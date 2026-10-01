क्या UP राज्यसभा की 8 सीटों पर BJP दर्ज कर पाएगी जीत? 3 सीटों पर सपा की नजर, समझें वोटों का पूरा गणित

राज्यसभा चुनाव में क्राॅस वोटिंग करने पर विधायकों पर दलबदल कानून नहीं लागू होता है. यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में कहा था कि सपा के 25 विधायक उनके संपर्क में हैं.

यूपी बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की लिस्ट केंद्रीय समिति को भेजी है (इमेज क्रेडिट - AI)

BJP ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी की है

सपा ने दो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है

बहुजन समाज पार्टी राज्यसभा चुनाव से बाहर है

यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होने हैं. बीजेपी 8 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर अपनी जीत मान रही है. बीजेपी की 8वीं और सपा की तीसरी सीट पर पेंच फंस सकता है. विधायकों की संख्या के अनुसार बीजेपी के खाते में 7 सीटें और सपा की 2 सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है.

बीजेपी-सपा के पास कितने विधायक?

403 सीटों वाली विधानसभा में मौजूदा समय में 397 विधायक है, जिसमें एनडीए विधायकों की संख्या 288 सबसे ज्यादा है. एनडीए में बीजेपी के 255, अपना दल (सोनेलाल) के 14, राष्ट्रीय लोक दल के 9, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6 और निषाद पार्टी के 5 विधायक शामिल हैं. सपा और कांग्रेस गठबंधन के पास कुल 103 विधायक हैं, जिनमें सपा के 101. जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के 2 और 3 निर्दलीय MLA हैं.

1 राज्यसभा सीट के लिए कितने वोट?

राज्यसभा की एक सीट के लिए किसी भी पार्टी को विधानसभा के 37 विधायकों के वोट चाहिए होंगे. इस हिसाब से देखें तो बीजेपी 7 सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही है, जबकि सपा का दो सीटों पर जीतना तय माना जा रहा है.

वहीं अगर बीजेपी को 8वीं सीट पर जीत दर्ज करनी है, तो उसे कुल 296 वोट चाहिए होंगे. इसी तरह सपा को अगर राज्यसभा की तीन सीटें चाहिए तो उसे कुल 111 विधायकों का वोट चाहिए होगा.

क्या बीजेपी को वोट करेंगे राजा भईया?

रधुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भईया की पार्टी जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के दो विधायक हैं और तीन निर्दलीय एमएलए हैं. अगर राजा भईया के 2 और तीनों निर्दलीय बीजेपी को समर्थन देते हैं, तो संख्या 293 हो रही है, लेकिन भाजपा को 8वीं सीट जीतने के लिए 296 वोट चाहिए. इस समीकरण के हिसाब से देखें तो बीजेपी 3 वोटों से 8वीं सीट से दूर होती दिख रही है.

क्या 8 सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी बीजेपी?

केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि सपा के 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं. राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला ने कहा कि पिछले राज्यसभा चुनाव में सपा के 8 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, जिस कारण संजय सेठ राज्यसभा पहुंचे थे.

ऐसे में अगर सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी भाजपा को वोट नहीं करते तो भी बीजेपी 8 सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी. वहीं उनका कहना है कि सपा को केवल 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है.

किस पार्टी ने किसे बनाया है उम्मीदवार?

यूपी बीजेपी ने भाजपा केंद्रीय समिति को 8 सीटों के लिए कुल 25 संभावित नामों की लिस्ट भेजी है, जिसमें कवि व पूर्व आप नेता कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी सहित कई प्रमुख नाम शामिल हैं. वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने दो उम्मीदवारों को नाम घोषित किए हैं, जिसमें रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी शामिल हैं.

राज्यसभा में कितनी सीटें?

राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 245 है, जिनमें से 12 सीटों पर राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनित करते थे. बाकी राज्यों के विधायकों की ओर से चुने जाते हैं. राज्यसभा में राज्य वाइज सीटें निर्धारित की गई हैं. सीटों का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के अनुसार होता है. मौजूदा समय में राज्यसभा में यूपी की 31 सीटें हैं, जो अन्य राज्यों से अधिक हैं.

कितना होता है राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल?

राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है. राज्यसभा चुनाव में क्राॅस वोटिंग करने पर विधायकों पर दलबदल कानून नहीं लागू होता है. विधान परिषद के सदस्य राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते हैं. इसमें केवल विधानसभा के विधायक की मतदान कर सकते हैं. राज्यसभा स्थाई सदन है, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है.

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