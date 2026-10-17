UP में चंद्रशेखर आजाद बनाम आकाश आनंद की लड़ाई.... किसके साथ जाएगा दलित वोटर? 28 अक्टूबर से BSP की ताबड़तोड़ रैलियां

यूपी में करीब 22 फीसदी दलित वोटर हैं. प्रदेश में दलित मतदाताओं की लड़ाई आजाद समाज पार्टी बनाम बीएसपी हो गई है. आकाश आनंद 28 अक्टूबर से और चंद्रशेखर आजाद 18 अक्टूबर से चुनावी रैलियां शुरू करेंगे.

आजाद समाज पार्टी की प्रस्तावित रैलियों के जवाब में BSP ने भी कार्यक्रम जारी कर दिया

चंद्रशेखर आजाद के सामने बीएसपी ने आकाश आनंद को चुनावी प्रचार में उतारा है

चंद्रशेखर आजाद खुद को यूपी में दलितों के बड़े नेता के तौर पर पेश करते हैं

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दलित राजनीति की लड़ाई अब चंद्रशेखर आजाद बनाम आकाश आनंद हो गई है. आजाद समाज पार्टी और बीएसपी की राजनीतिक लड़ाई में दलित वोटर केंद्र में हैं. दोनों पार्टियों की राजनीति दलितों के इर्द-गिर्द घूमती है. चंद्रशेखर के सामने मायावती ने आकाश आनंद को चुनावी प्रचार में उतार दिया है. आकाश आनंद के सामने BSP के खोए हुए आधार को लौटाने की चुनौती है, तो चंद्रशेखर के सामने राजनीतिक विस्तार की. अब ऐसे में सबसे अहम सवाल यह उठता है कि प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में दलित वोटर किसके साथ जाएगा?

आकाश आनंद करेंगे ताबड़तोड़ रैलियां

बहुजन समाज पार्टी (BSP) प्रमुख मायावती ने अपने भतीजे और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद को चुनावी मैदान में उतारने की पूरी तैयारी की है. 28 अक्टूबर को बुलंदशहर के अनूपशहर में आकाश की रैली प्रस्तावित है. इसके बाद सहारनपुर, अयोध्या, आगरा और कानपुर मंडल में भी सभाओं का कार्यक्रम है. पार्टी इन रैलियों के जरिए संभावित प्रत्याशियों के नाम घोषित करने और अपने खोए जनाधार को फिर से जोड़ने की कोशिश करेगी.

आकाश के सामने बड़ी चुनौतियां

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला बताते हैं कि आकाश आनंद के सामने केवल चुनावी रैलियां करने की चुनौती नहीं है. उन्हें यह भी दिखाना होगा कि BSP का संगठन बूथ स्तर पर कितना सक्रिय है, पुराने कार्यकर्ता कितने जुड़े हुए हैं और पार्टी अपने पारंपरिक समर्थकों को फिर मतदान केंद्र तक लाने के लिए क्या कर रही है.

28 अक्टूबर से शुरू होने वाला अभियान इस लिहाज से महत्वपूर्ण है. अनूपशहर के बाद 2 नवंबर को सहारनपुर के नकुड़, 20 नवंबर को अयोध्या के बीकापुर, 22 नवंबर को आगरा और 29 नवंबर को कानपुर के बिल्हौर में सभाएं प्रस्तावित हैं. पंजाब और उत्तराखंड में भी आकाश आनंद के कार्यक्रम तय किए गए हैं. यूपी के साथ इन दोनों राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं.

आसान नहीं है चंद्रशेखर की राह

चंद्रशेखर आजाद की राजनीति का आधार दलित अधिकार, संविधान, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ आवाज और जमीनी आंदोलनों से जुड़ा रहा है. भीम आर्मी के जरिए पहचान बनाने के बाद उन्होंने आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) बनाई और 2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से जीत हासिल की.

उनकी जीत ने यह दिखाया कि उत्तर प्रदेश में BSP के अलावा भी दलितों के लिए राजनीतिक पार्टी है. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार एक लोकसभा सीट पर जीत का मतलब यह नहीं है कि पूरे प्रदेश के दलित मतदाताओं को अपने पक्ष में करना. 18 अक्टूबर अमरोहा, 19 अक्टूबर अलीगढ़, 24 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, वाराणसी और गाजीपुर में चंद्रशेखर के कार्यक्रम प्रस्तावित हैं.

दलित समीकरण से नहीं जीते थे चंद्रशेखर

2024 के लोकसभा चुनाव में नगीना सीट से चंद्रशेखर आजाद ने जीत दर्ज की थी. चंद्रशेखर को 5,12,552 वोट मिले और उन्होंने BJP के ओम कुमार को 1,51,473 वोटों से हराया. BSP के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह को 13,272 वोट मिले. राजनीतिक विश्लेषक बताते हैं कि बीजेपी को हराने के लिए मुस्लिम वोटरों ने चंद्रशेखर को वोट किया, जिस कारण वह जीत पाए. उनकी जीत में दलित समीकरण का कोई रोल नहीं है.

क्या दलित वोट दो हिस्सों में बंटेगा?

विनोद शुक्ला कहते हैं कि यूपी में दलित मतदाता लंबे समय से BSP का प्रमुख समर्थक आधार और पारंपरिक वोट बैंक रहा है. नगीना में आजाद की जीत के साथ BSP के पुराने चुनावी आधार में गिरावट जरूर आई, लेकिन यह नतीजा एक खास लोकसभा क्षेत्र का है. इसलिए इसे पूरे यूपी में दलित वोटों के स्थायी बदलाव के रूप में नहीं देखा जा सकता है. उन्होंने कहा कि दलित वोटर बीएसपी के साथ ही रहेगा. आजाद के साथ जाने की संभावना बहुत ही काम है. यूपी में करीब 22 फीसदी दलित वोटर हैं, जो बीएसपी का पारंपरिक वोट बैंक है.



2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में दलित मतदाताओं के समर्थन को लेकर आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद की भूमिका चर्चा में रहेगी. BSP के सामने अपनी पुरानी राजनीतिक जमीन और संगठन को फिर मजबूत करने की चुनौती है. चंद्रशेखर आजाद के सामने नगीना की जीत को व्यापक चुनावी उपस्थिति में बदलने की चुनौती है.

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