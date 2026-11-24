एशिया कप राइजिंग स्टार्स में वैभव सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ महज 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर तहलका मचा दिया है. भारत ने मैच सिर्फ 14.2 ओवर में ही जीत लिया.

एशिया कप राइजिंग स्टार्स में मंगलवार (24 नवंबर 2026) को भारत ए और यूएई के बीच हुए मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बैटिंग ने कई बड़े-बड़े रिकॉर्ड तोड़ डाले. बॉस बेबी के नाम से मशहूर भारतीय ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने इस मैच में 204 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. इसी के साथ उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक, 150 और दोहरे शतक का रिकॉर्ड तोड़ डाला.

यूएई ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 249 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम शुरुआत धमाकेदार रही. भारत ने मात्र 5 ओवर में ही एक विकेट खोकर 100 रन बना दिए थे. भारत ने मात्र 14.2 ओवर में 3 विकेट खोकर 250 रनों का टारगेट बेहद आसानी से चेज कर डाला.

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक

मैच में वैभव सूर्यवंशी ने जो बैटिंग की वो यूएई के गेंदबाज शायद कभी नहीं भूल पाएंगे. सबसे पहले उन्होंने मात्र 28 गेदों में शतक पूरा किया. इसी के साथ लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अब वैभव सूर्यवंशी के नाम दर्ज हो गया है.

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर जेक फ्रेजर-मैकगर्क हैं, जिन्होंने 2023 में साउथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तस्मानिया के खिलाफ 29 गेंदों में सैकड़ा लगाया था. तीसरे स्थान पर एबी डिविलियर्स हैं, जिन्होंने 2015 में साउथ अफ्रीका की ओर से वेस्टइंडीज के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 31 गेंदों में शतक बनाया था.

28 गेंदें - वैभव सूर्यवंशी (भारत ए vs UAE, 2026)

29 गेंदें - जेक फ्रेजर-मैकगर्क (साउथ ऑस्ट्रेलिया vs तस्मानिया, एडिलेड, 2023)

31 गेंदें - एबी डिविलियर्स (साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, जोहान्सबर्ग, 2015)

32 गेंदें - साकिबुल गनी (बिहार vs अरुणाचल प्रदेश, रांची, 2025)

33 गेंदें - ईशान किशन (झारखंड vs कर्नाटक, अहमदाबाद, 2025)

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लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 रन

शतक के बाद उनके तेवर और ज्यादा आक्रामक हो गए. वैभव ने सिर्फ 40 गेंदों में 150 रन का आंकड़ा भी पार कर लिया. ये लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 है. इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी वैभव सूर्यवंशी ही हैं, जिन्होंने 2025 में बिहार की तरफ से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रांची में 59 गेंदों में 150 रन बनाए थे. तीसरे स्थान पर एबी डिविलियर्स हैं, जिन्होंने 2015 में साउथ अफ्रीका की ओर से वेस्टइंडीज के खिलाफ जोहान्सबर्ग में 64 गेंदों में यह कारनामा किया था.

40 गेंदें - वैभव सूर्यवंशी (भारत ए vs UAE, 2026)

59 गेंदें - वैभव सूर्यवंशी (बिहार vs अरुणाचल प्रदेश, रांची, 2025)

64 गेंदें - एबी डिविलियर्स (साउथ अफ्रीका vs वेस्टइंडीज, जोहान्सबर्ग, 2015)

65 गेंदें - जोस बटलर (इंग्लैंड vs नीदरलैंड, एम्सटेलवीन, 2022)

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लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक

इतना ही नहीं वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक भी जड़ डाला. उन्होंने मात्र 52 गेंदों में डबल सेंचुरी पूरी करते हुए इतिहास रच दिया. इससे पहले ये रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के चाड बोव्स के नाम था, जिन्होंने 2024 में कैंटरबरी की तरफ से ओटागो के खिलाफ क्राइस्टचर्च में 103 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था.

52 गेंदें - वैभव सूर्यवंशी (भारत ए vs UAE, 2026)

103 गेंदें - चाड बोव्स (कैंटरबरी vs ओटागो, क्राइस्टचर्च, 2024)

114 गेंदें - एन जगदीशन (तमिलनाडु vs अरुणाचल प्रदेश, बेंगलुरु, 2022)

114 गेंदें - हैरी ब्रूक (इंग्लैंड vs श्रीलंका, रावलपिंडी, 2026)

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एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के (लिस्ट ए क्रिकेट)

वैभव ने इस मैच भी और भी कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए. उन्होंने 53 गेंद की इस पारी में कुल 28 छक्के और 7 चौके मारे. इसी के साथ लिस्ट ए क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में वह पहले नंबर पर पहुंच गए. इससे पहले ये रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के डार्सी शॉर्ट के नाम था, जिन्होंने 2018 में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्वींसलैंड के खिलाफ सिडनी में 23 छक्के लगाए थे.

28 छक्के - वैभव सूर्यवंशी (भारत ए vs UAE, 2026)

23 छक्के - डार्सी शॉर्ट (वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया vs क्वींसलैंड, सिडनी, 2018)

21 छक्के - बेवन जैकब्स (ऑकलैंड vs ओटागो, ऑकलैंड, 2026)

सभी प्रोफेशनल क्रिकेट फॉर्मेट में एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के:

वैभव सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया. अब वह सभी प्रोफेशनल क्रिकेट फॉर्मेट में एक पारी के दौरान सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले ये रिकॉर्ड तनमय अग्रवाल के नाम था, जिन्होंने 2024 में रणजी ट्रॉफी में हैदराबाद की ओर से अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 26 छक्के लगाए थे.

28 छक्के - वैभव सूर्यवंशी (भारत ए vs UAE, 2026)

26 छक्के - तनमय अग्रवाल (हैदराबाद vs अरुणाचल प्रदेश, रणजी ट्रॉफी, 2024)

23 छक्के - कॉलिन मुनरो (ऑकलैंड vs सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट्स, प्लंकेट शील्ड, नेपियर, 2015)

23 छक्के - डार्सी शॉर्ट (वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया vs क्वींसलैंड, वनडे कप, सिडनी, 2018)

भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में बनाई जगह

वैभव की इस पारी के दम पर भारत ए ग्रुप बी के इस मुकाबले में UAE को 7 विकेट से करारी शिकस्त दी. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. भारतीय टीम ने टूर्नामेंट की शुरुआत जीत के साथ की थी. टीम ने अपने पहले मुकाबले में नेपाल को बड़े अंतर से हराया था, हालांकि अगले मैच में पाकिस्तान के खिलाफ उसे हार झेलनी पड़ी.

इस जीत के साथ तिलक वर्मा की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है. भारत ए टूर्नामेंट के अंतिम चार में पहुंचने वाली चौथी और आखिरी टीम बनी. इससे पहले श्रीलंका ए, बांग्लादेश ए और पाकिस्तान ए ने सेमीफाइनल का टिकट पक्का कर लिया था.

मैच के बाद क्या बोले वैभव?

मैच के बाद वैभव ने कहा, "पिछले दो मैचों में मैं अच्छी शुरुआत करने के बावजूद उसे बड़ी पारी में नहीं बदल पाया था. इसलिए इस मैच में मेरा प्लान शुरुआत में थोड़ा समय लेने का था. लेकिन एक-दो गेंद खेलने के बाद मुझे लगा कि पिच से गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिल रही है, इसलिए मैंने अपनी ताकत पर भरोसा किया. मैं टीम के सीनियर खिलाड़ियों के साथ काफी समय से खेल रहा हूं, इसलिए उनके साथ सहज महसूस करता हूं. सभी खिलाड़ी खुलकर अपनी बात रखते हैं और जब भी कोई सुझाव देता है तो मैं उसे सुनता हूं."

कप्तान तिलक वर्मा ने की तारीफ

भारतीय टीम के कप्तान तिलक वर्मा ने वैभव की इस पारी की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, "वैभव की इस पारी के बारे में क्या कहूं, ये हमेशा याद रखी जाने वाली पारियों में से एक है. जिस तरह उसने 5 ओवर में 100 रन बनने के बाद बल्लेबाजी की, वह कमाल का था. ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ी उसे बल्लेबाजी करते देखकर बेहद खुश थे. हर कोई बस यही कह रहा था कि एक और छक्का मारो, एक और छक्का मारो. हमारे लिए सेमीफाइनल जीतना बेहद जरूरी है और हम इस मुकाबले का इंतजार कर रहे हैं."

विरोधी टीम के कप्तान भी हुए कायल

यूएई के कप्तान बासिल हमीद भी खुद को वैभव की तारीफ करने से नहीं रोक पाए. उन्होंने मैच के बाद कहा, "ये हमारे लिए काफी मुश्किल मुकाबला रहा. वैभव जिस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं, उन्हें रोक पाना बेहद मुश्किल है. हमें इस हार से उबरने और ये समझने में थोड़ा समय लगेगा कि हमसे कहां चूक हुई और क्या बेहतर कर सकते थे. इस टूर्नामेंट से हमें काफी कुछ सकारात्मक सीखने को मिला है. अब हम गलतियों पर काम करेंगे और अगले मुकाबलों में बेहतर प्रदर्शन की कोशिश करेंगे."

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