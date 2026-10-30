पायलट, पुलिसकर्मी, वकील... उत्तराखंड हेलिकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले 6 लोग कौन? रडार से अचानक गायब हो गया था चॉपर

डीएनए एक्सप्लेनर
उत्तराखंड हेलिकॉप्टर क्रैश में दिल्ली के पायलट और बेंगलुरु के पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों की मौत हुई है. ट्रांस भारत एविएशन का ये हेलिकॉप्टर जोशीमठ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है.
उत्तराखंड के चमोली जिले में शुक्रवार (30 अक्टूबर 2026) को एक दर्दनाक हेलिकॉप्टर हादसा हुआ. बदरीनाथ से देहरादून लौट रहा एक निजी कंपनी ट्रांस भारत एविएशन का हेलिकॉप्टर जोशीमठ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में हेलिकॉप्टर में सवार सभी छह लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में दिल्ली का रहने वाला 48 साल का पायलट और कर्नाटक के पांच श्रद्धालु शामिल हैं. इन पांच यात्रियों में एक पुलिसकर्मी और एक वकील भी थे.
हादसे की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. प्रशासन, पुलिस, सेना और आपदा राहत की टीमें मौके पर पहुंचीं और तलाश अभियान शुरू किया. इस हादसे ने एक बार फिर उत्तराखंड में हेलिकॉप्टर से होने वाली चारधाम यात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं.
जोशीमठ के पास हुई इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों में एक पायलट और पांच यात्री शामिल थे. पायलट की पहचान दिल्ली के शालीमार बाग निवासी कैप्टन हिमांशु सभरवाल के रूप में हुई है. उनकी उम्र 48 साल थी. वहीं, हेलिकॉप्टर में सवार पांचों यात्री कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले थे. ये सभी बदरीनाथ के दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे.
#UPDATE | Arun Salunke, one of the deceased in the Helicopter crash near Joshimath, was a resident of Aratala village in Athani taluk of Belagavi district. He was a 2007-batch Karnataka Police Inspector serving with Bengaluru's Central Crime Branch (CCB). He initially worked as an Intelligence Inspector in Delhi. (Pic Source: Family of the deceased)— ANI (@ANI) October 30, 2026
मृतकों में 41 साल के प्रताप बी. निंगराजू, 44 साल के अरुण सालुंके, 49 साल के सुधीर के., 51 साल के एच.एस. नटराज और 39 साल के वी.बी. शंकर गौड़ा शामिल हैं. इनमें अरुण सालुंके पुलिस विभाग से जुड़े थे, जबकि शंकर गौड़ा पेशे से वकील थे. एक ही शहर के रहने वाले इन पांच लोगों की मौत से इलाके में मातम छा गया है.
पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, हेलिकॉप्टर ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का था. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-HCX बताया गया है. शुक्रवार को हेलिकॉप्टर ने बदरीनाथ से देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड के लिए उड़ान भरी थी.
चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार के मुताबिक, हेलिकॉप्टर ने दोपहर करीब 1 बजकर 12 मिनट पर टेक ऑफ किया था. इसके कुछ देर बाद ही उससे संपर्क टूट गया. हेलिकॉप्टर जोशीमठ के पास हाथी पहाड़ इलाके में सेना की चौकी के नजदीक अचानक रडार से गायब हो गया.
VIDEO | Uttarakhand: Visuals from the site in Joshimath where a helicopter crashed into a hillside, killing all six people on board. The privately operated helicopter, run by Trans Bharat Aviation Pvt Ltd, crashed about an hour after taking off from Badrinath for Dehradun. The deceased have been identified as pilot Capt Himanshu and five male passengers, all from Bengaluru. (Source: Third Party) (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) October 30, 2026
संपर्क टूटने से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. शुरुआत में हेलिकॉप्टर के लापता होने की सूचना मिली थी. इसके बाद उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए अलग-अलग टीमें लगाई गईं. कुछ समय बाद चायी गांव के पास जंगल वाले इलाके में धुआं दिखाई देने की खबर मिली.
हेलिकॉप्टर हादसा जोशीमठ के पास हाथी पहाड़ के पीछे चायी गांव के इलाके में हुआ. ये जगह पहाड़ी और जंगलों से घिरी हुई है. ऐसे में घटनास्थल तक पहुंचना राहत और बचाव टीमों के लिए आसान नहीं था. हादसे की जानकारी मिलते ही चमोली जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया.
#WATCH | Dehradun | Chief Executive Officer (CEO) of the Uttarakhand Civil Aviation Development Authority (UCADA), Prateek Jain says, "A very unfortunate incident occurred today. According to initial information, the helicopter departed from Badrinath for Dehradun at 1:14 PM, and reports were received that it had crashed in the vicinity of the Joshimath Valley. We immediately mobilised rescue teams—including personnel from the ITBP, the Army, the SDRF, and the district administration. The Army team was the first to reach the crash site at approximately 3:30 PM. The site, identified as Chaigaon in the Joshimath tehsil of Chamoli district, confirmed the crash. Sadly, all six individuals on board—the pilot and five passengers—have died in the accident. We have gathered details: the pilot was a resident of Delhi, while the five passengers were from Bangalore. We have established contact with all the families, as well as with the administration in Karnataka. The district administration team is currently transporting the mortal remains from the crash site to the district headquarters, after which they will be handed over to the next of kin. Whether the remains will be brought here or handed over elsewhere is a decision for the district administration, which will consult with the families. Furthermore, a post-mortem examination will be conducted as part of the due process; following this, the bodies will be handed over to the families at a location of their choosing...Officials from the DGCA and the Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) are expected to arrive in Dehradun. A detailed investigation will be conducted to determine the cause of the accident, and based on those findings, a decision will be made regarding how shuttle and charter operations will proceed for the remainder of the season..."— ANI (@ANI) October 30, 2026
पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ से पुलिस, राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) और सेना की संयुक्त टीमें रवाना की गईं. इसके अलावा गोपेश्वर से ड्रोन टीमों को भी तलाशी अभियान में लगाया गया. इलाके में बारिश और बादलों के कारण दृश्यता काफी कम थी. खराब मौसम की वजह से हेलिकॉप्टर की तलाश और राहत कार्य में परेशानी आई.
अधिकारियों ने आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया. मेडिकल टीमों को भी मौके के लिए भेजा गया. चमोली के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हेलिकॉप्टर में सवार सभी छह लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. हालांकि, घटनास्थल काफी दुर्गम होने के कारण शवों को वहां से सड़क तक लाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हादसे पर दुख जताया. मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.
Uttarakhand: A civil helicopter operated by Trans Bharat Aviation crashed in the Hathi Parvat area of Chamoli district on Friday while flying from Shri Badrinath Dham to the Sahastradhara helipad in Dehradun. Six people were on board, including five passengers and a pilot. All of them died in the craash. A team from the Army's Signal Center spotted smoke rising from the helicopter and saw it descending rapidly in the region.— ANI (@ANI) October 30, 2026
ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हेलिकॉप्टर हादसे में लोगों की जान गई है. पहाड़ी रास्ते, अचानक बदलता मौसम, कम दृश्यता हवाई सेवाओं के लिए बड़ी चुनौती बनी रहती हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पिछले कुछ सालों में चारधाम यात्रा के दौरान कई बड़े हेलिकॉप्टर हादसे हो चुके हैं. 2017 से अब तक कुछ बड़े हादसों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है-
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेलिकॉप्टर सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं. खासकर केदारनाथ और बदरीनाथ जैसे दुर्गम धार्मिक स्थलों तक पहुंचने के लिए ये सेवाएं काफी मददगार हैं. बुजुर्गों और उन लोगों के लिए भी हेलिकॉप्टर यात्रा आसान विकल्प होती है, जो लंबी पैदल चढ़ाई नहीं कर सकते. लेकिन लगातार सामने आ रहे हादसे बताते हैं कि इन सेवाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है.
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जनपद में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जाए। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा आवश्यक राहत एवं अन्य व्यवस्थाएं तत्परता से सुनिश्चित की जाएं।— CM Office Uttarakhand (@ukcmo) October 30, 2026
पहाड़ों में मौसम तेजी से बदलता है. कभी अचानक बादल छा जाते हैं तो कभी बारिश और धुंध के कारण रास्ता साफ दिखाई नहीं देता. ऐसे में सवाल सिर्फ हादसे की वजह जानने का नहीं है, बल्कि ये भी है कि उड़ान से पहले मौसम की जांच, हेलिकॉप्टर की तकनीकी स्थिति और पायलटों के लिए सुरक्षा नियमों का पालन कितनी सख्ती से किया जा रहा है. जोशीमठ के पास हुआ ये हादसा छह परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दुख बन गया है.
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