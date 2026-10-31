यूपी में बनेंगे 4 नए एक्सप्रेसवे, जेवर एयरपोर्ट से लेकर बुंदेलखंड और फर्रुखाबाद तक पहुंच होगी आसान, वेस्ट से कनेक्ट होगा पूर्वांचल    

चोरों लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण यूपी एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण करेगा. निर्माण कार्य तीन साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

17,542 करोड़ रुपये की लागत से यूपी में चार लिंक एक्सप्रेसवे बनेंगे

फर्रुखाबाद और आगरा-लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण होगा

झांसी और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे परियोजना को भी मंजूरी मिली है



यूपी में सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने की तैयारी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को हुई कैबिनेट बैठक में करीब 17,542 करोड़ रुपये की चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी गई. इनकी कुल लंबाई लगभग 322 किलोमीटर होगी. खास बात यह है कि इन परियोजनाओं का पूरा खर्च राज्य सरकार अपने बजट से उठाएगी और इन्हें तीन साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.

इन चार एक्सप्रेसवे के बनने से प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों को मौजूदा एक्सप्रेसवे नेटवर्क एक-दूसरे से कनेक्ट होंगे. इसका फायदा सिर्फ लंबी दूरी का सफर करने वालों को नहीं, बल्कि किसानों, कारोबारियों और उद्योगों को भी मिलेगा. सरकार की कोशिश है कि सड़क कनेक्टिविटी के जरिए क्षेत्रीय- आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार दी जाए.

कहां बनेंगे चारों एक्सप्रेसवे और कितनी होगी लंबाई?

कैबिनेट ने चार परियोजनाओं के लिए डेवलपर्स के चयन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इनका निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPEIDA) के माध्यम से कराया जाएगा. राज्य भर में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए, कैबिनेट ने चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिसमें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे और जेवर लिंक एक्सप्रेसवे शामिल है.

किस लिंक एक्सप्रेसवे की कितनी होगी लंबाई?

फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे शामिल है, जो दो फेज में बंटा गया है और इसकी लंबाई करीब 90.90 किमी है. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाले लिंक की लबाई 50.94 किमी है.

झांसी लिंक एक्सप्रेसवे भी दो फेज में है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 106 किमी है. वहीं जेवर लिंक एक्सप्रेसवे भी दो चरणों में रहेगा और इसकी कुल लंबाई करीब 74 किमी है.

इन चारों कॉरिडोर को मिलाकर लगभग 322 किलोमीटर का प्रस्तावित सड़क बुनियादी ढांचा तैयार होगा. इनके विकास से मौजूदा नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे के बीच बेहतर कनेक्टिविटी होगी, जिससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में यात्रियों और माल की आवाजाही आसान होगी.

किस लिंक एक्सप्रेस से कौन से जिले होंगे कनेक्ट?

फर्रुखाबाद लिंक- इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, फर्रुखाबाद, हरदोई और शाहजहांपुर

आगरा-लखनऊ–पूर्वांचल लिंक- लखनऊ

झांसी लिंक - जालौन और झांसी

जेवर लिंक- गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर

कनेक्टिविटी से आर्थिक विकास को मिलेगा बढ़ावा

इन चारों लिंक एक्सप्रेसवे लिंक से क्षेत्रीय और आर्थिक केंद्रों के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी. जेवर लिंक विशेष रूप से एयरपोर्ट के एरिया तक सड़क कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण है, जबकि झांसी और फर्रुखाबाद कॉरिडोर का उद्देश्य राज्य के अन्य हिस्सों में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है.

किसानों को होगा सबसे बड़ा फायदा

आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से और जेवर लिंक को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा. वहीं फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे को फर्रुखाबाद के रास्ते गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा. साथ ही झांसी लिंक एक्सप्रेसवे से बुंदेलखंड भी जुड़ जाएगा. झांसी से आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तक सीधी कनेक्टिविटी हो जाएगी.

इसका सबसे बड़ा फायदा किसानों को होगा. फर्रुखाबाद और कन्नौज के आलू उत्पादक किसानों का इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा मिलेगा. उनकी पहुंच आगरा और लखनऊ जैसे बड़े बाजारों और कोल्ड स्टोरेज तक आसान हो जाएगी.

पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल जाना होगा आसान

आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को सीधे जोड़ेगा. इसका फायदा उन लोगों को होगा जो पश्चिमी यूपी, आगरा या इटावा की तरफ से पूर्वांचल की ओर जाते हैं. वहीं कारोबारियों को आगरा, इटावा, कन्नौज और पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल के बाजारों तक सामान पहुंचाने में सुविधा होगी. वेस्ट यूपी से पूर्वांचल के बीच सीधी एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी होगी और लखनऊ के अंदरूनी ट्रैफिक पर निर्भरता कम होगी.

जेवर लिंक जेवर स्थित नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बुलंदशहर के रास्ते गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा. इससे एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी यमुना एक्सप्रेसवे और दिल्ली-NCR के सड़क नेटवर्क के साथ और मजबूत होगी. साथ ही एयरपोर्ट तक पहुंच भी आसान हो जाएगी.

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