भारत और अमेरिका के चुनावी सिस्टम में कितना फर्क? क्या US में लागू हो सकता है भारतीय वोटर ID मॉडल

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मजबूत वोटर ID सिस्टम की तारीफ करते हुए अमेरिका में भी ऐसी ही कड़े नियम लागू करने की वकालत की है.

अमेरिकी राजनीति में चुनाव सुधारों को लेकर बहस छिड़ी हुई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनावी पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए भारत के वोटर आइडेंटिफिकेशन (Voter ID) मॉडल की तारीफ कर रहे हैं. उनका मानना है कि भारत जैसा विशाल देश अगर हर नागरिक की पहचान सुनिश्चित करके पारदर्शी तरीके से मतदान करा सकता है, तो अमेरिका ऐसा क्यों नहीं कर सकता?

ट्रंप क्यों दे रहे हैं भारत का उदाहरण?

ट्रंप की अगुवाई में रिपब्लिकन पार्टी 'सेव अमेरिका एक्ट' को आगे बढ़ा रही है. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वोट डालने के लिए नागरिकता का आधिकारिक सबूत और फोटो आईडी अनिवार्य करना है.

ट्रंप का तर्क है कि भारत ने 2024 के आम चुनावों में लगभग 98 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं के साथ ऐतिहासिक स्तर पर मतदान कराया. जब भारत का भारत निर्वाचन आयोग इतने बड़े पैमाने पर वोटर ID व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू कर सकता है, तो अमेरिका को भी फर्जी मतदान रोकने के लिए कड़े नियम अपनाने चाहिए.

दोनों देशों के चुनावी सिस्टम में कितना फर्क है?

भारत और अमेरिका के चुनावी ढांचे में जमीन-आसमान का अंतर है. यही वजह है कि भारतीय मॉडल को अमेरिका में सीधे तौर पर लागू करना बेहद कठिन है-

भारत का केंद्रीकृत ढांचा- भारत में पूरे देश के चुनावों की कमान एक स्वतंत्र संस्था, भारत निर्वाचन आयोग के पास होती है. वोटर कार्ड जारी करने से लेकर मतदाता सूची तैयार करने तक के नियम पूरे देश में एक समान लागू होते हैं.

भारत में पूरे देश के चुनावों की कमान एक स्वतंत्र संस्था, भारत निर्वाचन आयोग के पास होती है. वोटर कार्ड जारी करने से लेकर मतदाता सूची तैयार करने तक के नियम पूरे देश में एक समान लागू होते हैं. अमेरिका का विकेंद्रीकृत सिस्टम- अमेरिका में कोई एक राष्ट्रीय चुनाव आयोग नहीं है जो पूरे देश में वोटिंग के नियम तय करे. यू.एस. इलेक्शन असिस्टेंस कमीशन के अनुसार, अमेरिका में 10,000 से अधिक स्थानीय चुनाव क्षेत्र हैं. हर राज्य के पास वोटर ID, रजिस्ट्रेशन और वोटिंग प्रक्रियाओं को लेकर अपने अलग कानून बनाने का अधिकार है.

क्यों छिड़ा है विवाद?

वोटर ID को लेकर अमेरिका में दो अलग-अलग विचार धाराएं आमने-सामने हैं-

सुरक्षा का पक्ष (रिपब्लिकन)- समर्थकों का मानना है कि केवल अमेरिकी नागरिकों को ही संघीय चुनावों में वोट देने का अधिकार होना चाहिए. इसके लिए नागरिकता प्रमाण पत्र और फोटो ID अनिवार्य करना चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाएगा.

समर्थकों का मानना है कि केवल अमेरिकी नागरिकों को ही संघीय चुनावों में वोट देने का अधिकार होना चाहिए. इसके लिए नागरिकता प्रमाण पत्र और फोटो ID अनिवार्य करना चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित और विश्वसनीय बनाएगा. सुविधा और पहुंच का पक्ष (डेमोक्रेट्स)- विरोधियों का तर्क है कि अमेरिका में कई गरीब, बुजुर्ग और अल्पसंख्यक नागरिकों के पास आसानी से पासपोर्ट या निर्धारित फोटो आईडी उपलब्ध नहीं होते. ऐसे कड़े नियम लागू करने से लाखों वैध अमेरिकी नागरिक वोट देने के अपने लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित हो सकते हैं.

2026 के मिडटर्म चुनावों पर क्या पड़ेगा असर?

अगर 'सेव अमेरिका एक्ट' पास होकर कानून बनता है, तो आगामी 2026 अमेरिकी मिडटर्म चुनावों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. राज्यों को वोटर रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता के दस्तावेज जांचने के नए नियम लागू करने होंगे. हालांकि, प्रशासनिक जटिलताओं और अदालती चुनौतियों के कारण इस पूरे सिस्टम को रातों-रात भारतीय मॉडल की तरह एकीकृत करना लगभग नामुमकिन सा लगता है.

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