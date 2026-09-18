अमेरिका से सऊदी अरब को मिलेंगे F-35 फाइटर जेट्स, जानिए $24.3 बिलियन की इस महाडील में क्या-क्या शामिल है?

अमेरिका ने सऊदी अरब को 24.3 अरब डॉलर में 48 आधुनिक F-35A फाइटर जेट्स बेचने की मंजूरी दे दी है. जानिए इस डील से जुड़ी सारी जानकारी.

सऊदी अरब को अमेरिका देगा F-35A स्टील्थ फाइटर जेट्स.

इसमें विमानों के अलावा 49 प्रैट एंड व्हीटनी इंजन के साथ डिफेंस सपोर्ट पैकेज भी शामिल है.

इस सौदे का मुख्य उद्देश्य अमेरिका के प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी सऊदी अरब की सुरक्षा को मजबूत करना है.

Saudi Arabia F35 Deal: अमेरिका ने कई सालों बाद आखिरकार सऊदी अरब को अपने सबसे आधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट F-35 बेचने की दिशा में बड़ा फैसला ले लिया है. अमेरिकी विदेश विभाग ने रियाद को 24.3 अरब डॉलर की संभावित फॉरन मिलिट्री सेल के तहत 48 F-35A लाइटनिंग II जेट्स की बिक्री को मंजूरी दे दी है.

गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस को इस फैसले की औपचारिक सूचना भी भेज दी गई है. वाशिंगटन और रियाद के बीच लंबे समय से चली आ रही खींचतान के बाद इस सौदे को हरी झंडी मिली है. हाल के दिनों में अपनी हवाई सुरक्षा में सामने आई कमियों को दूर करने के लिए सऊदी अरब लगातार इन आधुनिक लड़ाकू विमानों को हासिल करने का प्रयास कर रहा था.

इस रक्षा पैकेज में F-35 जेट्स के अलावा क्या-क्या शामिल है?

सऊदी अरब के साथ हुआ यह रक्षा समझौता केवल लड़ाकू विमानों की आपूर्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक बड़ा डिफेंस सपोर्ट पैकेज भी शामिल किया गया है. इस $24.3 बिलियन के सौदे में प्रत्येक F-35A विमान के लिए एक-एक इंजन और एक अतिरिक्त स्पेयर इंजन के तौर पर कुल 49 प्रैट एंड व्हीटनी F135-PW-100 इंजन शामिल हैं.

इसके अलावा, इस पैकेज में सुरक्षित संचार और नेविगेशन सिस्टम, क्रिप्टोग्राफिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सपोर्ट, स्पेयर पार्ट्स, आधुनिक फ्लाइट सिमुलेटर, ट्रेनिंग और विस्तृत लॉजिस्टिक्स सपोर्ट को भी जोड़ा गया है. इस साल सऊदी अरब द्वारा किए गए कई बड़े हथियारों के सौदों के क्रम में यह सबसे प्रमुख खरीद मानी जा रही है.

अमेरिका ने इस डील को क्यों दी मंजूरी है?

अमेरिका द्वारा F-35 डील को दी गई मंजूरी का समय बेहद संवेदनशील माना जा रहा है. यह फैसला यमन के हूती आंदोलन द्वारा 16 सितंबर 2026 को मारिब गवर्नर में रॉयल सऊदी एयर फोर्स के F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराने के दावे के महज कुछ ही दिनों बाद आया है.

अपनी हवाई सीमाओं में दिखी संवेदनशीलता और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए रियाद ने अमेरिका से इन स्टील्थ जेट्स को जल्द हासिल करने का दबाव बनाया था. अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से सऊदी अरब लगातार अपने सैन्य बेड़े में एडवांस डिफेंस टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर जोर दे रहा है.

क्षेत्रीय सैन्य संतुलन पर अमेरिका का क्या रुख है?

F-35 जेट्स की सऊदी अरब को बिक्री को लेकर वाशिंगटन में सालों तक संशय बना रहा. इसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि किसी पश्चिम एशियाई देश को यह लेटेस्ट तकनीक देने से पड़ोसी देशों के मुकाबले इजरायल का हवाई वर्चस्व कमजोर न हो जाए. इजरायल मध्य पूर्व का ऐसा देश है जिसके पास F-35 स्टील्थ विमान मौजूद और वह उसका उपयोग कर रहा है.

हालांकि, इस सौदे को मंजूरी देते हुए अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा है कि इस बिक्री से मध्य पूर्व के मौजूदा सैन्य संतुलन में कोई बदलाव नहीं आएगा. यह बयान इजरायल की पुरानी आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए दिया गया है ताकि क्षेत्र में शक्ति संतुलन बना रहे.

गैर-नाटो सहयोगी के रूप में सऊदी अरब और अमेरिका के लिए यह डील क्यों अहम है?

अमेरिका के अनुसार, यह सौदा उसके एक प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी देश की रक्षा क्षमताओं को काफी मजबूत बनाएगा. इसके साथ ही, F-35A लड़ाकू विमानों के सऊदी बेड़े में शामिल होने से अमेरिकी सेना, क्षेत्रीय साझेदारों और नाटो बलों के साथ सऊदी अरब की सेना का अंतर-संचालन और तालमेल बेहतर होगा. अमेरिका का मानना है कि इस कदम से सऊदी अरब अपनी सीमाओं की रक्षा बेहतर ढंग से कर सकेगा और क्षेत्रीय हवाई खतरों का मुकाबला करने में सक्षम होगा.