FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
'गुजरात को अपने बहादुर बेटे पर गर्व', 180 जिंदगियां बचाने वाले 'हीरो' स्मित मच्छार को मिलेगा सम्मान

'गुजरात को अपने बहादुर बेटे पर गर्व', 180 जिंदगियां बचाने वाले 'हीरो' स्मित मच्छार को मिलेगा सम्मान

भारत और पाकिस्तान के बीच 13 बार खेला गया है फाइनल, एशियन गेम्स में एक बार फिर होगी टक्कर; जानें कब-कब हुई भिड़ंत

भारत और पाकिस्तान के बीच 13 बार खेला गया है फाइनल, एशियन गेम्स में एक बार फिर होगी टक्कर; जानें कब-कब हुई भिड़ंत

क्या UP राज्यसभा की 8 सीटों पर BJP दर्ज कर पाएगी जीत? 3 सीटों पर सपा की नजर, समझें वोटों का पूरा गणित

क्या UP राज्यसभा की 8 सीटों पर BJP दर्ज कर पाएगी जीत? 3 सीटों पर सपा की नजर, समझें वोटों का पूरा गणित

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!

नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!

अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का मिलेगा डबल डोज! अक्टूबर के पहले 2 दिन रहेंगे खास, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये 6 जबरदस्त फिल्म-सीरीज

अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का मिलेगा डबल डोज! अक्टूबर के पहले 2 दिन रहेंगे खास, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये 6 जबरदस्त फिल्म-सीरीज

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

क्या UP राज्यसभा की 8 सीटों पर BJP दर्ज कर पाएगी जीत? 3 सीटों पर सपा की नजर, समझें वोटों का पूरा गणित

राज्यसभा चुनाव में क्राॅस वोटिंग करने पर विधायकों पर दलबदल कानून नहीं लागू होता है. यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में कहा था कि सपा के 25 विधायक उनके संपर्क में हैं.

Latest News

Manoj Mishra

Updated : Oct 01, 2026, 05:17 PM IST

क्या UP राज्यसभा की 8 सीटों पर BJP दर्ज कर पाएगी जीत? 3 सीटों पर सपा की नजर, समझें वोटों का पूरा गणित

 यूपी बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए 25 उम्मीदवारों की लिस्ट केंद्रीय समिति को भेजी है (इमेज क्रेडिट - AI)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • BJP ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट नहीं जारी की है
  • सपा ने दो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है 
  • बहुजन समाज पार्टी राज्यसभा चुनाव से बाहर है

यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होने हैं. बीजेपी 8 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर अपनी जीत मान रही है. बीजेपी की 8वीं और सपा की तीसरी सीट पर पेंच फंस सकता है. विधायकों की संख्या के अनुसार बीजेपी के खाते में 7 सीटें और सपा की 2 सीटों पर जीत लगभग तय मानी जा रही है. 

बीजेपी-सपा के पास कितने विधायक?

403 सीटों वाली विधानसभा में मौजूदा समय में 397 विधायक है, जिसमें एनडीए विधायकों की संख्या 288 सबसे ज्यादा है. एनडीए में बीजेपी के 255, अपना दल (सोनेलाल) के 14, राष्ट्रीय लोक दल के 9, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के 6 और निषाद पार्टी के 5 विधायक शामिल हैं. सपा और कांग्रेस गठबंधन के पास कुल 103 विधायक हैं, जिनमें सपा के 101. जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के 2 और 3 निर्दलीय MLA हैं. 

1 राज्यसभा सीट के लिए कितने वोट?

राज्यसभा की एक सीट के लिए किसी भी पार्टी को विधानसभा के 37 विधायकों के वोट चाहिए होंगे. इस हिसाब से देखें तो बीजेपी 7 सीटों पर जीत हासिल करती दिख रही है, जबकि सपा का दो सीटों पर जीतना तय माना जा रहा है.

वहीं अगर बीजेपी को 8वीं सीट पर जीत दर्ज करनी है, तो उसे कुल 296 वोट चाहिए होंगे. इसी तरह सपा को अगर राज्यसभा की तीन सीटें चाहिए तो उसे कुल 111 विधायकों का वोट चाहिए होगा. 

क्या बीजेपी को वोट करेंगे राजा भईया?

रधुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भईया की पार्टी जनसत्ता दल (लोकतांत्रिक) के दो विधायक हैं और तीन निर्दलीय एमएलए हैं. अगर राजा भईया के 2 और तीनों निर्दलीय बीजेपी को समर्थन देते हैं, तो संख्या 293 हो रही है, लेकिन भाजपा को 8वीं सीट जीतने के लिए 296 वोट चाहिए. इस समीकरण के हिसाब से देखें तो बीजेपी 3 वोटों से 8वीं सीट से दूर होती दिख रही है. 

क्या 8 सीटों पर जीत दर्ज कर पाएगी बीजेपी?

केशव प्रसाद मौर्य ने हाल ही में एक बयान में कहा था कि सपा के 25 विधायक हमारे संपर्क में हैं. राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला ने कहा कि पिछले राज्यसभा चुनाव में सपा के 8 विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में वोट किया था, जिस कारण संजय सेठ राज्यसभा पहुंचे थे. 

ऐसे में अगर सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी भाजपा को वोट नहीं करते तो भी बीजेपी 8 सीटों पर जीत दर्ज कर लेगी. वहीं उनका कहना है कि सपा को केवल 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है. 

किस पार्टी ने किसे बनाया है उम्मीदवार?

यूपी बीजेपी ने भाजपा केंद्रीय समिति को 8 सीटों के लिए कुल 25 संभावित नामों की लिस्ट भेजी है, जिसमें कवि व पूर्व आप नेता कुमार विश्वास, स्मृति ईरानी सहित कई प्रमुख नाम शामिल हैं. वहीं समाजवादी पार्टी ने अपने दो उम्मीदवारों को नाम घोषित किए हैं, जिसमें रामगोपाल यादव और धनराज परिमल नथवानी शामिल हैं. 

राज्यसभा में कितनी सीटें?

राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या 245 है, जिनमें से 12 सीटों पर राष्ट्रपति सदस्यों को मनोनित करते थे. बाकी राज्यों के विधायकों की ओर से चुने जाते हैं. राज्यसभा में राज्य वाइज सीटें निर्धारित की गई हैं. सीटों का निर्धारण राज्य की जनसंख्या के अनुसार होता है. मौजूदा समय में राज्यसभा में यूपी की 31 सीटें हैं, जो अन्य राज्यों से अधिक हैं. 

कितना होता है राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल?

राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है. राज्यसभा चुनाव में क्राॅस वोटिंग करने पर विधायकों पर दलबदल कानून नहीं लागू होता है. विधान परिषद के सदस्य राज्यसभा चुनाव में वोटिंग नहीं कर सकते हैं. इसमें केवल विधानसभा के विधायक की मतदान कर सकते हैं. राज्यसभा स्थाई सदन है, जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है. 

ये भी पढ़ें - मां नहीं चाहती थी बेटा उड़ाए प्लेन, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की पढ़ाई के बाद स्मित मच्छार कैसे बने पायलट?

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!
नदी की 300 फीट गहराई में साथ चलेंगी ट्रेन-गाड़ियां, दुनिया में दिखेगी भारत की धाक, चीन को जरूर लगेगी मिर्ची!
अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का मिलेगा डबल डोज! अक्टूबर के पहले 2 दिन रहेंगे खास, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये 6 जबरदस्त फिल्म-सीरीज
अक्टूबर में एंटरटेनमेंट का मिलेगा डबल डोज! अक्टूबर के पहले 2 दिन रहेंगे खास, ओटीटी पर रिलीज हो रही हैं ये 6 जबरदस्त फिल्म-सीरीज
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले महान बल्लेबाज, देखें लिस्ट में टॉप पर किस खिलाड़ी का नाम
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज, वॉल्श का रिकॉर्ड तोड़ने से एक कदम दूर जडेजा
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
IND vs WI ODI में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, एक ने बनाए 2000 से ज्यादा रन
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement