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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

1979 में लगा था जो ठप्पा, 47 साल बाद हटा… अमेरिका के इस बड़े फैसले से सीरिया में क्या बदलेगा?

अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजक देशों की ब्लैकलिस्ट से हटा दिया है। जानिए 1979 से लगे इस प्रतिबंध के हटने से सीरिया में कैसे शुरू होगा बदलाव का नया दौर।

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 25, 2026, 10:49 AM IST

1979 में लगा था जो ठप्पा, 47 साल बाद हटा… अमेरिका के इस बड़े फैसले से सीरिया में क्या बदलेगा?

 अमेरिका ने सीरिया को ब्लैकलिस्ट से हटाया, Photo AP and AI

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  • अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों की ब्लैकलिस्ट से पूरी तरह बाहर कर दिया है.
  • सीरिया वर्ष 1979 से यानी लगभग साढ़े चार दशकों से इस सूची में शामिल था और अलग-थलग पड़ा था.
  • सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शारा के नेतृत्व में सरकार ने पिछले एक साल में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं.
     

US Removes Syria From Terror List: अमेरिका ने सीरिया को आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों की सूची से बाहर निकाला. इस फैसले के सामने आते ही सीरिया ने इसका दिल से स्वागत किया है, सीरियाई सरकार ने इसे दशकों से चली आ रही अपनी अंतरराष्ट्रीय अलग-थलग  स्थिति को समाप्त करने की दिशा में एक बहुत बड़ा और मील का पत्थर जैसा कदम बताया है.

क्या है पूरा मामला?

सोमवार को अमेरिका के सीरिया और इराक मामलों के विशेष राष्ट्रपति दूत टॉम बैरक ने औपचारिक रूप से घोषणा की कि वॉशिंगटन ने सीरिया को आतंकवाद प्रायोजक देशों की सूची से हटा दिया है. सीरिया के विदेश मामलों से जुड़े प्राधिकरण ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह देश के लिए एक नए युग की शुरुआत है.

सीरियाई अधिकारियों का मानना है कि इस ऐतिहासिक कदम से उनके देश की आर्थिक बहाली को बहुत बड़ी मदद मिलेगी. इससे युद्ध और प्रतिबंधों से प्रभावित देश के पुनर्निर्माण के लिए एक बेहतर माहौल बनेगा और साथ ही सीरिया में स्थिरता और सुरक्षा को और ज्यादा मजबूती मिलेगी.

सीरिया के ब्लैकलिस्ट होने का क्या है इतिहास?

सीरिया पर अमेरिकी प्रतिबंधों की कहानी बहुत पुरानी है. अमेरिका ने साल 1979 में पहली बार सीरिया को आतंकवाद समर्थक देशों की सूची में शामिल किया था. इसके बाद लगातार कई दशकों तक सीरिया को इसी दर्जे के साथ जीना पड़ा और वह अंतरराष्ट्रीय बिरादरी से अलग-थलग रहा.

सीरिया को ब्लैकलिस्ट में क्यों डाला गया था? 

अमेरिका का आरोप था कि तत्कालीन सीरियाई सरकार के संबंध लेबनान के हिज्बुल्लाह, कुछ फिलिस्तीनी संगठनों और ईरान के साथ थे. इन्हीं आरोपों के कारण वर्ष 1979 में सीरिया को अमेरिकी ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया था. इस सूची में सीरिया के अलावा ईरान, क्यूबा और उत्तर कोरिया जैसे देश भी शामिल हैं, जिन पर अमेरिका ने बेहद कड़े प्रतिबंध लगाए हुए हैं.

ब्लैकलिस्ट से क्यों बाहर हुआ सीरिया?

इस बड़े फैसले के पीछे सीरियाई सरकार द्वारा पिछले कुछ समय में उठाए गए साकारात्मक कदम हैं. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम राष्ट्रपति अहमद अल शारा के नेतृत्व वाली सीरियाई सरकार द्वारा की किए गए कार्यों का परिणाम है.

मार्को रुबियो के अनुसार, राष्ट्रपति अहमद अल शारा की सरकार ने अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से पूरी तरह से दूरी बनाने की प्रतिबद्धता जताई है और इसके लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि पिछले एक वर्ष में सीरिया की सरकार ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जमीन पर कई महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम उठाए हैं, जिसे देखते हुए अमेरिका ने उसे इस सूची से बाहर करने का फैसला किया है.

सीरिया के आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा?

दशकों पुराने इस प्रतिबंध के हटने का सबसे बड़ा असर सीरिया के आम लोगों और वहां की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है. अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक ने इस बारे में बात करते हुए कहा कि यह सूचीबद्ध दर्जा बहुत लंबे समय से सीरियाई जनता को उस निवेश, कारोबार और नए अवसरों से दूर रखे हुए था, जिनकी देश के पुनर्निर्माण के लिए बहुत सख्त जरूरत थी.

टॉम बैरक ने आगे कहा कि आज एक और दीवार गिर गई है. इसके साथ ही अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने बताया कि ट्रेजरी विभाग असल में राष्ट्रपति ट्रंप के उस वादे को पूरा कर रहा है, जिसमें उन्होंने सीरिया की जनता को आगे बढ़ने और तरक्की करने का एक नया अवसर देने की बात कही थी. इस कदम से सीरिया में अतिरिक्त निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा और राजनीतिक तथा आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा.


 

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