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पायलट, पुलिसकर्मी, वकील... उत्तराखंड हेलिकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले 6 लोग कौन? रडार से अचानक गायब हो गया था चॉपर

उत्तराखंड हेलिकॉप्टर क्रैश में दिल्ली के पायलट और बेंगलुरु के पुलिसकर्मी समेत 6 लोगों की मौत हुई है. ट्रांस भारत एविएशन का ये हेलिकॉप्टर जोशीमठ के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ है.

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Gaurav Barar

Updated : Oct 30, 2026, 09:20 PM IST

पायलट, पुलिसकर्मी, वकील... उत्तराखंड हेलिकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वाले 6 लोग कौन? रडार से अचानक गायब हो गया था चॉपर

चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह ने बताया कि हेलिकॉप्टर में सवार सभी छह लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं (Image- PTI)
 

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उत्तराखंड के चमोली जिले में शुक्रवार (30 अक्टूबर 2026) को एक दर्दनाक हेलिकॉप्टर हादसा हुआ. बदरीनाथ से देहरादून लौट रहा एक निजी कंपनी ट्रांस भारत एविएशन का हेलिकॉप्टर जोशीमठ के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में हेलिकॉप्टर में सवार सभी छह लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में दिल्ली का रहने वाला 48 साल का पायलट और कर्नाटक के पांच श्रद्धालु शामिल हैं. इन पांच यात्रियों में एक पुलिसकर्मी और एक वकील भी थे.

हादसे की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया. प्रशासन, पुलिस, सेना और आपदा राहत की टीमें मौके पर पहुंचीं और तलाश अभियान शुरू किया. इस हादसे ने एक बार फिर उत्तराखंड में हेलिकॉप्टर से होने वाली चारधाम यात्राओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

हेलिकॉप्टर हादसे में जान गंवाने वाले 6 लोग कौन?

जोशीमठ के पास हुई इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों में एक पायलट और पांच यात्री शामिल थे. पायलट की पहचान दिल्ली के शालीमार बाग निवासी कैप्टन हिमांशु सभरवाल के रूप में हुई है. उनकी उम्र 48 साल थी. वहीं, हेलिकॉप्टर में सवार पांचों यात्री कर्नाटक के बेंगलुरु के रहने वाले थे. ये सभी बदरीनाथ के दर्शन करने के बाद वापस लौट रहे थे. 

 

मृतकों में 41 साल के प्रताप बी. निंगराजू, 44 साल के अरुण सालुंके, 49 साल के सुधीर के., 51 साल के एच.एस. नटराज और 39 साल के वी.बी. शंकर गौड़ा शामिल हैं. इनमें अरुण सालुंके पुलिस विभाग से जुड़े थे, जबकि शंकर गौड़ा पेशे से वकील थे. एक ही शहर के रहने वाले इन पांच लोगों की मौत से इलाके में मातम छा गया है.  

बदरीनाथ से देहरादून के लिए भरी थी उड़ान

पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, हेलिकॉप्टर ट्रांस भारत एविएशन प्राइवेट लिमिटेड का था. इसका रजिस्ट्रेशन नंबर VT-HCX बताया गया है. शुक्रवार को हेलिकॉप्टर ने बदरीनाथ से देहरादून के सहस्त्रधारा हेलीपैड के लिए उड़ान भरी थी.  

अचानक रडार से हो गया गायब

चमोली के पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार के मुताबिक, हेलिकॉप्टर ने दोपहर करीब 1 बजकर 12 मिनट पर टेक ऑफ किया था. इसके कुछ देर बाद ही उससे संपर्क टूट गया. हेलिकॉप्टर जोशीमठ के पास हाथी पहाड़ इलाके में सेना की चौकी के नजदीक अचानक रडार से गायब हो गया. 

 

चायी गांव के पास जंगल में दिखा धुआं

संपर्क टूटने से प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं. शुरुआत में हेलिकॉप्टर के लापता होने की सूचना मिली थी. इसके बाद उसकी लोकेशन का पता लगाने के लिए अलग-अलग टीमें लगाई गईं. कुछ समय बाद चायी गांव के पास जंगल वाले इलाके में धुआं दिखाई देने की खबर मिली.  

पहाड़ के पीछे हुआ हादसा

हेलिकॉप्टर हादसा जोशीमठ के पास हाथी पहाड़ के पीछे चायी गांव के इलाके में हुआ. ये जगह पहाड़ी और जंगलों से घिरी हुई है. ऐसे में घटनास्थल तक पहुंचना राहत और बचाव टीमों के लिए आसान नहीं था. हादसे की जानकारी मिलते ही चमोली जिला प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया.  

 

खराब मौसम ने बढ़ाई मुश्किल

पांडुकेश्वर और ज्योतिर्मठ से पुलिस, राज्य आपदा प्रतिवादन बल (SDRF) और सेना की संयुक्त टीमें रवाना की गईं. इसके अलावा गोपेश्वर से ड्रोन टीमों को भी तलाशी अभियान में लगाया गया. इलाके में बारिश और बादलों के कारण दृश्यता काफी कम थी. खराब मौसम की वजह से हेलिकॉप्टर की तलाश और राहत कार्य में परेशानी आई.

अधिकारियों ने आसपास के इलाकों में भी सर्च ऑपरेशन चलाया. मेडिकल टीमों को भी मौके के लिए भेजा गया. चमोली के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हेलिकॉप्टर में सवार सभी छह लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. हालांकि, घटनास्थल काफी दुर्गम होने के कारण शवों को वहां से सड़क तक लाने में भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा. 

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जताया दुख

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हादसे पर दुख जताया. मुख्यमंत्री ने दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त की हैं.

 

उत्तराखंड में हेलिकॉप्टर हादसों का खौफनाक रिकॉर्ड

ये पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हेलिकॉप्टर हादसे में लोगों की जान गई है. पहाड़ी रास्ते, अचानक बदलता मौसम, कम दृश्यता हवाई सेवाओं के लिए बड़ी चुनौती बनी रहती हैं. न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पिछले कुछ सालों में चारधाम यात्रा के दौरान कई बड़े हेलिकॉप्टर हादसे हो चुके हैं. 2017 से अब तक कुछ बड़े हादसों पर नजर डालें तो तस्वीर और साफ हो जाती है-

  • 10 जून 2017- बदरीनाथ-हरिद्वार सेक्टर में केस्त्रेल एविएशन का अगस्ता AW119 MK2 हेलिकॉप्टर बदरीनाथ हेलीपैड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. हादसे में एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की मौत हुई थी. हालांकि, हेलिकॉप्टर में सवार पांच श्रद्धालु सुरक्षित बच गए थे. दोनों पायलटों को मामूली चोटें आई थीं.
  • 18 अक्टूबर 2022- केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा आर्यन एविएशन का बेल 407 हेलिकॉप्टर गरुड़ चट्टी के पास पहाड़ी से टकरा गया था. इस दुर्घटना में पायलट समेत सभी सात लोगों की मौत हो गई थी.
  • 8 मई 2025- उत्तरकाशी जिले के गंगनानी के पास एयरो ट्रांस सर्विसेज का हेलिकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था. लैंडिंग की कोशिश के दौरान हेलिकॉप्टर का मुख्य रोटर ऊपर से गुजर रही फाइबर ऑप्टिक केबल से टकरा गया था. इसके बाद वह गहरी खाई में गिर गया. हादसे में छह लोगों की मौत हुई थी, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल हुआ था.
  • 15 जून 2025- केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा आर्यन एविएशन का हेलिकॉप्टर गौरीकुंड के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था. घने बादलों और कम दृश्यता के कारण हेलिकॉप्टर पहाड़ी से टकरा गया था. इस हादसे में पायलट, पांच यात्रियों और एक शिशु समेत सभी सात लोगों की मौत हो गई थी.

हेलिकॉप्टर सेवाओं की सुरक्षा पर फिर उठे सवाल

उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु हेलिकॉप्टर सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं. खासकर केदारनाथ और बदरीनाथ जैसे दुर्गम धार्मिक स्थलों तक पहुंचने के लिए ये सेवाएं काफी मददगार हैं. बुजुर्गों और उन लोगों के लिए भी हेलिकॉप्टर यात्रा आसान विकल्प होती है, जो लंबी पैदल चढ़ाई नहीं कर सकते. लेकिन लगातार सामने आ रहे हादसे बताते हैं कि इन सेवाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है. 

 

पहाड़ों में मौसम तेजी से बदलता है. कभी अचानक बादल छा जाते हैं तो कभी बारिश और धुंध के कारण रास्ता साफ दिखाई नहीं देता. ऐसे में सवाल सिर्फ हादसे की वजह जानने का नहीं है, बल्कि ये भी है कि उड़ान से पहले मौसम की जांच, हेलिकॉप्टर की तकनीकी स्थिति और पायलटों के लिए सुरक्षा नियमों का पालन कितनी सख्ती से किया जा रहा है. जोशीमठ के पास हुआ ये हादसा छह परिवारों के लिए कभी न भूलने वाला दुख बन गया है. 

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