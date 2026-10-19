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Opinion: आंबेडकर के सामाजिक न्याय की कसौटी पर पीडीए का सच और अंत्योदय

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Opinion: आंबेडकर के सामाजिक न्याय की कसौटी पर पीडीए का सच और अंत्योदय

संजय सिंह जाटव

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डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Oct 19, 2026, 12:24 PM IST

Opinion: आंबेडकर के सामाजिक न्याय की कसौटी पर पीडीए का सच और अंत्योदय

अखिलेश यादव की पीडीए रथ यात्रा (Image Source: ANI)

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संजय सिंह जाटव

​उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर आप सिर्फ लखनऊ या दिल्ली के दफ्तरों और सोशल मीडिया के नारों से समझेंगे तो कभी सही नब्ज नहीं पकड़ पाएंगे. इस सूबे का मतदाता जब पोलिंग बूथ की कतार में खड़ा होता है तो उसके सामने बड़े-बड़े सिद्धांत नहीं होते. उसके सामने अपना गांव, थाना, तहसील की चौखट और अपनी सुरक्षा का सवाल होता है. पिछले कुछ समय से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जिस ‘पीडीए’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का झंडा उठाकर घूम रहे हैं, वह चुनावी गणित के हिसाब से मुफीद प्रतीत हो सकता है. मगर, बात जब दलित सरोकारों और जमीनी हकीकत की आती है तो पीडीए का ढांचा दरकता नजर आता है.

​बाबा साहब डॉ. भीमराव आंबेडकर ने जब सामाजिक न्याय की बात कही थी तो उनका पैमाना बहुत साफ था. उनके लिए सामाजिक न्याय किसी मंच से नारे उछालने या जातियों का जोड़-घटाव करने का नाम नहीं था. उसका मतलब था कि समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को फैसले लेने का हक कितना मिला और उसका स्वाभिमान कितना सुरक्षित हुआ. इसी कसौटी पर समाजवादी पार्टी के पूरे ट्रैक रिकॉर्ड को परखने की जरूरत है. 

सपा के सामाजिक न्याय का मतलब  सिर्फ एक खास परिवार

उत्तर प्रदेश की जनता वह दौर भूली नहीं है जब समाजवादी राज में सामाजिक न्याय का पूरा मतलब सिर्फ एक खास परिवार और चुनिंदा दबंगों की चौखट तक सिमट कर रह गया था. सत्ता की मलाईदार कुर्सियां हों, मलाईदार महकमे हों या संगठन के बड़े पद... किसका दबदबा रहता था, यह पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और रुहेलखंड तक सबको पता है. उस पूरे दौर में किसी गरीब, भूमिहीन दलित के हाथ जमीन का एक पट्टा तक नहीं लगा. गांव की चौपाल से लेकर थाने और तहसील तक किन लोगों की मर्जी चलती थी, यह हकीकत बहुत पुरानी नहीं हुई है. संगठन के भीतर भी सपा ने कभी गैर-यादव पिछड़ों या दलितों को वह वास्तविक नेतृत्व नहीं दिया जो उनकी संख्या के अनुपात में होना चाहिए था. उन्हें हमेशा चुनाव में भीड़ जुटाने और झंडा ढोने तक सीमित रखा गया.

अल्पसंख्यकों के साथ इस राजनीति की सच्चाई समझनी हो तो सपा के संस्थापक सदस्य आजम खान का हाल सबके सामने है. जब तक उनकी जरूरत थी तब तक उन्हें मंचों पर आगे रखा. जैसे ही मुकदमों और जेल का मुश्किल वक्त आया, सपा नेतृत्व ने उनसे व्यावहारिक दूरी बना ली. यह उदाहरण साफ बताता है कि सपा के लिए सामाजिक तबके सिर्फ चुनावी जरूरत भर हैं, कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं.

कानून के राज का सीधा फायदा समाज के कमजोर तबके को मिला

​दूसरी तरफ, पिछले साढ़े नौ साल में उत्तर प्रदेश के जमीनी मिजाज में जो बदलाव आया है उसे कोई भी निष्पक्ष व्यक्ति नकार नहीं सकता. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी जातीय तुष्टीकरण के बजाय जिस तरह कानून के राज और जीरो टॉलरेंस पर जोर दिया, उसका सबसे पहला और सीधा फायदा समाज के सबसे कमजोर तबके को मिला है. गांव-देहात में रहने वाले एक दलित या अति-पिछड़े की सबसे पहली जरूरत कभी लंबे-चौड़े अकादमिक भाषण नहीं थे. उसकी पहली जरूरत है सुरक्षा और सम्मान. उसे इतना ही चाहिए कि कोई बाहुबली उसकी पुश्तैनी जमीन न दबाए. घर की बहन-बेटियों के साथ बदसलूकी न हो और थाने जाने पर उसे दुत्कार न मिले. योगी सरकार ने संगठित माफिया तंत्र, भू-माफियाओं और गुंडों के अवैध कब्जों पर बुलडोजर चलवाया. इससे भरोसा हुआ कि कानून अब किसी बाहुबली की जेब में नहीं है. यही बुनियादी फर्क है चुनावी तुष्टीकरण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय में.

योगी राज में जाति-धर्म देख कर पक्की छत और राशन नहीं मिलता

​योगी राज में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान मिलते हैं तो किसी की जाति या धर्म नहीं देखा जाता. जब राशन की बोरी आती है तो बिना किसी बिचौलिए की दलाली के सीधे गरीब के चूल्हे तक जाती है. हर घर नल से जल ने सबसे ज्यादा राहत उन दलित बस्तियों की महिलाओं को दी, जिन्हें पानी भरने के लिए भी गांव के रसूखदारों के ताने सहने पड़ते थे. और, सबसे बड़ा प्रहार हुआ सरकारी नौकरियों में चलने वाले पुराने पर्ची सिस्टम पर. पहले नौकरी की सूची जाति, सिफारिश और नोटों के बंडल देखकर तय होती थी, जिससे दलित और अति-पिछड़े युवाओं का हक मारा जाता था. आज पारदर्शी परीक्षाओं के जरिए एक साधारण मजदूर और किसान का बेटा अपनी मेरिट के दम पर बिना किसी पैरवी के सरकारी अफसर बन रहा है.

​उत्तर प्रदेश का दलित और अति-पिछड़ा मतदाता अब इस फर्क को बहुत बारीकी से देख रहा है. एक तरफ वह सियासत है जो सिर्फ चुनाव आते ही जातियों की गोलबंदी करती है. सत्ता मिलते ही अपने परिवार के दायरे में सिमट जाती है. दूसरी तरफ सामाजिक न्याय की वह व्यवस्था है जहां बिना किसी बिचौलिए के हक, सम्मान और सुरक्षा की गारंटी मिल रही है. इसलिए अखिलेश यादव का पीडीए असल में सामाजिक न्याय का कोई नया दर्शन नहीं है. यह सिर्फ ढहते जनाधार को बचाने की एक बेबस चुनावी कवायद भर है.

(लेखक इलाहाबाद हाईकोर्ट में अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता हैं. इसके अलावा भाजपा के उत्तर प्रदेश के अनुसूचित मोर्चा के शोध विभाग के सह-प्रमुख हैं.)

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