रन* - v: जिम्बाब्वे - साल: 2025

5. रोहित शर्मा के वनडे में 264 रन

वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक लगाना ही बड़ी बात है, लेकिन रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट में एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया, जिसे तोड़ना आसान नहीं होगा. उन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ कोलकाता में 264 रन की पारी खेली थी. ये वनडे इतिहास का किसी बल्लेबाज का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है. खास बात ये है कि रोहित ने अपनी इस पारी में 33 चौके और 9 छक्के लगाए थे. 50 ओवर के मैच में किसी बल्लेबाज का इतने लंबे समय तक टिककर इतनी तेजी से रन बनाना वाकई बड़ी बात है.

वनडे क्रिकेट की टॉप-5 व्यक्तिगत पारियां

रोहित शर्मा (भारत) - 264 रन - v: श्रीलंका - साल: 2014

मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड) - 237 रन* - v: वेस्टइंडीज - साल: 2015

शुभमन गिल (भारत) - 223 रन* - v: वेस्टइंडीज - साल: 2023

वीरेंद्र सहवाग (भारत) - 219 रन - v: वेस्टइंडीज - साल: 2011

क्रिस गेल (वेस्टइंडीज) - 215 रन - v: जिम्बाब्वे - साल: 2015

रिकॉर्ड बनते रहेंगे, लेकिन कुछ की बराबरी करना भी मुश्किल

क्रिकेट की खूबसूरती ही यही है कि यहां हर पीढ़ी में कोई न कोई खिलाड़ी पुराने रिकॉर्ड को चुनौती देने आ जाता है. वैभव सूर्यवंशी भी उसी नई पीढ़ी का हिस्सा हैं, जो आक्रामक बल्लेबाजी से क्रिकेट की दुनिया को हैरान कर रही है. हालांकि, रिकॉर्ड कभी पूरी तरह अटूट नहीं होते, लेकिन उन्हें तोड़ने के लिए असाधारण प्रतिभा, मेहनत और लगातार शानदार प्रदर्शन की जरूरत होती है. अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये अटूट से लगने वाले रिकॉर्ड कौन तोड़ पाता है.

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