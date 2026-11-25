वैभव सूर्यवंशी ने UAE के खिलाफ सिर्फ 53 गेंदों में 204 रन ठोककर इतिहास रच दिया. इस तूफानी पारी को देखकर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर वैभव की उम्र पर सवाल उठा रहे हैं.

वैभव की बैटिंग पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स के अलग-अलग रिएक्शन सामने आए हैं (Image- BCCI/Social Media)

Vaibhav Sooryavanshi News: भारतीय क्रिकेट को इन दिनों एक ऐसा युवा बल्लेबाज मिला है, जिसके बल्ले की गूंज देश ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी सुनाई दे रही है. महज 15 साल की उम्र में वैभव सूर्यवंशी ने बल्लेबाजी से ऐसा धमाका किया है कि अच्छे-अच्छे गेंदबाजों के पसीने छूट रहे हैं.

UAE के खिलाफ उनकी तूफानी पारी ने हर किसी को हैरान कर दिया. हालांकि, वैभव की इस शानदार बल्लेबाजी की चर्चा के बीच पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने उनकी उम्र पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. उनका कहना है कि इतनी कम उम्र में कोई खिलाड़ी इतनी ताकत से बल्लेबाजी नहीं कर सकता.

भारत ए और UAE के मैच में खेली ऐतिहासिक पारी

दोहा में मंगलवार (24 नवंबर 2026) को ACC एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट में भारत ए और UAE के बीच मुकाबला खेला गया. इस मैच में वैभव सूर्यवंशी ने ऐसी पारी खेली, जिसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा. उन्होंने UAE के गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए सिर्फ 53 गेंदों में 204 रन ठोक दिए. उनकी इस पारी में 28 छक्के और 7 चौके शामिल रहे. गेंदबाजों के पास वैभव के बल्ले को रोकने का कोई जवाब ही नहीं था.

पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर को नहीं हुआ यकीन

वैभव की इस पारी के बाद जहां भारतीय फैंस उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, वहीं पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद उनकी उम्र को लेकर हैरान हैं. एक पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान तनवीर ने वैभव की उम्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि वह उन्हें 15 साल का नहीं मानते. उनके मुताबिक, वैभव की उम्र 20 से 21 साल के आसपास हो सकती है.

वैभव की शारीरिक ताकत पर उठा रहे सवाल

तनवीर अहमद का कहना है कि कोई बच्चा कितना भी टैलेंटेड क्यों न हो, लेकिन 15 साल की उम्र में एक पारी के दौरान 28 छक्के लगाना आसान नहीं है. उन्होंने वैभव की शारीरिक ताकत का जिक्र करते हुए कहा कि उनके हाथों और कंधों में जिस तरह की पावर दिखाई देती है, वह इतनी कम उम्र के खिलाड़ी में होना उन्हें हैरान करता है.

Vaibhav Sooryavanshi is hitting sixes so effortlessly that former Pakistani cricketer Tanvir Ahmed is questioning his age again 😂🔥 Imagine being so talented that people start demanding an investigation instead of appreciating your batting. Extraordinary talent deserves recognition, not baseless suspicion 🇮🇳❤️ — CA Anurag (@CAAnurag_) November 25, 2026

वैभव की खतरनाक बैटिंग देख पूर्व पाकिस्तानी गेंदबाज इतना बौखला गए कि कहने लगे वैभव की उम्र की जांच होनी चाहिए. तनवीर अहमद पाकिस्तान के लिए 2010 से 2013 के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेले थे. उन्होंने अपने करियर में 5 टेस्ट, 2 वनडे और एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेला. टेस्ट क्रिकेट में उनके नाम 17 विकेट दर्ज हैं.

कई पाकिस्तानी क्रिकेटर्स हुए वैभव के मुरीद

पाकिस्तान टीम की पूर्व ओपनर अहमद शहजाद ने वैभव की तारीफ करते हुए कहा कि वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह से नेचुरल टैलेंट हैं. उनका बैट स्विंग, टाइमिंग और निडर अंदाज कमाल का है. महज 15 साल की उम्र में एक पारी में 28 छक्के लगाना कोई मामूली बात नहीं है. इसके लिए सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि असाधारण प्रतिभा की जरूरत होती है.

पूर्व विकेटकीपर कामरान अकमल ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लगता है जैसे कोई वीडियो गेम खेल रहा हो. 15 साल की उम्र में 28 छक्के लगाना अविश्वसनीय है. बड़े-बड़े खिलाड़ी भी ऐसा कारनामा करने का सपना देखते हैं. उन्होंने IPL में भी अपनी काबिलियत साबित की है.

16 गेंदों में फिफ्टी, 28 गेंदों में शतक

अब जरा वैभव की उस पारी के रिकॉर्ड पर भी नजर डालते हैं, जिसने क्रिकेट जगत में हलचल मचा दी है. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने शुरुआत से ही UAE के गेंदबाजों पर हमला बोल दिया था. उन्होंने महज 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया. इसके बाद तो उनकी बल्लेबाजी और भी खतरनाक हो गई. वैभव ने सिर्फ 28 गेंदों में शतक जड़ दिया और पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

A Star i̶s̶ ̶b̶o̶r̶n̶ that 𝗸𝗲𝗲𝗽𝘀 𝘀𝗵𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 🌟 Vaibhav Sooryavanshi never ceases to amaze! 👏 #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/aXWuDVnmsx — BCCI (@BCCI) November 24, 2026

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक

शतक पूरा करने के बाद भी वैभव का बल्ला शांत नहीं हुआ. उन्होंने महज 40 गेंदों में 150 रन पूरे कर लिए. इसके बाद 52 गेंदों में दोहरा शतक जड़कर एक और ऐतिहासिक रिकॉर्ड बना दिया. पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में इतनी कम गेंदों में 200 रन बनाने वाले वह सबसे तेज बल्लेबाज बन गए.

उनकी पारी में लगे 28 छक्के भी अपने आप में बड़ा रिकॉर्ड हैं. इससे पहले पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट की एक पारी में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड 23 छक्कों का था. वैभव ने इस आंकड़े को काफी पीछे छोड़ दिया. आखिरकार 53वीं गेंद पर उनका तूफान थमा, जब वह बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में बाउंड्री पर कैच आउट हो गए.

We've run out of adjectives! 😅 ONE WORD for this performance? ✍️👇 Scorecard ▶️ https://t.co/6Vwvc5BnWQ #TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #INDAvUAE https://t.co/skUZCGJtFy — BCCI (@BCCI) November 24, 2026

भारत ए ने भी आसानी से जीत लिया मुकाबला

वैभव की इस विस्फोटक बल्लेबाजी का फायदा पूरी टीम को मिला. UAE ने भारत ए के सामने 250 रनों का लक्ष्य रखा था, लेकिन वैभव ने मैच को इतना आसान बना दिया कि टीम इंडिया ने महज 14.2 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत ए ने ये मुकाबला 7 विकेट से अपने नाम किया. वैभव की पारी ने मैच का पूरा रुख ही बदल दिया.

IPL में भी दिखा चुके हैं बल्ले का दम

वैभव सूर्यवंशी के लिए ये पहली बार नहीं है, जब उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंकाया हो. इससे पहले भी वह आईपीएल में विस्फोटक बल्लेबाजी के कारण खूब सुर्खियां बटोर चुके हैं. इतनी छोटी उम्र में बड़े-बड़े गेंदबाजों के खिलाफ बेखौफ होकर शॉट खेलना उनकी सबसे बड़ी खासियत बन गई है.

फाइनल में फिर भिड़ सकते हैं भारत-पाकिस्तान

वैभव की तूफानी पारी के बाद पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इसलिए भी चिंता में हैं क्योंकि आने वाले रविवार (29 नवंबर 2026) को एशिया कप राइजिंग स्टार्स टूर्नामेंट के फाइनल में भारत और पाकिस्तान का आमना-सामना हो सकता है.

With just two rounds remaining, the race for the #DPWorldMensAsiaCupRisingStars2026 title is heating up! Who will rise above the rest and take home the crown? 👑 #ACC https://t.co/WrJbKwQcHW — Asian Cricket Council (@ACCMedia1) November 25, 2026

गुरुवार को भारत ए और श्रीलंका ए के बीच पहला सेमीफाइनल होगा और शुक्रवार को पाकिस्तान ए और बांग्लादेश ए के बीच दूसरा सेमीफाइनल है. अगर भारत और पाकिस्तान की टीम अपने-अपने मुकाबले जीत गई तो फैंस को एक और रविवार को भारत-पाकिस्तान टक्कर देखने को मिलेगी.

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