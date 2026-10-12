Opinion: सुरक्षा, विकास, विरासत और सहयोगियों का साथ… देवीपाटन मंडल में सपा के मुकाबले NDA का पलड़ा भारी

बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर अस्पताल का निर्माण और सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के प्रयास सरकार के विकास एजेंडे को सामने रखते हैं.

डॉ. विनम्र सेन सिंह

उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की सियासी बिसात बिछने लगी है. इस बीच देवीपाटन मंडल में NDA ने विकास, कानून-व्यवस्था, धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत और मजबूत गठबंधन के दम पर समाजवादी पार्टी के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत की है. गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती को समेटने वाले इस मंडल में योगी सरकार के करीब साढ़े नौ साल का कार्यकाल NDA के लिए बड़ा राजनीतिक आधार बना है. सड़क कनेक्टिविटी से लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं और पर्यटन के विस्तार तक, सरकार की प्राथमिकताओं ने यहां विकास को चुनावी विमर्श के केंद्र में ला दिया है. दूसरी तरफ सपा के सामने चुनौती है कि वह इन मुद्दों पर सरकार को घेरने के बजाय अपना ठोस विकल्प कहां और कैसे पेश करे.

विकास के मोर्चे पर योगी सरकार ने बनाई अपनी पहचान

देवीपाटन मंडल लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं और विकास की चुनौतियों से जूझने वाले क्षेत्रों में गिना जाता रहा है. ऐसे में सड़क संपर्क, स्वास्थ्य सेवाओं और पर्यटन के विस्तार को लेकर योगी सरकार की पहल राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है. बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के नाम पर अस्पताल का निर्माण और सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के प्रयास सरकार के विकास एजेंडे को सामने रखते हैं.

श्रावस्ती में बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा देने और एयरपोर्ट से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार ने क्षेत्र की पहचान को विकास के साथ जोड़ने की दिशा दी है. श्रावस्ती की ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत को पर्यटन से जोड़ना केवल सांस्कृतिक महत्व का विषय नहीं है, बल्कि स्थानीय कारोबार, परिवहन और रोजगार के लिए भी अहम है. NDA इन पहलों को अपनी सरकार के कामकाज के प्रमाण के रूप में जनता के सामने रख सकता है. इसके मुकाबले सपा के पास मंडल के विकास को लेकर ऐसा कोई प्रमुख एजेंडा सामने नहीं है, जो मौजूदा सरकार की पहलों के सामने समान रूप से प्रभावी राजनीतिक विमर्श खड़ा करता हो.

बलरामपुर में 800 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं, विकास के एजेंडे को मजबूती

बलरामपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 800 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का ऐलान NDA के विकास संबंधी दावों को और मजबूती देता है. बड़ी परियोजनाएं सरकार की प्राथमिकताओं और क्षेत्र में निवेश के संदेश को स्पष्ट करती हैं. इनके जरिए NDA जनता के सामने यह तर्क रखता है कि उसकी राजनीति केवल चुनावी घोषणाओं तक सीमित नहीं, बल्कि बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से भी जुड़ी है.

2027 के चुनाव में यही अंतर महत्वपूर्ण होगा. NDA के पास सरकार के कार्यकाल, घोषित परियोजनाओं और विकास के एजेंडे को लेकर जनता के बीच जाने का आधार है. सपा के लिए केवल भाजपा-विरोध के सहारे इस विमर्श का मुकाबला करना आसान नहीं होगा.

सुरक्षा की राजनीति में भी NDA का पलड़ा भारी

योगी सरकार की सख्त प्रशासनिक छवि NDA की राजनीतिक ताकत का महत्वपूर्ण हिस्सा है. कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार लगातार अपने रुख को प्रमुखता से पेश करती रही है. देवीपाटन मंडल जैसे क्षेत्र में प्रशासनिक सक्रियता और सुरक्षा का सवाल स्थानीय राजनीति को प्रभावित करता है. NDA विकास के साथ सुरक्षा को जोड़कर अपनी राजनीतिक दलील को मजबूत करता है.

सपा के सामने यहां दोहरी चुनौती है. उसे न केवल सरकार की नीतियों की आलोचना करनी है, बल्कि जनता को यह भी भरोसा दिलाना है कि उसके पास प्रशासन और कानून-व्यवस्था का बेहतर विकल्प है. जब तक विपक्ष इस मोर्चे पर विश्वसनीय जवाब नहीं देता, तब तक योगी सरकार की सख्त प्रशासनिक छवि NDA के पक्ष में राजनीतिक लाभ देती रहेगी.

सहयोगियों की एकजुटता, सपा की सियासी चुनौती

देवीपाटन मंडल में NDA की बढ़त का एक बड़ा आधार बीजेपी के साथ उसके सहयोगी दलों का खड़ा होना है. गठबंधन की एकजुटता सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने में मदद करती है. सहयोगी दलों की मौजूदगी NDA को व्यापक राजनीतिक आधार देती है, जबकि सपा को अपने संगठन, स्थानीय नेतृत्व और सामाजिक समीकरणों के दम पर अलग-अलग मोर्चों पर लड़ना पड़ता है.

यही अंतर गठबंधन की राजनीति में निर्णायक बनता है. बीजेपी और उसके सहयोगी एक साझा राजनीतिक मंच से विकास, सुरक्षा और सामाजिक प्रतिनिधित्व का संदेश देते हैं. इसके मुकाबले सपा के लिए देवीपाटन मंडल में अपना प्रभाव बढ़ाने और विभिन्न सामाजिक समूहों को एक साथ जोड़ने की चुनौती अधिक कठिन है.

देवीपाटन मंडल में NDA आगे, सपा के पास जवाब देने की चुनौती

देवीपाटन मंडल की राजनीतिक तस्वीर साफ है. एक तरफ योगी सरकार का विकास एजेंडा, सुरक्षा की छवि, विरासत से जुड़ी पहल और सहयोगी दलों का साथ है; दूसरी तरफ सपा को इन सभी मोर्चों पर अपना प्रभावी जवाब देना है. NDA के पास सरकार के कामकाज को चुनावी मुद्दा बनाने का आधार है, जबकि विपक्ष के सामने अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की चुनौती है.

2027 की लड़ाई में देवीपाटन मंडल NDA के लिए मजबूत राजनीतिक क्षेत्र के रूप में सामने है. गोंडा, बलरामपुर, बहराइच और श्रावस्ती में विकास तथा प्रशासन को लेकर सरकार का विमर्श गठबंधन को सपा और दूसरे विपक्षी दलों के मुकाबले बढ़त देता है. स्पष्ट है कि देवीपाटन मंडल में NDA की ताकत केवल बीजेपी के संगठन तक सीमित नहीं है; विकास, सुरक्षा, विरासत और सहयोगियों का साथ मिलकर उसे सपा के मुकाबले अधिक मजबूत राजनीतिक स्थिति में खड़ा करते हैं.



(लेखक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. समसामयिक और सामाजिक मुद्दों पर लिखते हैं.)

