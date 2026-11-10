जब्त पटाखों के बंटवारे को लेकर SHO से हुआ विवाद, UP में हेड कांस्टेबल ने खाया जहर, Whatsapp स्टेटस पर लगाया सुसाइड नोट

यूपी में पुलिसकर्मियों के बीच विवाद का एक अजीब मामला सामने आया है. जब्त पटाखों के बंटवारे के लेकर हुआ विवाद आत्महत्या की कोशिश तक पहुंच गया.

हेड कांस्टेबल विशाल सिंह ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की

विशाल सिंह ने SHO सहित कई पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए हैं

यूपी के महराजगंज जिले में दीपावली की रात जब्त पटाखों के बंटवारे को लेकर पुलिसकर्मियों के बीच विवाद का मामला सामने आया है. निचलौल थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल ने कथित तौर पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की कोशिश की. वह 8 नवंबर की देर रात थाना परिसर में बेहोशी की हालत में मिला. घटना से पहले हेड कांस्टेबल ने सुसाइट नोट व्हाट्सऐप स्टेटस पर लगाया था. घटना जिले के निचलौल थाने की है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार निचलौल थाने में तैनात हेड कांस्टेबल विशाल सिंह 8 नवंबर (रविवार) देर रात थाना परिसर में बेहोशी की हालत में मिला. उसे पहले सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे महराजगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया. अब उसकी हालत में सुधार हो रहा है.

व्हाट्सऐप स्टेटस पर लगाया सुसाइड नोट

पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना से पहले विशाल सिंह ने व्हाट्सऐप स्टेटस पर सुसाइड नोट अपलोड किया था, जिसमें उसने थानाध्यक्ष योगेंद्र राय और कुछ अन्य पुलिसकर्मियों पर जब्त पटाखों के बंटवारे को लेकर अपमानित करने का आरोप लगाया. हेड कांस्टेबल ने सुसाइड नोट में दावा किया कि जब्त पटाखों में से करीब 40 प्रतिशत निकाल लिए गए थे और शेष में से कुछ पटाखे कथित तौर पर दबाव में आकर आरोपी कौसमान अली को दे दिए गए. सिंह ने आरोप लगाया कि इसके बाद उस पर ही पटाखों की चोरी का आरोप लगाकर उसे अपमानित किया गया.

BJP विधायक पर भी आरोप

विशाल ने थानाध्यक्ष के अलावा कांस्टेबल मनीष सिंह और आनंद सिंह, भाजपा विधायक प्रेम सागर पटेल, विशाल यादव, भोलू यादव और आलोक शर्मा पर भी आरोप लगाए हैं. उसने यह भी दावा किया कि विशाल शर्मा नाम के एक पुलिसकर्मी ने पटाखों के कथित बंटवारे का वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड किया था. पुलिस क्षेत्राधिकारी रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि हेड कांस्टेबल मानसिक तनाव में था और मामले की जांच की जा रही है.

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