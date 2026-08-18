भारत और अमेरिका के चुनावी सिस्टम में कितना फर्क? क्या US में लागू हो सकता है भारतीय वोटर ID मॉडल

डीएनए एक्सप्लेनर
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मजबूत वोटर ID सिस्टम की तारीफ करते हुए अमेरिका में भी ऐसी ही कड़े नियम लागू करने की वकालत की है.
अमेरिकी राजनीति में चुनाव सुधारों को लेकर बहस छिड़ी हुई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनावी पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए भारत के वोटर आइडेंटिफिकेशन (Voter ID) मॉडल की तारीफ कर रहे हैं. उनका मानना है कि भारत जैसा विशाल देश अगर हर नागरिक की पहचान सुनिश्चित करके पारदर्शी तरीके से मतदान करा सकता है, तो अमेरिका ऐसा क्यों नहीं कर सकता?
ट्रंप की अगुवाई में रिपब्लिकन पार्टी 'सेव अमेरिका एक्ट' को आगे बढ़ा रही है. इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य वोट डालने के लिए नागरिकता का आधिकारिक सबूत और फोटो आईडी अनिवार्य करना है.
ट्रंप का तर्क है कि भारत ने 2024 के आम चुनावों में लगभग 98 करोड़ पंजीकृत मतदाताओं के साथ ऐतिहासिक स्तर पर मतदान कराया. जब भारत का भारत निर्वाचन आयोग इतने बड़े पैमाने पर वोटर ID व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू कर सकता है, तो अमेरिका को भी फर्जी मतदान रोकने के लिए कड़े नियम अपनाने चाहिए.
भारत और अमेरिका के चुनावी ढांचे में जमीन-आसमान का अंतर है. यही वजह है कि भारतीय मॉडल को अमेरिका में सीधे तौर पर लागू करना बेहद कठिन है-
वोटर ID को लेकर अमेरिका में दो अलग-अलग विचार धाराएं आमने-सामने हैं-
अगर 'सेव अमेरिका एक्ट' पास होकर कानून बनता है, तो आगामी 2026 अमेरिकी मिडटर्म चुनावों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. राज्यों को वोटर रजिस्ट्रेशन के समय नागरिकता के दस्तावेज जांचने के नए नियम लागू करने होंगे. हालांकि, प्रशासनिक जटिलताओं और अदालती चुनौतियों के कारण इस पूरे सिस्टम को रातों-रात भारतीय मॉडल की तरह एकीकृत करना लगभग नामुमकिन सा लगता है.
ये भी पढ़ें- भारत का नाम लेकर अमेरिका में क्या बदलना चाहते हैं ट्रंप, क्यों किया CEC ज्ञानेश कुमार का जिक्र?