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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: क्या है अमेरिका का एलियन रजिस्ट्रेशन नियम? किसके लिए है जरूरी, नहीं माना तो क्या होगा

इस कड़े नियम के तहत अब अमेरिका में रह रहे कुछ प्रवासियों के लिए सरकार के पास रजिस्ट्रेशन कराना, फिंगरप्रिंट देना और अपने पास इसका सबूत रखना कानूनी रूप से अनिवार्य हो गया है.

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Gaurav Barar

Updated : Jul 01, 2026, 05:45 PM IST

Explainer: क्या है अमेरिका का एलियन रजिस्ट्रेशन नियम? किसके लिए है जरूरी, नहीं माना तो क्या होगा

यूएस एलियन रजिस्ट्रेशन नियम (Image Source- Magnific)

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  • अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने एलियन रजिस्ट्रेशन नियम को पूरी तरह से लागू किया
  • अधिकांश H-1B वीजा धारकों और उनके परिवारों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं 
  • इस नियम से करीब 22 लाख से 32 लाख लोग प्रभावित हो सकते हैं 
  • नियम न मानने या उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना, जेल की सजा या डिपोर्ट किया जा सकता है

अमेरिका में रह रहे प्रवासियों के लिए एक बड़ी खबर है. अमेरिकी होमलैंड सिक्योरिटी विभाग (DHS) ने एलियन रजिस्ट्रेशन नियम को पूरी तरह से लागू कर दिया है. यह नियम असल में साल 2025 में ही एक अंतरिम व्यवस्था के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे पक्का और अंतिम कानून बना दिया गया है.

सीधे शब्दों में कहें तो इस नियम के तहत अमेरिका में रह रहे कुछ खास प्रवासियों के लिए सरकार के पास अपना रजिस्ट्रेशन कराना, उंगलियों के निशान देना और खुद के पास रजिस्ट्रेशन का सबूत रखना कानूनी रूप से जरूरी कर दिया गया है. अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस कदम से उन्हें देश में रह रहे विदेशियों की सही लोकेशन और सटीक जानकारी रखने में मदद मिलेगी, जिससे सुरक्षा व्यवस्था बेहतर होगी. 

इस नियम की शुरुआत कैसे हुई? 

अमेरिकी नागरिकता और प्रवासन सेवा (USCIS) के मुताबिक, इस कड़े नियम की नींव जनवरी 2025 में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा साइन किए गए एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद पड़ी थी. इस आदेश में होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को साफ निर्देश दिए गए थे कि वे इमिग्रेशन एंड नेशनालिटी एक्ट की धारा 262 के तहत सभी गैर-नागरिकों से रजिस्ट्रेशन का नियम सख्ती से मनवाएं. सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो भी इस नियम को नहीं मानेगा, उसके खिलाफ सिविल और आपराधिक कार्रवाई को प्राथमिकता दी जाएगी. 

क्या H-1B वीजा धारकों पर भी इसका असर पड़ेगा?

अगर आप अमेरिका में H-1B वीजा पर रह रहे हैं, तो आपके लिए राहत की बात है. यूनिवर्सिटी इमिग्रेशन ऑफिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, ज्यादातर H-1B वीजा धारकों और उन पर निर्भर परिवार के सदस्यों को नए सिरे से रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत नहीं है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जब कोई व्यक्ति 14 साल या उससे अधिक उम्र में अमेरिका में एंट्री करता है और उसे बॉर्डर पर वीजा व I-94 अराइवल रिकॉर्ड मिलता है, तो उसे पहले से ही रजिस्टर्ड मान लिया जाता है. इसलिए कामकाजी प्रवासियों को इस नए नियम से घबराने की जरूरत नहीं है. 

तो फिर यह नियम किसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है?

इस नए नियम का सबसे बड़ा असर बच्चों और उन लोगों पर पड़ेगा जो बिना कागजात के अमेरिका में रह रहे हैं. हार्वर्ड इंटरनेशनल ऑफिस की गाइडलाइन के अनुसार, इस कानून में दो मुख्य बातें हैं-

  • 14 साल के बच्चों के लिए- जो बच्चे पहले से रजिस्टर्ड हैं, जैसे ही वे 14 साल के होंगे, उनके माता-पिता या अभिभावकों को 30 दिनों के भीतर उनका फिर से रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उनके फिंगरप्रिंट भी देने होंगे.
  • 18 साल या उससे बड़े लोगों के लिए- जो भी प्रवासी 18 साल या उससे अधिक उम्र का है, उसे हर वक्त अपने पास इस बात का सबूत (रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट) लेकर चलना होगा कि वह अमेरिका में रजिस्टर्ड है. 

कितने लोग होंगे प्रभावित और बात न मानने पर क्या होगा? 

अमेरिकी सरकार का अनुमान है कि इस नए नियम के दायरे में करीब 22 लाख से 32 लाख लोग आ सकते हैं. इनमें मुख्य रूप से वो लोग शामिल हैं जो बिना किसी कानूनी जांच या बिना वैध वीजा के अमेरिका की सीमा में दाखिल हुए थे और जिनका रिकॉर्ड सरकारी सिस्टम में मौजूद नहीं है.

अगर कोई भी व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है या रजिस्ट्रेशन कराने से बचता है, तो अमेरिकी कानून के तहत उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. इतना ही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल की सजा या अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने जैसी कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.

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