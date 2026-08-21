इतिहास में पहली बार $40 ट्रिलियन के पार पहुंचा अमेरिकी कर्ज; क्या कंगाली की ओर बढ़ रहा है दुनिया का सुपरपावर?

इतिहास में पहली बार अमेरिका का कर्ज 40 ट्रिलियन डॉलर के पार पहुंच गया है. जानिए ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में देश पर इतना तेजी से कर्जा क्यों बढ़ रहा है.

अमेरिका का कुल कर्ज पहली बार $40 ट्रिलियन के पार पहुंच चुका है.

जनवरी 2017से अब तक अमेरिका का कर्ज दोगुना हो चुका है.

अमेरिका सालाना $1.1 ट्रिलियन केवल ब्याज चुकाने में खर्च कर रहा है, जो उसके रक्षा बजट से भी ज्यादा है.



US Debt Hits 40 Trillion: दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और खुद को सुपरपावर कहने वाले अमेरिका के सिर पर इस समय एक ऐसा वित्तीय संकट मंडरा रहा है, जिसने पूरी दुनिया के अर्थशास्त्रियों की नींद उड़ा दी है. अमेरिका का कुल कर्ज इतिहास में पहली बार 40 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है. यह इतनी बड़ी रकम है कि इसे समझने के लिए बड़े-बड़े कूटनीतिज्ञ भी सिर पकड़ कर बैठ गए हैं.

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने बुधवार को एक नया अपडेट जारी कर इस आंकड़े की पुष्टि की है. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि कांग्रेशनल बजट ऑफिस (CBO) ने पहले अनुमान लगाया था कि अमेरिका 2028 में इस आंकड़े तक पहुंचेगा, लेकिन यह संकट अनुमान से दो साल पहले यानी 2026 में ही आ गया है.

कर्ज से लदा अमेरिका

अमेरिका में जब पिछले साल (जनवरी 2025) डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया, तब से देश के कर्ज में लगातार भारी उछाल देखा जा रहा है. इसी साल मार्च में अमेरिका का कर्ज $39 ट्रिलियन था, जिसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ पांच महीनों से भी कम समय में अमेरिका ने अपने ऊपर $1 ट्रिलियन का अतिरिक्त कर्ज और चढ़ा लिया है.

एक बजट वॉचडॉग संस्था, 'कमेटी फॉर अ रिस्पॉन्सिबल फेडरल बजट' (CRFB) की अध्यक्ष माया मैकगुनियास के अनुसार, यह $40 ट्रिलियन का कर्ज सिर्फ सरकारी कागजों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर अर्थव्यवस्था और आम लोगों की जेब पर महसूस होने लगा है.

इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है अमेरिका का कर्ज?

अमेरिका के कर्ज के इस पहाड़ की तरह बढ़ने के पीछे कई मुख्य कारण हैं:

संकट के समय भारी खर्च

पिछले दो दशकों में अमेरिका ने दो बड़े संकटों का सामना किया है पहला 2007-09 की आर्थिक मंदी और दूसरा 2020-23 की कोविड-19 महामारी. साल 2017 के बाद से बढ़े कुल कर्ज का लगभग एक-तिहाई हिस्सा केवल कोविड-19 महामारी से निपटने में खर्च हुआ है, जिसके लिए ट्रंप और बाइडेन दोनों प्रशासनों ने भारी कर्ज लिया था.

कम टैक्स रेवेन्यू और भारी खर्च

अमेरिकी सरकार जितना कमाती नहीं है, उससे कहीं अधिक खर्च करती है. उदाहरण के लिए, इस साल जुलाई में अमेरिका को केवल $334 बिलियन का टैक्स रेवेन्यू मिला था. लेकिन उसी महीने सरकार ने सोशल सिक्योरिटी, स्वास्थ्य बीमा, राष्ट्रीय रक्षा और ब्याज के भुगतान पर $766 बिलियन खर्च कर दिए जो कि उसकी कमाई का लगभग दोगुना है.

ट्रंप की टैक्स कटौती नीतियां

अपने पहले कार्यकाल में ट्रंप ने कॉरपोरेट टैक्स की दर को 35% से घटाकर 21% कर दिया था. 2025 में उन्होंने 'वन ब्यूटीफुल बिल एक्ट' के जरिए इस कटौती को हमेशा के लिए लागू कर दिया. हालांकि इस बिल ने मेडिकेड खर्च में 12% की कटौती की, लेकिन इसके लिए कर्ज की सीमा को लगभग $5 ट्रिलियन तक बढ़ाना पड़ा. वर्तमान में कॉरपोरेट टैक्स से केवल 9% राजस्व आता है, जबकि 50% राजस्व व्यक्तिगत आयकर से आता है.

ब्याज की बढ़ती दरें

महामारी के बाद महंगाई से लड़ने के लिए फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें बढ़ा दी थीं. नतीजा यह है कि अमेरिका अब हर साल अपने कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए $1.1 ट्रिलियन खर्च कर रहा है, जो कि उसके कुल रक्षा बजट से भी थोड़ा अधिक है!

अमेरिका किसका कर्जदार है?

इस कर्ज का लगभग 80% हिस्सा (करीब $32 ट्रिलियन) जनता, घरेलू संस्थाओं और विदेशी निवेशकों से लिया गया सार्वजनिक कर्ज है. जिसमें अमेरिका के ही म्यूचुअल फंड्स (5.195T),फेडरलरिजर्व(4.528T), वाणिज्यिक बैंक (2.083T),राज्यऔरस्थानीयसरकारें(1.636T), और पेंशन फंड्स ($1.135T) शामिल हैं.

वहीं, साल 1970 में अमेरिका के कुल कर्ज में विदेशियों की हिस्सेदारी केवल 5% थी, जो 2025 तक बढ़कर 32% हो गई है. इसका मतलब है कि अमेरिकी आय का एक बड़ा हिस्सा ब्याज के रूप में विदेशों में जा रहा है.