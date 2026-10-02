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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

सलीम शेरवानी ने बढ़ा दी अखिलेश यादव की टेंशन, अब कौन होगा राज्यसभा चुनाव में SP का तीसरा उम्मीदवार? मायावती ने खोले राज

UP Rajya Sabha Election 2026: यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए 6 अक्टूबर तक नामांकन होंगे और वोटिंग 16 अक्टूबर को होगी. अभी तक सपा ने दो सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं.

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Manoj Mishra

Updated : Oct 02, 2026, 12:09 PM IST

सलीम शेरवानी ने बढ़ा दी अखिलेश यादव की टेंशन, अब कौन होगा राज्यसभा चुनाव में SP का तीसरा उम्मीदवार? मायावती ने खोले राज

राज्यसभा की एक सीट के लिए 37 वोट चाहिए. (इमेज क्रेडिट - X/yadavakhilesh)

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  • सलीम शेरवानी 5 बार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं 
  • राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए सलीम ने शर्त रखी है
  • सपा ने दो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है 

UP Rajya Sabha Election 2026: यूपी में राज्यसभा की 10 सीटों पर आगामी चुनाव के लिए सपा और बीजेपी अपनी-अपनी तैयारी में लगी हैं. बीजेपी 8 सीटों पर जीत का दावा कर रही है, तो सपा 3 सीटें अपनी मानकर चल रही है. बीजेपी ने 8 सीटों के लिए 25 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट केंद्रीय पैनल को भेजी हैं. वहीं सपा ने अपने दो उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है. अब तीसरी सीट के लिए अखिलेश यादव किसे अपना प्रत्याशी बनाएंगे इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है.

यूपी राज्यसभा की 10 सीटों पर 16 अक्टूबर को चुनाव होंगे. तीसरे प्रत्याशी के तौर पर सपा पूर्व केंद्रीय मंत्री सलीम शेरवानी को उतरना चाहती थी, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर जीत की पूरी संभावन होगी, तभी वह सपा उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा चुनाव में उतरेंगे. अखिलेश यादव से मुलाकात में शेरवानी ने कहा कि वह हारने के लिए चुनाव में नहीं उतरेंगे. 

उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जब सपा के पास 37 विधायकों का आंकड़ा हो जाएगा, तभी वह चुनाव लड़ेंगे. पहले और दूसरे उम्मीदवार के तौर पर अगर उन्हें सपा राज्यसभा चुनाव में उतारती तो वह मना नहीं करते. तीसरी सीट पक्की करने के लिए सपा के पास पर्याप्त वोट नहीं हैं. विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कुल 101 विधायक ही हैं. 

कौन हैं सलीम शेरवानी?

सलीम शेरवानी का पूरा नाम सलीम इकबाल शेरवानी है. वह यूपी की बदायूं लोकसभा सीट से 5 बार सांसद रह चुके हैं. राजीव गांधी के करीबी सहयोगी रहे शेरवानी, प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल की सरकार में 1996 से 1997 तक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री और 1997 से 1998 तक विदेश राज्य मंत्री रहे. बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद सलीम शेरवानी ने कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया.

2009 के लोकसभा चुनाव में मुलायम सिंह यादव ने अपने भतीजे धर्मेंद्र यादव को टिकट देने के लिए उन्हें टिकट नहीं दिया. इसके बाद शेरवानी फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए और बदायूं से चुनाव लड़े, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा. 2019 लोकसभा में उन्होंने बदायूं सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इसमें भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा.

अब क्या करेगी सपा?

राजनीतिक विश्लेष विनोद शुक्ला के अनुसार यूपी राज्यसभा चुनाव में जो मौजूदा समीकरण बन रहे हैं. उस हिसाब से समाजवादी पार्टी को 2 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है. सपा को तीसरी सीट मिलना बहुत मुश्किल है. उन्होंने कहा कि सलीम शेरवानी की शर्त के बाद सपा तीसरी सीट के लिए किसी ऐसे कैंडिडेट को चुनाव में उतार सकती है, जिसे हारने पर गम न हो.

कौन होगा सपा का तीसरा उम्मीदवार?

सपा के राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट पर तंज कसते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी का तीसरा उम्मीदवार पहले की तरह संभवतः ’फेस सेविंग’ व चुनाव हारने के लिये होगा. मायावती ने कहा कि सपा को चुनाव में वोट पीडीए का चाहिए, लेकिन वह लेकिन सांसद व विधायक अपने परिवार वालों को व बड़े-बड़े पूंजीपतियों को बनाती है.

एक्स पर पोस्ट कर बीएसपी सुप्रीमो ने कहा कि बहुज समाज पार्टी की राजनीति परिवारवाद व धनबल से मुक्त व पाक-साफ है, जबकि वहीं दूसरी तरफ सपा ठीक इसके विपरीत कार्य करती है.

राज्यसभा चुनाव से बाहर है बीएसपी 

1989 के बाद यह पहली बार है, जब बहुजन समाज पार्टी यूपी राज्यसभा चुनाव से बाहर है. करीब 37 वर्षों के बाद इस बार बीएसपी का कोई सदस्य राज्यसभा नहीं जाएगा. उमाशंकर सिंह की मौत के बाद यूपी में बीएसपी का एक भी विधायक नहीं है. वह बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा सीट से एकमात्र बीएसपी विधायक थे. 

कब तक होंगे नामांकन?

यूपी राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की लास्ट डेट 6 अक्टूबर है. नामांकन पत्रों की जांच 7 अक्टूबर तक होगी और कैंडिडेट 9 अक्टूबर तक अपने नाम वापस ले सकते हैं. वोटिंग 16 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक होगी.

मौजूदा समय में यूपी राज्यसभा से बीजेपी के करीब 20, सपा के 3 और बीएसपी के 1 सासंद हैं. राज्यसभा में बीएसपी के इकलौते सांसद रामजी गौतम का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा. इसी के साथ ही लोकसभा और राज्यसभा में बीएसपी का प्रतिनिधित्व भी खत्म हो जाएगा. 

ये भी पढ़ें - क्या UP राज्यसभा की 8 सीटों पर BJP दर्ज कर पाएगी जीत? 3 सीटों पर सपा की नजर, समझें वोटों का पूरा गणित

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