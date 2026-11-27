मुंबई एयरपोर्ट से 4 किमी के लिए 1500 रुपये किराया दिखा. यात्री ने सिर्फ 2 मिनट पैदल चलकर लोकेशन बदली और कुल 125 रुपये में सफर पूरा कर लिया.

हवाई अड्डों पर टैक्सी और कैब का भारी किराया अक्सर लोगों को हैरान कर देता है. हाल ही में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी ऐसा ही एक मामला सामने आया. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के मुताबिक, सनी आर गुप्ता नाम के एक यात्री को टर्मिनल 2 से महज 4 किलोमीटर की दूरी पर जाना था.

जब उन्होंने फोन में मौजूद कैब बुकिंग ऐप पर गाड़ी बुक करने की कोशिश की तो स्क्रीन पर किराया देखकर होश उड़ गए. ऐप सिर्फ 4 किलोमीटर के छोटे से सफर के लिए 1500 रुपये का किराया दिखा रहा था. इसके अलावा गाड़ी मिलने के लिए 17 मिनट इंतजार करने का समय भी आ रहा था.

इतना ज्यादा किराया और इंतजार का लंबा समय देखकर सनी आर गुप्ता ने तुरंत राइड कंफर्म नहीं की. उन्होंने टर्मिनल से थोड़ा दूर चलकर देखने का फैसला किया. यह फैसला बहुत काम आया और कुछ ही मिनटों में सैकड़ों रुपये की बचत हो गई.

किराया 1500 से घटकर 79 रुपये कैसे हुआ?

सनी आर गुप्ता ने ऐप में बुकिंग कंफर्म करने के बजाय एक आसान तरीका चुना. वे टर्मिनल 2 से बाहर निकले और अराइवल एरिया के ठीक सामने मौजूद फेयरमोंट होटल की तरफ पैदल चल दिए. यह रास्ता बहुत आसान था. टर्मिनल से नीचे उतरकर बाईं तरफ सिर्फ 2 मिनट पैदल चलना पड़ा. फेयरमोंट होटल के पास पहुंचते ही उन्होंने फिर से ऐप खोला और पिकअप लोकेशन बदलकर होटल के पास की डाल दी.

लोकेशन बदलते ही ऐप पर जादू जैसा असर दिखा. जिस 4 किलोमीटर के सफर के लिए कुछ देर पहले 1500 रुपये मांगे जा रहे थे, वही किराया घटकर सिर्फ 79 रुपये रह गया. किराया इतना कम हो गया कि सनी ने खुशी से ड्राइवर को 50 रुपये की टिप भी दे दी. टिप मिलाकर भी पूरा खर्च सिर्फ 125 रुपये ही आया. इसके अलावा जिस गाड़ी के लिए 17 मिनट रुकना पड़ रहा था, वह कैब भी सिर्फ 6 मिनट के अंदर मौके पर पहुंच गई. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर सनी आर गुप्ता ने जब इस वाकये को शेयर किया, तो यह पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई.

TIL, if you book a cab from the Mumbai Airport T2 Terminal, you are charged 1,500 for 4kms, waiting time of 17mins. Instead if you walk to Fairmont hotel; which is right outside the airport, opposite Arrivals. (Go down, walk 2 mins towards the left) the fare changed to Rs. 79. I added a 50 rs tip and got a cab for 125 within 6 mins. — Sunny R Gupta 🐰 (@sunnykgupta) November 25, 2026

लोगों ने बचत के कौन से दूसरे तरीके बताए?

सनी आर गुप्ता की पोस्ट वायरल होने के बाद बहुत से लोगों ने हवाई अड्डों से यात्रा करते समय पैसे बचाने के अलग-अलग सुझाव दिए. कई यूजर्स ने अनुभव शेयर करते हुए बताया कि वे किस तरह महंगे किराए से बचते हैं. मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, एक यूजर ने लिखा कि वे मुंबई एयरपोर्ट से नवी मुंबई के खारघर जाने के लिए पहले एक्वा मेट्रो लेकर धारावी स्टेशन तक जाते हैं. धारावी स्टेशन पहुंचकर वे वहां से टैक्सी बुक करते हैं, जिससे आसानी से 400 से 500 रुपये की बचत हो जाती है.

एक दूसरे यूजर ने सलाह दी कि ऐप वाली कैब के चक्कर में फंसने के बजाय एयरपोर्ट पर मिलने वाली प्रीपेड टैक्सियों का इस्तेमाल करना चाहिए. प्रीपेड टैक्सियां न सिर्फ सही दाम पर मिल जाती हैं, बल्कि जल्दी भी उपलब्ध हो जाती हैं. हालांकि, हर किसी को पैदल चलकर बाहर जाना या रास्ते बदलना पसंद नहीं आया.

क्या एयरपोर्ट से पैदल बाहर निकलकर कैब लेना आसान है?

इस पूरे मामले के बाद इंटरनेट पर एक बहस भी छिड़ गई है. कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि देश के इतने बड़े और व्यस्त हवाई अड्डे पर लोगों को सस्ती कैब पाने के लिए यह सब मशक्कत क्यों करनी पड़ रही है? एक यूजर ने लिखा कि यात्रियों को सही किराए पर गाड़ी पाने के लिए पैदल चलकर एयरपोर्ट परिसर से बाहर क्यों जाना पड़े?

मुंबई देश का बड़ा आर्थिक केंद्र है, इसलिए यहां एयरपोर्ट यात्रा को आसान और सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए. हालांकि मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, वहां यात्रियों की सुविधा के लिए कई इंतजाम मौजूद हैं. यहां ऐप आधारित कैब, मीटर वाली टैक्सियां, प्रीपेड टैक्सियां और किराए पर मिलने वाली कारों के विकल्प दिए गए हैं. दोनों टर्मिनलों पर गाड़ी बुक करने और बैठने के लिए खास जगहें भी तय की गई हैं. लेकिन पीक आवर्स या ज्यादा ट्रैफिक के समय ऐप पर किराए अचानक बढ़ जाते हैं, जिसे सर्ज प्राइसिंग कहा जाता है.

किराए की ज्यादा वसूली से कैसे बचें?

अगर आप भी मुंबई या देश के किसी अन्य बड़े हवाई अड्डे से बाहर निकल रहे हैं और कैब ऐप पर बहुत ज्यादा किराया दिख रहा है तो कुछ आसान बातों का ध्यान रखकर पैसे बचा सकते हैं. सबसे पहले तो Terminal के मुख्य पिकअप पॉइंट के बजाय कुछ दूरी पर स्थित पिकअप पॉइंट चेक करें. कई बार एयरपोर्ट की सीमा से थोड़ा बाहर आते ही ऐप का सर्ज चार्ज खत्म या कम हो जाता है.

इसके अलावा केवल एक ऐप पर भरोसा करने के बजाय प्रीपेड टैक्सी काउंटर या स्थानीय ऑटो का विकल्प भी देख सकते हैं. अगर आपके पास सामान कम है, तो मेट्रो या बस सेवा का उपयोग करके नजदीकी स्टेशन तक जा सकते हैं और वहां से कैब बुक कर सकते हैं.



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