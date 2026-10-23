UP में BJP-सपा की टक्कर, बिहार में NDA बनाम जनसुराज... समझें 4 राज्यों की 28 MLC सीटों का सियासी गणित

4 राज्यों की 28 MLC सीटों पर चुनाव के नतीजे 27 अक्टूबर को घोषित किए जाएंगे. यूपी की 11 एमएलसी सीटों के नतीजों पर सबकी नजर होगी.

धारवाड़ के हुबली में केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी MLC चुनाव के लिए वोट डालने एक मतदान केंद्र पर अन्य मतदाताओं के साथ लाइन में खड़े है (@JoshiPralhad X/ANI)

यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान हुआ

बिहार MLC चुनाव में NDA बनाम जनसुराज की लड़ाई है

महाराष्ट्र MLC चुनाव में महायुति बनाम MVA की लड़ाई है



यूपी, बिहार, महाराष्ट्र सहित चार राज्यों में विधान परिषद की 28 सीटों के लिए 23 अक्टूबर को मतदान हुआ. यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए एमएलसी चुनाव के नतीजे सबसे महत्वपूर्ण मानें जा रहे हैं. मतदान शुक्रवार सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 4 बजे तक चला. वोटों की गिनती 27 अक्टूबर को होगी और उसी दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे. आइए विस्तार से जानते हैं कि इन 4 राज्यों की 28 MLC सीटों पर सियासी गणित क्या है?

यूपी में बीजेपी-सपा के बीच कांटे की टक्कर

यूपी में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए मतदान हुआ, जिसमें 5 ग्रेजुएट और 6 टीचर निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. 11 सीटों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है. एमएलसी चुनाव के नतीजों का असर विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा. एमएलसी चुनाव में फैजाबाद-गोरखपुर सीट से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर बीजेपी नेता डाॅ. संजयन त्रिपाठी सपा में चले गए और पहले से घोषित प्रत्याशी कमलेश यादव का टिकट काटकर अखिलेश यादव ने संजयन को फैजाबाद-गोरखपुर सीट से प्रत्याशी बना दिया. ऐसे में इस सीट पर सबकी नजर है. इस सीट के नतीजे विधानसभा चुनाव में सपा और बीजेपी के टिकट बांटने की गणित भी तय करेंगे.

लखनऊ में मतदान के लिए 259 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां 1.16 लाख से अधिक रजिस्टर्ड मतदाता वोट डालेंगे. एमएलसी चुनाव EVM की जगह बैलेट पेपर से हो रहा है. 5 ग्रेजुएट क्षेत्र लखनऊ, वाराणसी, आगरा, मेरठ और इलाहाबाद-झांसी हैं. 6 टीचर निर्वाचन क्षेत्र लखनऊ, आगरा, वाराणसी, मेरठ, बरेली-मुरादाबाद और गोरखपुर-फैजाबाद हैं. विधान परिषद चुनाव में केवल रजिस्टर्ड ग्रेजुएट और टीचर ही वोट डाल सकते हैं.

बिहार में 8 सीटों पर कड़ा मुकाबला

बिहार में विधान परिषद की 8 सीटों, जिनमें 4 ग्रेजुएट और 4 टीचर निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं के लिए वोटिंग हुई. 8 सीटों के लिए कुल 150 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं. चुनाव में कुल 5,32,847 मतदाता प्रत्याशियों के किस्मत का फैसला करेंगे.



चुनाव में सबसे अधिक चर्चा पटना ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र की है. इस सीट पर जेडीयू के भीतर खुलकर मतभेद सामने आए हैं. मोकामा के विधायक अनंत सिंह ने अपनी ही पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार के खिलाफ जनसुराज पार्टी के प्रत्याशी अनुज सिंह का समर्थन किया है. नीरज सिंह पूर्व सीएम नीतीश कुमार के करीबी मानें जाते हैं और इस सीट से लगाातार चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं.

VIDEO | Patna: On the Bihar MLC elections, Leader of Opposition in the state assembly and RJD leader Tejashwi Yadav says, “We are winning every single seat. We are continuously monitoring the situation, and the feedback we are receiving from everywhere is highly positive. No matter how hard the ruling party tries, whether through money power, its political machinery or the administration, its efforts will no longer bear fruit. Its countdown has begun. They are terrified as they see their impending defeat...” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) October 23, 2026

पटना ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र के अलावा, जिन अन्य क्षेत्रों में मतदान हो रहा है, उनमें दरभंगा स्नातक, तिरहुत ग्रेजुएट, कोसी ग्रेजुएट, पटना टीचर, दरभंगा टीचर, तिरहुत टीचर और सारण टीचर निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. हर सीट पर एनडीए की टक्कर निर्दलीय और जन सुराज के प्रत्याशियों से हैं. बीजेपी ने 4, जेडीयू ने 4 और जनसुराज ने सभी 8 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं. वहीं निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं.

महाराष्ट्र की 5 सीटों लड़ाई

महाराष्ट्र विधान परिषद की 5 सीटों के लिए भी शुक्रवार को मतदान हुआ. इनमें 3 ग्रेजुएट और दो टीचर निर्वाचन क्षेत्र की सीटें हैं. ग्रेजुएट सीटें पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर में हैं, जबकि टीचर सीटें पुणे और अमरावती में हैं. इन चुनावों में सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी महा विकास अघाड़ी (MVA) के बीच मुकाबला है. महायुति में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल हैं. वहीं, विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस, शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) और उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) शामिल है.

पांच सीटों पर कुल 182 उम्मीदवार मैदान में हैं. पुणे ग्रेजुएट सीट पर भाजपा की स्मिता जाधव का मुकाबला राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) की हर्षदा देशमुख से है. पुणे टीचर सीट पर भाजपा के कौस्तुभ गावड़े और कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी जयंत असगांवकर आमने-सामने हैं.

नागपुर ग्रेजुएट सीट पर भाजपा के सुधाकर कोहले और कांग्रेस के मौजूदा एमएलसी अभिजीत वंजारी के बीच मुकाबला है. वहीं, अमरावती टीचर सीट और छत्रपति संभाजीनगर स्नातक सीट पर भी अलग-अलग दलों के उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं. 2,419 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हो रही है. चुनाव में कुल 10,68,072 मतदाता 182 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे.

कर्नाटक की 4 सीटों पर कांग्रेस बनाम NDA

कर्नाटक में विधान परिषद की 4 सीटों के लिए मतदान हुआ. इनमें 2 ग्रेजुएट और 2 टीचर निर्वाचन क्षेत्र शामिल हैं. ग्रेजुएट सीटें कर्नाटक दक्षिण-पूर्व और कर्नाटक पश्चिम में हैं. टीचर निर्वाचन क्षेत्रों में कर्नाटक उत्तर-पूर्व और बेंगलुरु की सीट शामिल है.

चुनाव में सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी BJP-JD(S) गठबंधन के बीच मुकाबला है. BJP ने शुरुआती तीन निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी JD(S) बेंगलुरु टीचर सीट से चुनाव लड़ रही है. दक्षिण-पूर्व ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार शशि हुलिकुंटे मुट्ट का मुकाबला BJP के के. एम. सुरेश से है. पश्चिम ग्रेजुएट निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार मोहन लिम्बिकाई का सामना BJP के मौजूदा MLC एस. वी. संकानूर से है.

उत्तर-पूर्व टीचर निर्वाचन क्षेत्र में, कांग्रेस उम्मीदवार शरणप्पा मत्तूर का मुकाबला भाजपा के मौजूदा एमएलसी शशील जी. नमोशी से है. बेंगलुरु टीचर निर्वाचन क्षेत्र में, कांग्रेस एमएलसी पुट्टन्ना का सामना जेडी(एस) उम्मीदवार ए.पी. रंगनाथ से है. 4 में से 3 सीटों पर भाजपा का कब्जा है. बेंगलुरु का मुकाबला काफी अहम है, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनावों से ठीक पहले पुट्टन्ना जेडी(एस) छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए थे. पुट्टन्ना और रंगनाथ, दोनों ही वोक्कालिगा समुदाय से आते हैं.

किसे कहां मिलेगी जीत?

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला बताते हैं कि राज्यों के एमएलसी चुनाव में सत्ताधारी पार्टी अधिक सीटें जीतती है. उन्होंने बताया कि यूपी में बीजेपी ज्यादा सीटें जीतेंगी और कर्नाटक में कांग्रेस के जीत की संभावना है. इस चुनाव में सभी मतदाता वोट नहीं कर सकते हैं. इस चुनाव में सिर्फ रजिस्टर्ड ग्रेजुएट और टीचर ही मतदान करते हैं. ऐसे में यूपी एमएलसी चुनाव के नतीजों का यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा.

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