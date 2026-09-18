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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: अमेरिका का बड़ा फैसला: यूरोप से घट सकती है अमेरिकी फौज, रूस के सामने NATO की रणनीति पर क्या पड़ेगा असर?

अमेरिका फौज ऐसे समय पर उठाने जा रहा है. जहां रूस यूक्रेन में युद्ध जारी रखे हुए है और यूरोपीय सरकारें अलर्ट कर रही हैं कि मॉस्को पूरे महाद्वीप में अपनी सैन्य और हाइब्रिड गतिविधियों का विस्तार कर रहा है. ऐसे में यूरोपीय सहयोगियों और वाशिंगटन में सांसदों के बीच पहले ही चिंता पैदा कर दी है.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 18, 2026, 10:53 AM IST

Explainer: अमेरिका का बड़ा फैसला: यूरोप से घट सकती है अमेरिकी फौज, रूस के सामने NATO की रणनीति पर क्या पड़ेगा असर?

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  • रणनीतिक बदलाव और 'अमेरिका फर्स्ट' का दबाव
  • नाटो सहयोगियों की बढ़ी धड़कनें और पुतिन का खतरा
  • क्या यूरोप भर पाएगा अमेरिका सैनिकों की छोड़ी गई खाली जगह
  • वैश्विक कूटनीति पर क्या होगा दीर्घकालिक असर

क्या दुनिया की सबसे बड़ी सुरक्षा दीवार में अब बड़ी दरार पड़ने वाली है? पेंटागन के भीतर चल रही एक उच्च-स्तरीय समीक्षा ने यूरोपीय देशों की नींद उड़ा दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत व्हाइट हाउस यूरोप में तैनात अपनी सेना और सैन्य हथियारों में भारी कटौती की तैयारी कर रहा है. अगर यह फैसला अमलीजामा पहनता है, तो शीत युद्ध के बाद यह यूरोप से अमेरिकी सैन्य मौजूदगी का सबसे बड़ा फैसला होगा.

रणनीतिक बदलाव और 'अमेरिका फर्स्ट' का दबाव

एनबीसी न्यूज के अनुसार, व्हाइट हाउस और पेंटागन का मानना है कि अब समय आ गया है कि यूरोपीय देश अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठाएं. अमेरिकी प्रशासन लगातार यह सवाल उठाता रहा है कि जब यूरोपीय देश आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो सुरक्षा के लिए अमेरिका पर पूरी तरह क्यों निर्भर हैं. इस नई रणनीति के तहत वाशिंगटन अपना ध्यान एशिया-प्रशांत क्षेत्र यानी चीन और अन्य वैश्विक चुनौतियों की ओर शिफ्ट करना चाहता है. इसी के चलते यूरोप में तैनात लगभग 80,000 अमेरिकी सैनिकों में से करीब 25,000 से 40,000 सैनिकों और सैन्य हथियारों को हटाने पर विचार कर रहा है.

नाटो सहयोगियों की बढ़ी धड़कनें और पुतिन का खतरा

अमेरिकी सेना के हटने की सुगबुगाहट से नाटो (NATO) के भीतर खलबली मच गई है. यूरोपीय राजधानियों और वाशिंगटन के कई दिग्गजों का मानना है कि ऐसे वक्त में जब रूस और यूक्रेन का संघर्ष जारी है और मॉस्को के तेवर आक्रामक हैं, अमेरिकी समर्थन का कम होना रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को और आश्वस्त कर सकता है. एक्सपर्ट्स का दावा है कि अमेरिकी सैनिकों की कमी से नाटो की पूर्वी सीमा कमजोर हो सकती है, जिससे सुरक्षा संतुलन बिगड़ सकता है.

क्या यूरोप भर पाएगा अमेरिका की छोड़ी गई खाली जगह

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका अपने फाइटर जेट्स, नेवल एसेट्स और हजारों सैनिकों को वापस बुलाता है, तो क्या यूरोपीय देश इस खालीपन को भर पाएंगे. नाटो के सैन्य नेतृत्व ने यूरोपीय देशों और कनाडा से तुरंत अपने रक्षा बजट और सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने की अपील की है. हालांकि, यूरोपीय देशों के पास आधुनिक हथियारों, एयर रिफ्यूलिंग विमानों और युद्धपोतों की पहले से ही कमी है, जिसे रातों-रात पूरा करना आसान नहीं होगा.

वैश्विक कूटनीति पर क्या होगा दीर्घकालिक असर

यह पूरा घटनाक्रम सिर्फ सैनिकों की आवाजाही का नहीं, बल्कि दशकों पुरानी पश्चिमी साझेदारियों के पुनर्गठन का है. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का रुख साफ है गठबंधन में वफादारी और बराबरी की हिस्सेदारी सर्वोपरि है. अंतिम रिपोर्ट रक्षा सचिव के पास पहुंचने और राष्ट्रपति ट्रंप की मुहर लगने के बाद ही यह तय होगा कि कटौती का यह पैमाना कितना व्यापक होगा, लेकिन एक बात तय है कि वैश्विक सुरक्षा का नक्शा तेजी से बदल रहा है.

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