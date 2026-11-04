फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया तक, 3 महिलाओं समेत 5 भारतीय मूल के नेताओं ने दर्ज की US मिडटर्म चुनाव में जीत, कौन हैं पिया-अरुणा और प्रमिला?

US Midterm Election 2026: अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में भारतीय मूल के नेताओं ने एतिहासिक जीत दर्ज की है. इनमें से कोई इंजीनियरिंग करके राजनीति में आया तो किसी ने एमबीए और लाॅ की पढ़ाई की है.

अमेरिका मिडटर्म चुनाव में सुहास सुब्रमण्यम ने दूसरी बार जीत दर्ज की

अमेरिका मिडटर्म चुनाव में प्रमिला जयपाल में भी जीत बरकरार रखी है

भारतीय मूल की पिया दांडिया पहली बार अमेरिकी चुनाव जीतीं हैं

US Midterm Election 2026: अमेरिका के मिडटर्म चुनाव में भारतीय मूल के 5 नेताओं ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. फ्लोरिडा से पिया दांडिया, वर्जीनिया से सुहास सुब्रमण्यम, वाशिंगटन से प्रमिला जयपाल, कैलिफोर्निया से रो खन्ना और मैरीलैंड से लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर ने जीत दर्ज की है. वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन के बाद भी भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक रिपब्लिकन उम्मीदवार विवेक रामास्वामी चुनाव हार गए.

किसने किसे हराया, कितने मिलें वोट?

मिडटर्म चुनाव में पिया दांडिया ने फ्लोरिडा से जीत दर्ज की, उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार केसी अस्कर को हराया. उन्हें लगभग 52 प्रतिशत वोट मिले, जबकि अस्कर को 48 प्रतिशत वोट मिले. वर्जीनिया से सुहास सुब्रमण्यम ने दूसरी बार जीत दर्ज की. सुब्रमण्यम 2024 में वर्जीनिया से पहले भारतीय-अमेरिकी सांसद बने थे. ​​उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार डेव बेकविथ को हराया. मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर अरुणा मिलर ने भी मिडटर्म चुनाव में जीत हासिल की.

वेस्ट कोस्ट पर, डेमोक्रेटिक प्रमिला जयपाल ने वाशिंगटन स्टेट के 7वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट में अपनी जीत बरकरार रखी. उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार नीरव सेठ को हराया. कैलिफोर्निया में रो खन्ना ने फिर से जीत हासिल की, उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवार रितेश टंडन को हराया.

कौन हैं पिया दांडिया?

पिया दांडिया भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं. उनका परिवार मूल रूप से राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है. 1980 के दशक में उनके माता-पिता अमेरिका आ गए थे. परिवार फ्लोरिडा के पाम बीच काउंटी में बस गया.

पिया के पिता डॉ. रोहित दांडिया अमेरिका में डॉक्टर हैं. पिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और बोस्टन यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की है. उन्होंने टीच फॉर अमेरिका कार्यक्रम के तहत टीचिंग शुरू किया था. बाद में न्यूयॉर्क के हार्लेम में डेमोक्रेसी प्रेप एंड्योरेंस हाईस्कूल की स्थापना में अहम भूमिका निभाई और महज 28 साल की उम्र में इसकी संस्थापक प्रिंसिपल बन गईं.

साल 2020 में उनका चयन व्हाइट हाउस फेलोशिप प्रोग्राम के लिए हुआ. इस दौरान उन्होंने व्हाइट हाउस की डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल और अमेरिका के एजुकेशन सेक्टर में काम किया. इसके बाद वह Apple कंपनी से जुड़ीं और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े कामों में योगदान दिया. वह इलिनॉय के गवर्नर जेबी प्रिट्जकर की पी-20 काउंसिल में भी नियुक्त हुई थीं. यह काउंसिल शिक्षा व्यवस्था के अलग-अलग स्तरों के बीच तालमेल पर काम करती है.

बेंगलुरु में है सुहास सुब्रमण्यम का ननिहाल

सुहास सुब्रमण्यम का जन्म 1979 में अमेरिका के ह्यूस्टन में भारतीय मूल के परिवार में हुआ था. उनके माता-पिता भारत से अमेरिका आकर बस गए थे. उनकी मां बेंगलुरु की रहने वाली हैं, जबकि उनके पिता का बचपन चेन्नई और सिकंदराबाद में बीता.

सुहास ने न्यू ऑरलियन्स की टुलेन यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है. उन्होंने नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी से ऑनर्स के साथ लाॅ की डिग्री हासिल की है. साल 2005 में अमेरिका में आए कैटरीना तूफान के बाद उन्होंने प्रभावित समुदायों की मदद के लिए एक संगठन का भी गठन किया था. वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल में व्हाइट हाउस के टेक्नोलॉजी पॉलिसी एडवाइजर रह चुके हैं.

16 साल की उम्र में अमेरिका आई थीं प्रमिला

प्रमिला जयपाल का जन्म 21 सितंबर 1965 को चेन्नई में हुआ था. उनका बचपन भारत के अलावा इंडोनेशिया और सिंगापुर में भी बीता. 16 साल की उम्र में वह अकेले अमेरिका आ गई थीं. उन्होंने जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के केलॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से MBA की डिग्री हासिल की. वह अमेरिका में फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर भी काम कर चुकी हैं.

इंजीनियर से बनीं नेता, कौन हैं अरुणा मिलर?

अरुणा मिलर का जन्म भारत में हुआ था. वह मूल रूप से आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, जब वह 7 साल की थीं, तभी उनका परिवार अमेरिका चला गया. उनका पूरा नाम अरुणा कुमारी मिलर है. उन्होंने मिसौरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने 25 साल तक इंजीनियर के रूप में किया काम. वह 2022 में पहली बार मैरीलैंड की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनीं थी.

भारत के स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं रो खन्ना

रो खन्ना का जन्म अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य के फिलाडेल्फिया में हुआ था. उनके माता-पिता 1970 के दशक में पंजाब से आकर अमेरिका में बस गए. उनके पिता केमिकल इंजीनियर हैं, जबकि उनकी मां स्कूल में सब्स्टीट्यूट टीचर के तौर पर काम करती थीं.उनके दादा भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे. उन्होंने लाला लाजपत राय के साथ काम किया था और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कई साल जेल में भी रहे थे.

खन्ना ने शिकागो यूनिवर्सिटी से इकोनॉमी में ग्रेजुएशन किया. इसके बाद उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से लाॅ की पढ़ाई पूरी की. राजनीति में आने से पहले वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमी पढ़ाते थे. वह पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के प्रशासन में कॉमर्स डिपार्टमेंट के डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी पद पर भी काम कर चुके हैं.

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