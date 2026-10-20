शाहजहांपुर सीट पर 37 साल से BJP का कब्जा, सुरेश खन्ना के सामने नहीं टिकट कोई प्रत्याशी, समझें पूरा समीकरण

यूपी के आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की शाहजहांपुर सीट की सबसे अधिक चर्चा है. इस सीट पर पिछले 37 वर्षों से बीजेपी का कब्जा है और सुरेश खन्ना यहां से 9 बार लगातार चुनाव जीत कर विधानसभा पहुंच चुके हैं.

शाहजहांपुर सीट से बीजेपी के सुरेश खन्ना ने 9 बार लगातार जीत दर्ज की है

BSP और SP की लहर में भी सुरेश खन्ना ने शाहजहांपुर सीट से जीत दर्ज की

शाहजहांपुर सीट पर दलित मतदाताओं के वोट निर्णायक मानें जाते हैं



यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा अपनी बिसात बिझाने में लगे हैं. लड़ाई इन्हीं दोनों दलों के बीच मानी जा रही है. प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर फरवरी 2027 में चुनाव होने की संभावना है. दिसंबर 2026 तक चुनाव आयोग नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. भाजपा फिर से सत्ता बनाने के लिए और सपा वापसी के लिए शतरंज की चाल चल रही है. डाॅ. संजयन त्रिपाठी सहित बीजेपी के कई नेता अभी से साइकिल पर सवार हो चुके हैं. प्रदेश में शाहजहांपुर एक ऐसी सीट है, जिस पर पिछले 37 सालों से बीजेपी का कब्जा है. आगामी चुनाव में इस सीट पर पूरे प्रदेश की नजर होगी.

सुरेश खन्ना के सामने नहीं टिकता कोई प्रत्याशी

प्रदेश की शाहजहांपुर सीट बीजेपी के कद्दावर नेता सुरेश कुमार खन्ना के नाम से जानी जाती है. वह 9 बार यहां से विधानसभा पहुंचे हैं. 2022 के चुनाव में भी उन्होंने इस सीट से जीत दर्ज की थी. यहां उनका ऐसा दबदबा है कि वह 1989 से लगातार जीतते चले आ रहे हैं. खन्ना ने पकड़ ऐसी बना रखी है कि उनके सामने यहां किसी भी पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं टिकटा. यहां तक कि जब प्रदेश में बीएसपी और सपा की लहर थी तो भी यह सीट बीजेपी के पास थी.

दो बार लगातार हारे फिर पलट दी बाजी

सुरेश खन्ना दो चुनाव लगातार यहां से हारे उसके बाद ऐसी पकड़ बनाई कि आज तक इस सीट से हारे ही नहीं. 1980 में खन्ना ने जनता पार्टी (सेक्युलर) और 1985 में बीजेपी के टिकट पर शाहजहांपुर से विधानसभा चुनाव लड़े, लेकिन दोनों बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा. 1989 में फिर वह बीजेपी के टिकट पर चुनावी मौदान में उतरे और मौजूदा विधायक नवाब सिकंदर अली खान को हार कर जीत दर्ज की. यहीं से शुरू हुआ खन्ना की जीत का सिलसिला, जो 2022 के चुनाव में भी कायम रहा. 1991 में फिर वह BJP के टिकट पर चुनाव लड़े और जनता दल के मोहम्मद इकबाल को 28 हजार 237 वोटों से हराया. उन्हें 50 हजार 579 वोट मिले, जबकि मोहम्मद इकबाल 22 हजार 342 वोट पाकर दूसरे नंबर पर रहे. 1989 से प्रदेश में किसी भी पार्टी की लहर रही हो, लेकिन शाहजहांपुर सीट पर जीत सुरेश खन्ना की होती रही.

2002 में सपा और 2007 में BSP को दी मात

2002 के विधानसभा चुनाव में भी सुरेश कुमार खन्ना ने 23 हजार 37 वोटों के बड़े अंतर से सपा के प्रदीप पांडे से हरा. सुरेश कुमार को 68 हजार 454 वोट मिले, जबकि प्रदीप पांडे 45 हजार 417 वोट लेकर रनर-अप रहे थे. वहीं इस चुनाव में कांग्रेस के अशफाक उल्ला खान 15 हजार 757 वोट ही हासिल कर पाए थे. वहीं, BSP के तकवीम खान 7 हजार 830 वोटों पर ही सिमट गए.

2007 में BJP और BSP के बीच कड़ी टक्कर हुई. सुरेश खन्ना ने सिर्फ 10190 वोटों के अंतर से ही जीत दर्ज की थी. खन्ना को 510463 और बीएसपी के फैजान अली खान को 410273 वोट मिले थे. यहां पर उनका ऐसा प्रभाव था कि लहर के बाद भी बीएसपी यह सीट नहीं जीत सकी. इस चुनाव में मायावती ने पूर्ण बहुमत से प्रदेश में सरकार बनाई थी.

2012 के विधानसभा चुनाव में सपा की लहर में भी उन्होंने अपनी सीट बचा ली थी और 16 हजार से अधिक वोटों से चुनाव जीत कर शाहजहांपुर सीट से विधानसभा पहुंचे. 2022 के चुनाव में सुरेश कुमार खन्ना ने सपा के तनवीर खान को 9,313 वोट से हराया जीत दर्ज की थी. सुरेश कुमार खन्ना को 1 लाख 9 हजार 942 और तनवीर खान 1 लाख 629 वोट मिले थे.

क्या है इस सीट का जातीय समीकरण?

2026 की अंतिम सूची के अनुसार शाहजहांपुर विधानसभा में कुल 3,29,966 मतदाता हैं, जिसमें 1,78,405 पुरुष और 1,51,537 महिला वोटर हैं. अनुमान के मुताबिक इस सीट पर करीब 77 हजार मुस्लिम, 30 हजार ब्राह्मण, 20 हजार दलित, 15 हजार ठाकुर और 15 हजार वैश्य मतदाता हैं. इसके अलावा यहां पंजाबी वोटर हैं.

क्या है बीजेपी की जीत गणित?

राजनीतिक विश्लेषक विनोद शुक्ला बताते हैं इस सीट पर मुस्लिम वोटर अधिक हैं, जिस कारण दलित मतदाता हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी को वोट करते हैं. रही बात ब्राह्मण की तो वह भाजपा का पारंपरिक वोटर है और पंजाबी मतदाताओं का वोट भी सुरेश खन्ना को मिलता है. यहीं कारण है कि बीजेपी यहां से लगातार 9 बार जीती है. उन्होंने बताया कि पिछले विधानसभा चुनाव की अपेक्षा इस बार बीजेपी अधिक मजबूत स्थिति में है. सुरेश खन्ना आगामी चुनाव में फिर यहां से जीत दर्ज कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें - शांति भंग होने की आशंका... दो दिन और जेल में रहेंगे सौरव दास और आशुतोष रांका, क्यों खारिज की गई जमानत?