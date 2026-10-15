Opinion: चुनाव से पहले 3 दिग्गज विधायक बीजेपी में शामिल, अवध में बिगड़ जाएगा सपा का खेल

सपा की राजनीति लंबे समय से सामाजिक समीकरणों और स्थानीय नेतृत्व पर निर्भर रही है. ऐसे में यदि किसी क्षेत्र में प्रभावशाली नेता पार्टी से अलग होकर दूसरे दल के साथ खड़े होते हैं, तो उसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल और चुनावी तैयारियों पर भी पड़ सकता है.

रामबाबू तिवारी

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को तीन बागी विधायकों के भाजपा में शामिल होने से बड़ा राजनीतिक झटका लगा है. गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, गोसाईंगंज से अभय सिंह और जालौन की कालपी सीट से विनोद चतुर्वेदी ने भाजपा का दामन थाम लिया है. इनमें राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह का प्रभाव अवध की राजनीति से जुड़ा है, जबकि विनोद चतुर्वेदी का क्षेत्र बुंदेलखंड में आता है. यह घटनाक्रम केवल तीन विधायकों के पाला बदलने तक सीमित नहीं है. सपा के लिए चुनौती यह है कि उसके साथ लंबे समय तक जुड़े रहे नेता अब भाजपा के साथ खड़े हैं. स्थानीय स्तर पर इन नेताओं की पकड़, उनके समर्थकों का नेटवर्क और दूसरे दलों के नेताओं को साथ लाने की क्षमता चुनाव से पहले सपा के समीकरणों को प्रभावित कर सकती है. दूसरी तरफ, योगी आदित्यनाथ सरकार के दौर में अयोध्या को मिली नई पहचान, बेहतर कनेक्टिविटी और विकास परियोजनाएं भाजपा को अवध में अपना पक्ष मजबूत करने का आधार देती हैं.

सपा के संगठन और सामाजिक समीकरणों के लिए चुनौती

राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह की राजनीति का असर उनकी विधानसभा सीटों तक सीमित नहीं माना जा सकता. दोनों की स्थानीय स्तर पर सक्रियता और समर्थकों का नेटवर्क उन्हें क्षेत्रीय राजनीति में प्रभावशाली बनाता है. इनके साथ स्थानीय यादव और मुस्लिम नेताओं के भी भाजपा में शामिल होने से सपा के सामने चुनौती और बढ़ सकती है. पार्टी के लिए मुश्किल केवल दो विधायकों का जाना नहीं, बल्कि उन स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं को अपने साथ बनाए रखना भी है, जो चुनाव के समय बूथ स्तर पर संगठन को ताकत देते हैं.

सपा की राजनीति लंबे समय से सामाजिक समीकरणों और स्थानीय नेतृत्व पर निर्भर रही है. ऐसे में यदि किसी क्षेत्र में प्रभावशाली नेता पार्टी से अलग होकर दूसरे दल के साथ खड़े होते हैं, तो उसका असर कार्यकर्ताओं के मनोबल और चुनावी तैयारियों पर भी पड़ सकता है. भाजपा इन नेताओं के जरिए स्थानीय स्तर पर अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश करेगी, जबकि सपा को अपने संगठन और समर्थकों को एकजुट रखने की चुनौती का सामना करना होगा.

मनोज पांडेय के बाद अवध में भाजपा का बढ़ता राजनीतिक दायरा

अवध में सपा से भाजपा की ओर जाने वाले नेताओं की चर्चा मनोज पांडेय के बिना पूरी नहीं होती. रायबरेली की ऊंचाहार सीट से विधायक रहे मनोज पांडेय ने 2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान सपा से दूरी बनाई थी और बाद में भाजपा में शामिल हुए. मई 2026 में वह योगी सरकार के मंत्रिमंडल में भी शामिल किए गए.

मनोज पांडेय के बाद राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह का भाजपा में आना अवध की राजनीति में एक नए समीकरण की ओर संकेत करता है. इन नेताओं का स्थानीय प्रभाव भाजपा के लिए संगठनात्मक विस्तार का अवसर है. वहीं सपा के सामने सवाल है कि वह क्षेत्र में अपने प्रभावशाली चेहरों की कमी कैसे पूरी करेगी. चुनाव में केवल बड़े नेताओं की सभाएं ही मायने नहीं रखतीं, बल्कि विधानसभा क्षेत्र में लोगों तक पहुंच रखने वाले स्थानीय चेहरों की भूमिका भी अहम होती है.

अवध का विकास बना भाजपा की राजनीति का अहम आधार

इन नेताओं के बीजेपी में आने के अलावा योगी सरकार में अवध क्षेत्र में हुए विकास कार्य भी बीजेपी को मजबूती देते हैं. अवध में बेहतर सड़क कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्टर, मेडिकल कॉलेज और विरासत के सम्मान के कई ऐसे कार्य हुए हैं, जिसने इस क्षेत्र में बीजेपी को मजबूती दी है.

इन बदलावों का राजनीतिक महत्व भी है. बेहतर कनेक्टिविटी से श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही आसान होती है. इससे होटल, परिवहन, दुकानदारी, स्थानीय कारोबार और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने की संभावना बनती है. भाजपा के लिए यह विकास कार्य अवध में अपनी राजनीतिक बात रखने का आधार बनते हैं, जबकि सपा को इस क्षेत्र में अपनी रणनीति और स्थानीय नेतृत्व को नए सिरे से मजबूत करने की जरूरत होगी.

अयोध्या की राजनीतिक अहमियत को इस बात से भी समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल में अखिलेश यादव को अयोध्या से उनके खिलाफ चुनाव लड़ने की चुनौती दी. यह योगी की ओर से खुद अयोध्या से चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा नहीं थी, बल्कि अखिलेश को आमने-सामने मुकाबले की चुनौती थी. इससे साफ है कि 2027 के चुनाव से पहले अयोध्या भाजपा और सपा के बीच राजनीतिक संदेशों का प्रमुख केंद्र बनी हुई है.

अवध में सपा के सामने नेतृत्व और मनोबल की चुनौती

तीन विधायकों का भाजपा में जाना सपा के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव से पहले संगठन का मनोबल बनाए रखना किसी भी दल की बड़ी जिम्मेदारी होती है. जब स्थानीय स्तर पर प्रभावशाली नेता पार्टी छोड़ते हैं, तो कार्यकर्ताओं के बीच नेतृत्व, टिकट और भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर सवाल उठ सकते हैं. अवध में सपा को ऐसे नेताओं की जरूरत होगी, जो न केवल अपने क्षेत्र में जनसंपर्क रखते हों, बल्कि संगठन को भी एकजुट रख सकें.

2027 के चुनाव से पहले अवध की सियासत में यह घटनाक्रम सपा के लिए चेतावनी की तरह है. पार्टी को केवल अपने पारंपरिक सामाजिक समीकरणों पर भरोसा करने के बजाय स्थानीय नेतृत्व, कार्यकर्ताओं के मनोबल और विकास के मुद्दों पर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करनी होगी. योगी सरकार के दौर में अयोध्या की बदली पहचान और सड़क कनेक्टिविटी से जुड़े काम भाजपा के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक आधार बन चुके हैं. ऐसे में सपा के सामने चुनौती दोहरी है- एक तरफ उसे अपने संगठन को टूटने से बचाना है, दूसरी तरफ भाजपा के विकास और नेतृत्व के दावों के मुकाबले अपना प्रभावी राजनीतिक विकल्प भी प्रस्तुत करना है.

(लेखक गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, प्रयागराज में शोध छात्र हैं तथा सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों पर लिखते हैं.)