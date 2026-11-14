4000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल, 10 हजार से ज्यादा लेट, सिर्फ लैंडिंग की परमिशन; अमेरिका में 9/11 के बाद दूसरी बार एयर इमरजेंसी

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के मुताबिक, FAA के नेशन वाइड ग्राउंड स्टॉप के बाद अमेरिका में शुक्रवार को 4467 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जबकि 10,079 फ्लाइट्स लेट हैं.

अमेरिका में अचानक पूरे देश में फ्लाइट्स के टेकऑफ पर रोक लगा दी गई. फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA ने सुरक्षा कारणों से ऐसा पहला किया है. ऐसा 9/11 के बाद दूसरी बार हुआ है, जब इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट्स कैंसिल की गई हों.

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइटअवेयर के मुताबिक, FAA के नेशन वाइड ग्राउंड स्टॉप के बाद अमेरिका में शुक्रवार को 4467 फ्लाइट्स कैंसिल हुईं, जबकि 10,079 फ्लाइट्स लेट हैं. हालांकि वेबसाइट के रिकॉर्ड पूरी दुनिया में करीब 5,141 उड़ानें रद्द की गईं हैं, जबकि 26,196 प्रभावित हुई हैं.

साइबर अटैक नहीं है: FAA

FAA ने कहा, 'उसका मानना है कि शुक्रवार को कम्युनिकेशन सिस्टम ठप पड़ने की वजह कोई साइबर अटैक नहीं है.' अमेरिका में कम्युनिकेशन सिस्टम तब ठप हुआ है, जब एक दिन पहले माइक्रोसॉफ्ट का सिस्टम पूरी दुनिया में ठप रहा, जिसकी वजह से लाखों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा.

ATC में दिक्कत के बाद FAA ने लिया फैसला: ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी

अमेरिका के ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी शॉन डफी ने कहा कि कम्युनिकेशन सिस्टम में इश्यू की वजह से एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ऑपरेशनल प्रभावित हुआ, जिसके बाद FAA ने ग्राउंड स्टॉप का आदेश दिया.

उन्होंने एक्स पर लिखा, 'FAA न्यूज सभी एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स को प्रभावित करने वाले कम्युनिकेशन इश्यू के बाद अमेरिका के सभी एयरपोर्ट्स पर उड़ानों पर रोक लगा दी. FAA के टेक्नीशियन इस इश्यू की जांच कर रहे हैं. जैसे ही हमें कोई नया अपडेट दिया जाएगा, हम तुरंत आप तक पहुंचाएंगे.'

ये कोई दूसरा 9/11 नहीं है: होम सिक्योरिटी सेक्रेटरी

अमेरिका के होम सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कवेन मुलिन ने कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि देशभर में फ्लाइट्स किसी खतरे की वजह से प्रभावित हुई हों. उन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सभी यात्री सुरक्षित हैं.

मुलिन ने कहा, 'सभी उड़ानें सुरक्षित हैं. यह दूसरा 9/11 नहीं है. इसमें कुछ समय और लगेगा.'



उन्होंने ये भी कहा कि कम्युनिकेशन सिस्टम में आई खराबी के लिए किसी भी संभावित वजह को खारिज नहीं किया गया है. जब उनसे पूछा गया कि AI टूल की वजह से ऐसे हालात बने तो उन्होंने कहा, 'इस समय आप किसी भी संभावना को खारिज नहीं कर सकते. हम उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं.'

होम सिक्योरिटी सेक्रेटरी ने कहा, 'FAA में कम्युनिकेशन सिस्टम ठप हो गया था. एहतियात के तौर पर हमने सभी उड़ानों को रद्द कर दिया. अभी तक ऐसा कोई संकेत नहीं मिला कि यह कोई अटैक हो.'

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