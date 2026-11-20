यूपी विधानसभा चुनाव के लिए मथुरा में हुए दो दिवसीय चिंतन शिविर में बीजेपी ने 5 मुद्दे सेट किए हैं. इन्हीं मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी.

इस बार सीट शेयरिंग में अपना दल की दावेदारी बढ़ सकती है

निषाद पार्टी भी सीटों को लेकर BJP पर दबाव बना सकती है

यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पूरे एक्शन मोड में है. मथुरा में दो दिवसीय चिंतन शिविर के बाद पार्टी ने सीट शेयरिंग की तैयारी शुरू कर दी है. भाजपा ने चार सहयोगी दलों के साथ सीट शेयरिंग पर बातचीत के लिए चार बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है, जिसमें सीएम योगी, यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी और दोनों डिप्टी सीए शामिल है. प्रदेश में फरवरी 2027 में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं.

4 सहयोगी दलों के लिए 4 बड़े चेहरे तय

बीजेपी ने चार सहयोगी पार्टियों के साथ बातचीत के लिए अलग-अलग राजनीतिक चैनल तैयार किए हैं. इसके तहत सीएम योगी आदित्यनाथ को आरएलडी के साथ सीटों का तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी दी गई है. डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अपना दल (एस) से बातचीत करेंगे. केंद्रीय मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी निषाद पार्टी के साथ सीटों के बंटवारे पर चर्चा करेंगे, जबकि केशव प्रसाद मौर्य सुभासपा से बातचीत करेंगे. संभावित फॉर्मूले में आरएलडी को अधिकतम 18 और सुभासपा को करीब 10 सीटें देने के विकल्प पर चर्चा हो सकती है.

बढ़ सकती है अपना दल की दावेदारी

सीट शेयरिंग में अपना दल पिछले चुनावी प्रदर्शन को आधार बना सकता है. 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 9 पर जीत दर्ज की थी. वहीं 2022 में 17 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 12 सीटों पर जीत हासिल की. लगातार बेहतर प्रदर्शन के आधार पर पार्टी 2027 में अधिक सीटों की मांग कर सकती है.

निषाद पार्टी भी बढ़ा सकती है दबाव

2022 के विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी को 14 सीटें मिली थीं, जिनमें से 6 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे. ऐसे में इस बार निषाद पार्टी अपने हिस्से की सीटों को लेकर ज्यादा मजबूत दावेदारी कर सकती है. बीजेपी के सामने सहयोगी दल की मांग और स्थानीय नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी.

RLD और सुभासपा का क्या है चुनावी गणित?

2022 के विधानसभा चुनाव में आरएलडी ने 33 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि सुभासपा ने 18 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे. दोनों दल अब बीजेपी के साथ गठबंधन में हैं. ऐसे में दोनों पार्टियां अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों, सामाजिक आधार और पिछले चुनावी प्रदर्शन के हिसाब से सीटों की मांग कर सकती हैं.

RLD को 18 और सुभासपा को 10 सीटों का फॉर्मूला

सूत्रों की मानें तो बीजेपी के संभावित सीट शेयरिंग फॉर्मूले में आरएलडी को अधिकतम 18 सीटें और सुभासपा को करीब 10 सीटें देने के विकल्प पर विचार हो सकता है. यह अभी शुरुआती स्तर की चर्चा है. अंतिम फैसला सहयोगी दलों की मांग, क्षेत्रीय समीकरण और उम्मीदवारों की जीतने की क्षमता के आधार पर लिया जाएगा.

सिर्फ सीटों की संख्या नहीं, सीटों का चयन भी बनेगा चुनौती

राजनीतिक विश्लेष विनोद शुक्ला ने बताया कि बीजेपी के सामने गठबंधन गणित में सबसे बड़ा सवाल यह भी होगा कि किस सहयोगी दल को कौन सी सीट दी जाए. इसके लिए संबंधित क्षेत्र में पार्टी के संगठन की मजबूती, सामाजिक समीकरण, पिछले चुनाव का प्रदर्शन और संभावित उम्मीदवार की जीतने की क्षमता को आधार बनाया जा सकता है. कई सीटों पर बीजेपी के नेताओं की दावेदारी भी सहयोगियों के साथ बातचीत को मुश्किल बना सकती है.

BJP के सामने क्या है सबसे बड़ी चुनौती?

राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने विपक्षी दलों से मुकाबले के साथ अपने गठबंधन को मजबूत बनाए रखने की चुनौती भी होगी. सहयोगियों को उनकी राजनीतिक ताकत के हिसाब से सीटें देनी होंगी, लेकिन साथ ही पार्टी को अपने संगठन और नेताओं के हितों का भी ध्यान रखना होगा.

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