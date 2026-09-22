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Explainer: भारत UNSC का स्थायी सदस्य बना तो ये होंगे बड़े फायदे... समर्थन में 4 देश

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: भारत UNSC का स्थायी सदस्य बना तो ये होंगे बड़े फायदे... समर्थन में 4 देश

V4 देशों ने UNSC में भारत के स्थायी सदस्य बनने के दावे का खुलकर समर्थन किया है. इन चार देशों का कहना है कि भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट मिलनी चाहिए. भारत 1994 से ही परिषद में स्थायी सदस्य बनने की दावेदारी पेश कर रहा है.

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Manoj Mishra

Updated : Sep 22, 2026, 08:30 AM IST

Explainer: भारत UNSC का स्थायी सदस्य बना तो ये होंगे बड़े फायदे... समर्थन में 4 देश

V4 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ एस.जयशंकर (इमेज क्रेडिट - X)

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  • V4 देशों ने भारत के स्थायी सदस्य बनने के दावे का समर्थन किया है 
  • V4 देशों का कहना है भारत को UNSC में स्थायी सीट मिलनी चाहिए
  • अभी चीन सहित UNSC में 5 स्थायी सदस्य देश शामिल हैं 
  • भारत स्थायी सदस्य बना तो इससे देश को कई फायदें होंगे 


स्लोवाकिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया है. स्लोवाकिया के विदेश मंत्री जुराज ब्लानार ने कहा कि ‘ग्लोबल साउथ’ के प्रमुख देश और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उभरती ताकत के तौर पर भारत को संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था में स्थायी जगह मिलनी चाहिए.

स्लोवाकिया के विदेश मंत्री का बयान न्यूयॉर्क में 81वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के उच्चस्तरीय सप्ताह के दौरान हुई ‘विसेग्राड ग्रुप (V4) प्लस इंडिया’ की पहली मंत्री स्तरीय बैठक के बाद सामने आया. बैठक में भारत की ओर सो विदेश मंत्री एस. जयशंकर शामिल हुए थे. V4 समूह में पोलैंड, हंगरी, स्लोवाकिया और चेकिया देश शामिल हैं.

भारत को UNSC में होना चाहिए स्थायी सदस्य 

बैठक के दौरान स्लोवाकिया के विदेश मंत्री ब्लानार ने भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करते हुए कहा कि V4 देश इस बात पर सहमत हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाना चाहिए.

 उन्होंने भारत को ग्लोबल साउथ का हिस्सा और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में उभरती हुई शक्ति बताया. भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और स्थायी सदस्यता के लिए अपनी दावेदारी को मजबूती से उठाता रहा है. साल 1994 से भारत स्थायी सदस्य के लिए अपनी दावेदारी कर रहा है. 

V4 INDIA

पहली बार हुआ V4+India प्रारूप में हुई ये बैठक 

V4 देशों और भारत के बीच यह पहली उच्चस्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक थी. विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इसे एक नया और ऐतिहासिक मौका बताया. उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक और आर्थिक सहयोग के अलावा रक्षा, टेक्नोलॉजी, स्पेस, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. जयशंकर ने कहा कि बैठक काफी उपयोगी और सार्थक रही.

हर साल बैठक पर बनी सहमति

जयशंकर ने बताया कि भारत और V4 देशों के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए हर साल बिजनेस फोरम आयोजित करने की दिशा में पहल की जाएगी. साथ ही विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठक को लेकर भी सहमति बनी है.

उन्होंने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के संबंध लगातार गहरे हो रहे हैं और ऐसे में V4 देशों के साथ मिलकर आर्थिक और कारोबारी सहयोग बढ़ाने की काफी संभावनाएं हैं.

इन सेक्टरों में सहयोग बढ़ाने की तैयारी

बैठक में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. जयशंकर ने कहा कि V4 देशों के साथ भारत के रक्षा संबंधों का लंबा इतिहास रहा है और अब इस सहयोग को नए सिरे से आगे बढ़ाने पर काम किया जाएगा. 

इसके अलावा अंतरिक्ष, कनेक्टिविटी और लोगों के बीच आवागमन जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई. जयशंकर ने कहा कि V4 के सभी देशों में भारतीय छात्र मौजूद हैं. इसलिए लोगों के बीच संपर्क भी दोनों पक्षों के रिश्तों का महत्वपूर्ण हिस्सा है. 

V4 INDIA

V4 देशों को भारत मानता है अहम साझेदार

जयशंकर ने कहा कि भारत इन चारों देशों को मजबूत औद्योगिक, तकनीकी और इनोवेशन क्षमताओं वाले साझेदार के रूप में देखता है. उन्होंने कहा कि V4 देश मजबूत औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं हैं और इनमें टेक्नोलॉजी व इनोवेशन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रतिभा मौजूद है. भारत इन देशों के साथ सहयोग के अवसरों का स्वागत करता है.

UNSC में स्थायी सदस्य से भारत को क्या होगा फायदा?

स्थायी सदस्यता भारत की अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में प्रतिनिधित्व और निर्णय लेने की भूमिका को बढ़ाएगी. अभी 5 स्थायी सदस्य देशों के पास वीटो पावर है, अगर सुधार के तहत भारत को भी समान अधिकार मिलता है, तो वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों के खिलाफ जाने वाले प्रस्तावों को रोकने की क्षमता रख सकेगा. 

V4 INDIA

भारत लंबे समय से सीमा पार आतंकवाद और आतंकवादी संगठनों के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग करता रहा है. UNSC में स्थायी सीट से आतंकवाद से जुड़े वैश्विक प्रस्तावों और नीतियों पर भारत की भूमिका और मजबूत होगी. साथ ही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थित पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होगी.  

UNSC में अभी कितने स्थायी सदस्य?

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अभी पांच स्थायी सदस्य हैं, जिसमें चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है. इनके अलावा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिन्हें दो साल के कार्यकाल के लिए चुना जाता है.भारत सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार के साथ स्थायी सदस्यता की मांग लंबे समय से करता रहा है.

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