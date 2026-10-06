Explainer: 15 दावेदारों को छोड़कर उत्तराखंड राज्यसभा चुनाव में BJP ने क्यों लगाया दिनेश आर्य पर दांव? जातीय समीकरण से विधानसभा चुनाव की रणनीति

Uttarakhand Rajya Sabha Election 2026: राज्यसभा चुनाव के साथ ही बीजेपी राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव की भी तैयारी कर रही है. उत्तराखंड से मौजूदा बीजेपी सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है.

उत्तराखंड की एक राज्यसभा सीट पर चुनाव होने हैं

कांग्रेस ने अभी तक प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है

बीजेपी ने मौजूदा सांसद का टिकट काट दिया है

Uttarakhand Rajya Sabha Election 2026: उत्तराखंड में राज्यसभा की एक सीट के लिए बीजेपी ने दिनेश आर्य को अपना उम्मीदवार बनाया है. राज्य बीजेपी ने एक सीट के लिए 15 उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय पैनल को भेजे थे, जिसमें से बीजेपी मुख्यालय ने दिनेश आर्य के नाम पर मुहर लगाई. राज्यसभा चुनाव के लिए 6 अक्टूबर नामांकन का आखिरी दिन है. वोटिंग 16 अक्टूबर को होगी. अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है.

क्या है राज्यसभा चुनाव में नंबर गेम?

70 सीटों वाली उत्तराखंड विधानसभा में बीजेपी के 47 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के 20 विधायक हैं. वहीं एक बीएसपी और दो निर्दलीय विधायक हैं. राज्यसभा की एक सीट के लिए 36 विधायकों के वोट चाहिए होंगे. संख्या के आधार पर बीजेपी आसानी से एक सीट जीत लेगी. वहीं कांग्रेस के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है और अभी तक कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान भी नहीं किया गया है. उत्तराखंड से बीजेपी राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है.

कौन हैं दिनेश आर्य?

दिनेश आर्य संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं. वह 1985 में नैनीताल में विद्यार्थी परिषद से जुड़े और 1986 में संगठन के नैनीताल जिला संयोजक बनाए गए. इस पद पर वह 1988 तक रहे. बीजेपी में अनुसूचित जाति का चेहरा माने जाने वाले दिनेश आर्य की पकड़ सभी वर्गों तक मानी जाती है. वह नैनीताल बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं.

1988 से 1991 तक वह नैनीताल बीजेपी युवा मोर्चा के सेक्रेटरी रहे. इसके अलावा 1992 से 1995 तक नैनीताल अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला रहे और 1996 से 1998 तक युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष और 2001 से 2002 तक अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश महासचिव रहे.

2007 से 2010 तक नैनीताल के बीजेपी जिला अध्यक्ष रहे और 2017 से 2021 तक उन्होंने अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी संभाली. 2021 में उन्हें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जनसंपर्क की जिम्मेदारी सौंपी गई. आर्य को 2023 में उत्तराखंड सरकार के तहत राज्य-स्तरीय पेयजल निगरानी परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया.

आर्य पर बीजेपी ने क्यों खेला दांव?

दिनेश आर्य संगठन में लंबे समय से संक्रिय हैं और अनुसूचित जाति मोर्च में वह राष्ट्रीय स्तर की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव में उन्हें उम्मीदवार बनाकर अनुसूचित जाति के बड़े चेहरे के तौर पर उन्हें पेश कर दिया है. राज्य के अनुसूचित जाति में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है. उन्होंने कहा कि आगामी राज्य विधानसभा चुनाव में इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है. वह संगठन और पार्टी दोनों में काम कर चुके हैं.

पार्टी कार्यकर्ताओं और जमीनी स्तर पर भी उनकी अच्छी पकड़ है. 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में अनुसूचित जाति (SC) की कुल जनसंख्या लगभग 18.92 लाख है. ऐसे में बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले इन वोटरों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रही है और इसी रणनीति के तहत आर्य को राज्यसभा का उम्मीदवार भी बनाया गया है.

हर दो साल में होता है चुनाव

राज्यसभा सांसद को जनता नहीं, बल्कि राज्य के विधायक चुनते हैं. राज्यसभा में कुल 245 सांसद होते हैं. इनमें से एक तिहाई सदस्यों का कार्यकाल हर दो साल में खत्म हो जाता है. ऐसे में राज्यसभा का चुनाव हर दो साल बाद होता है. राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं.

उत्तराखंड में कब है विधानसभा चुनाव?

उत्तराखंड में फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव संभावित है. राज्य में बीजेपी और कांग्रेस बारी-बारी से सत्ता में आता रहीं हैं. खास बात यह कि यहां एक बार बीजेपी, तो एक बार कांग्रेस की सरकार बनती रही है. बीजेपी से भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चंद्र खंडूरी, रमेश पोखरियाल 'निशंक', त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत सीएम रहे चुके है.

मौजूदा समय में राज्य में बीजेपी की सत्ता है और पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री हैं. राज्य की राजनीतिक अब तक भाजपा और कांग्रेस के इर्द-गिर्द ही घूमती रही है. विधानसभा चुनाव में भी इन्हीं दो पार्टियों के बीच मुकाबला होगा.

राज्यसभा चुनाव शेड्यूल

चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव के लिए 29 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया था. अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई थी. 6 अक्टूबर नामांकन दाखिल करने की लास्ट डेट है.

7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. कैंडिडेट 9 अक्टूबर तक अपने नाम वापस लें सकते हैं और वोटिंग 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होगी.

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