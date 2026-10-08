Opinion: कथा को बना दिया सियासी मंच, अयोध्या में अखिलेश की मौजूदगी पर सवाल

अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे थे. यह वही अयोध्या है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद धार्मिक आस्था के साथ राजनीतिक विमर्श भी लगातार जुड़ा हुआ है.

डॉ. अभय पाण्डेय

अयोध्या में सपा के पूर्व विधायक पवन पांडेय श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन करा रहे हैं. इस कार्यक्रम में गुरुवार को अखिलेश यादव की मौजूदगी ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी की राजनीति और सनातन को लेकर उसके रुख पर सवाल खड़े किए हैं. कार्यक्रम धार्मिक था, कथा व्यास मंच पर थे और लोग कथा-प्रवचन सुनने पहुंचे थे. लेकिन अखिलेश यादव के सामने इसी मंच से राजनीतिक बातें और सपा की उपलब्धियां गिनाने का सिलसिला शुरू हो गया. ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि धार्मिक कथा के मंच को राजनीतिक मंच बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी?

अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचे थे. यह वही अयोध्या है, जहां राम मंदिर निर्माण के बाद धार्मिक आस्था के साथ राजनीतिक विमर्श भी लगातार जुड़ा हुआ है. ऐसे में उनके अयोध्या दौरे को लेकर स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि वह रामलला के दर्शन करेंगे. खासकर तब, जब पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव लगातार राम मंदिर का जिक्र कर रहे हैं. लेकिन हैरानी तब हुई, जब उनके निर्धारित कार्यक्रम में राम मंदिर दर्शन शामिल नहीं था.

यहीं से सवाल उठता है कि अगर अयोध्या आना ही था तो राम मंदिर तक जाने में क्या दिक्कत थी?

कथा व्यास की कुर्सी पर सियासत का मंच

धार्मिक कथा के मंच की अपनी मर्यादा होती है. वहां लोग कथा सुनने और प्रवचन का लाभ लेने आते हैं. लेकिन अगर उसी मंच से राजनीतिक भाषण शुरू हो जाएं, सपा की उपलब्धियां गिनाई जाने लगें और योगी सरकार पर निशाना साधा जाने लगे, तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि यह धार्मिक आयोजन है या राजनीतिक कार्यक्रम?

पवन पांडेय कथा के मंच से राजनीतिक बातें करने लगे. सपा की उपलब्धियां गिनाई गईं और योगी सरकार के कामकाज पर निशाना साधा गया. एक्सप्रेसवे और सड़कों का जिक्र किया गया. यानी जिस मंच पर कथा और प्रवचन होना था, वहां राजनीति की बातें होने लगीं.

यहां सवाल सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का नहीं, बल्कि उस मंच की गरिमा का भी है. कथा व्यास की कुर्सी पर बैठे कथावाचक के सामने अगर पूरा मंच राजनीतिक भाषण और नारेबाजी में बदल जाए, तो धार्मिक आयोजन की मूल भावना पीछे छूटती दिखाई देती है.

हद तो तब हो गई, जब कथा व्यास को अकेला छोड़कर सपा कार्यकर्ता मंच पर ही अखिलेश यादव का सम्मान करने लगे. जिस मंच पर कथा व्यास की गरिमा केंद्र में होनी चाहिए थी, वहां राजनीतिक सम्मान और नारेबाजी हावी होती दिखाई दी.

राम मंदिर पर साफ बात कहने की हिम्मत क्यों नहीं?

अखिलेश यादव अगर मंच से यह कहते कि उन्हें राम मंदिर बनने से खुशी हुई है और वह चाहते थे कि मंदिर बने, तो यह उनकी राजनीतिक स्थिति को साफ करने वाला बयान होता. लेकिन ऐसा स्पष्ट तौर पर कहने से परहेज दिखाई देता है.

यही वह जगह है, जहां सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी अभी भी अपने पुराने राजनीतिक रुख से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाई है?

एक तरफ अखिलेश यादव भगवान कृष्ण और भगवान राम को एक बताते हैं, दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन उनके कार्यक्रम में नहीं हैं. ऐसे में यह विरोधाभास राजनीतिक सवालों को जन्म देता है.

अगर अखिलेश यादव अयोध्या गए ही थे, तो आखिर उन्होंने राम मंदिर में दर्शन क्यों नहीं किया? क्या उन्हें डर था कि उनके दर्शन करने से एक वर्ग नाराज हो जाएगा?

कृष्ण और राम के नाम पर बदलेगा सियासी रुख?

अखिलेश यादव का यह कहना कि भगवान कृष्ण ही भगवान राम हैं और भगवान राम ही भगवान कृष्ण हैं, अपने आप में धार्मिक आस्था का बयान है. लेकिन राजनीति में इस बयान का एक दूसरा पहलू भी है.

अगर राम और कृष्ण एक ही हैं, तो फिर मथुरा और कृष्ण जन्मभूमि के सवाल पर समाजवादी पार्टी का रुख क्या होगा? अयोध्या में राम मंदिर को लेकर जिस राजनीति से सपा लंबे समय तक जुड़ी रही, उसी के संदर्भ में यह सवाल और बड़ा हो जाता है.

यही वजह है कि केवल धार्मिक पोशाक या धार्मिक मंच पर मौजूदगी से राजनीति में उठे पुराने सवाल खत्म नहीं होते.

अयोध्या के मंच पर पुराना रिकॉर्ड भी याद आता है

अयोध्या की राजनीति में समाजवादी पार्टी का पुराना रिकॉर्ड भी बार-बार चर्चा में आता है. रामभक्तों पर गोली चलाए जाने से लेकर सपा नेताओं द्वारा राम को काल्पनिक बताए जाने की घटनाएं आज भी लोगों के मन में हैं.

लेकिन अगर सपा की राजनीति बदल गई है, तो उसे बयानों और व्यवहार में भी दिखाई देना चाहिए. केवल धार्मिक आयोजन में मौजूदगी से यह संदेश पूरी तरह स्थापित नहीं होता कि राजनीतिक रुख भी बदल गया है.

अयोध्या में कथा के मंच पर मौजूदगी और राम मंदिर से दूरी के बीच यही सवाल सबसे ज्यादा खड़ा होता है कि आखिर आस्था का यह प्रदर्शन किसके लिए था? अगर अयोध्या आना था, तो रामलला के दर्शन से दूरी क्यों?

आस्था या सियासी जरूरत?

सबसे बड़ा सवाल यही है कि अयोध्या में कथा के मंच पर यह पूरा राजनीतिक प्रदर्शन आखिर क्यों हुआ? धार्मिक कथा का मंच श्रद्धा और आध्यात्मिक संवाद का मंच होता है. उसे राजनीतिक भाषणों का मंच बना देना उस आयोजन की मूल भावना पर सवाल खड़ा करता है. खासकर तब, जब मंच पर कथा व्यास मौजूद हों और उनके सामने राजनीतिक नारेबाजी और भाषण होने लगें.

अखिलेश यादव अयोध्या गए हैं, यह अच्छी बात है. लेकिन अयोध्या केवल एक चुनावी क्षेत्र नहीं है. यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है. इसलिए यहां राजनीति करने वाले हर नेता से यह अपेक्षा भी रहती है कि वह आस्था के मंच और राजनीतिक मंच के बीच की मर्यादा को समझे.

कथा के मंच पर राजनीति और अयोध्या में राम मंदिर से दूरी- इन दोनों तस्वीरों को एक साथ रखकर देखें तो सवाल और बड़ा हो जाता है. आस्था को मंच पर दिखाना आसान है, लेकिन आस्था के प्रति अपने व्यवहार से उसे साबित करना अलग बात है.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. समसामयिक विषयों पर लेखन करते रहते हैं.)

