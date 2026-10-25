यूपी BJP का ‘रिपोर्ट कार्ड’ तैयार करेगी दिल्ली की टीम, किसे मिलेगा टिकट, कहां है वोटरों की नाराजगी? सबकी होगी पड़ताल 

UP Assembly Election 2027: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले यूपी बीजेपी प्रभारी विनोद तावडे़ के नेतृत्व में पांच सदस्यीय केंद्रीय टीम का गठन किया गया है.

टिकट के लिए BJP सिर्फ कैंडिडेट की दावेदारी को महत्व नहीं देगी

जमीनी स्तर पर BJP कैंडिडेट के काम और लोकप्रियता को परखेगी

UP Assembly Election 2027: यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने जमीनी स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है. पार्टी अब केवल रैलियों, बड़े नेताओं के दौरों और चुनावी नारों के भरोसे नहीं रहना चाहती. भाजपा इस बार विधानसभा क्षेत्रों में संगठन की वास्तविक स्थिति, मौजूदा विधायकों का प्रदर्शन और जनता के बीच सरकार की लोकप्रियता की ग्राउंड स्तर पर पड़ताल करने की तैयारी में है.

इस प्लान के तहत बीजेपी ने राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी विनोद तावडे़ के नेतृत्व में पांच सदस्यीय केंद्रीय टीम का गठन किया है, जो प्रदेश के 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में जाकर पार्टी की चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेगी. इसका मकसद चुनाव से पहले उन कमजोरियों का पता लगाना है, जो वोटिंग के समय पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं. द संडे गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक, टीम का पूरा फोकस संगठन को मजबूत करने, विधायकों के कामकाज की समीक्षा करने और मतदाताओं के रुख को समझने पर रहेगा.

कैसे मिलेगा टिकट? जांच करेगी टीम

बीजेपी की इस प्लानिंग का सबसे अहम पहलू मौजूदा विधायकों और संभावित उम्मीदवारों का आकलन करना है. पार्टी स्तर पर जुटाई जाने वाली जानकारियों में विधायकों की अपने क्षेत्र में सक्रियता, कार्यकर्ताओं के साथ उनका तालमेल, स्थानीय लोकप्रियता और जनता के बीच उनकी छवि शामिल होगी.

इसके अलावा उन विधानसभा क्षेत्रों की भी पहचान भी की जाएगी, जहां सरकार या स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लेकर नाराजगी हो सकती है. इस फीडबैक के आधार पर पार्टी संगठनात्मक कमियों को दूर करने और चुनावी रणनीति में बदलाव करने पर विचार करेगी.

टिकट की दावेदारी करने वाले नेताओं के लिए केवल बड़े नेताओं तक पहुंच या संगठन में पद होना ही पर्याप्त नहीं होगा. स्थानीय स्तर पर उनकी पकड़ और चुनाव जीतने की संभावनाएं का भी आकलन किया जाएगा.

6 क्षेत्रों में बंटेगी जिम्मेदारी, कहां कौन संभालेगा मोर्चा?

रिपोर्ट के अनुसार केंद्रीय टीम के सदस्यों को प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि प्रदेश के हर हिस्से से सीधे फीडबैक लिया जा सकें. प्रदेश प्रभारी विनोद तावडे़ अलग-अलग क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सह-प्रभारी प्रदीप वर्मा अवध और गोरखपुर क्षेत्र की जिम्मेदारी संभालेंगे. वहींं सह प्रभारी अनंत ओझा वेस्ट यूपी और ब्रज क्षेत्र पर फोकस करेंगे. सह-प्रभारी जगदीश ईश्वरभाई पटेल काशी और कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र का काम देखेंगे. चौथी सह-प्रभारी मेधा कुलकर्णी को लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय से काम करते हुए महिला और युवा संपर्क कार्यक्रमों की निगरानी का का सौंपा जाएगी.

क्षेत्रीय जिम्मेदारियों के साथ टीम जिला इकाइयों, विधानसभा प्रभारियों और पार्टी के विस्तारकों से संपर्क में रहेगी. इससे केंद्रीय नेतृत्व तक स्थानीय कार्यकर्ताओं की बात पहुंचाने और अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति समझने में मदद मिलने की उम्मीद है.

2024 लोकसभा चुनाव से सबक

बीजेपी की इस रणनीति को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रदेश में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के बाद चल रही संगठनात्मक समीक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है. लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को कड़ी चुनौती दी थी. इसके बाद से बीजेपी संगठन, बूथ मैनेजमेंट और विभिन्न सामाजिक वर्गों के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने पर जोर दे रही है.

अब पार्टी की कोशिश है कि चुनाव के आखिरी समय में कमजोर सीटों का पता लगाने के बजाय उनकी पहचान पहले ही कर ली जाए. इससे स्थानीय स्तर पर संगठन को सक्रिय करने, कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनने और मतदाताओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए पर्याप्त समय मिल सकता है.

2024 में सपा ने दी कड़ी टक्कर

देश भर में मोदी लहर के बाद भी 80 लोकसभा सीटों वाले यूपी में 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी. समाजवादी पार्टी ने 37 और भाजपा ने 33 सीटें जाती. वहीं 2022 विधानसभा चुनाव में सपा ने 111 और बीजेपी ने 255 सीटें जीती थी. आगामी चुनाव में मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है. यूपी में तीसरी बार सत्ता में आने के लिए बीजेपी अभी से ग्राउंड पर उतर गई है.

RSS से तालमेल और विपक्ष पर भी नजर

आगामी विधानसभा चुनाव में RSS और उससे जुड़े संगठनों के साथ समन्वय को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. इससे केंद्रीय टीम को संगठनात्मक नेटवर्क के जरिए जमीनी फीडबैक जुटाने में सहयोग मिलेगा.

इसके साथ ही बीजेपी विपक्षी दलों की गतिविधियों, खासकर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की राजनीतिक रणनीति पर भी नजर रखेगी. अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में स्थानीय समीकरण, प्रभावशाली नेताओं की भूमिका और मतदाताओं के बीच चल रहे मुद्दों को समझने की कोशिश होगी.

यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव में मुकाबला केवल सरकार के कामकाज पर नहीं, बल्कि सामाजिक समीकरणों, स्थानीय नेतृत्व और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर भी निर्भर करेगा.

फीडबैक को फैसलों में कितना बदल पाएगी BJP?

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला कहते हैं कि केंद्रीय टीम का गठन बीजेपी की चुनावी तैयारी में एक ऐसे चरण का संकेत है, जिसमें पार्टी प्रदेश की राजनीतिक स्थिति का ज्यादा बारीकी से आकलन करना चाहती है, लेकिन केवल रिपोर्ट तैयार करना पर्याप्त नहीं होगा. असली चुनौती यह होगी कि सामने आई कमियों को समय रहते दूर किया जाए और कार्यकर्ताओं से लेकर जनप्रतिनिधियों तक के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाए.

अगर जमीनी फीडबैक के आधार पर संगठन कमजोर सीटों पर अपनी रणनीति बदलता है, तो इसका असर उम्मीदवारों के चयन और चुनाव प्रचार की दिशा पर भी पड़ सकता है. दूसरी ओर, यदि स्थानीय नाराजगी और संगठनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो शुरुआती समीक्षा का फायदा सीमित रह सकता है.

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