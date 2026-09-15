FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
IND vs AFG 2nd T20 Highlights: संजू सैमसन का तूफान, भारत ने 7 विकेट से जीता मैच; सीरीज पर 2-0 से बनाई अजेय बढ़त

IND vs AFG 2nd T20 Highlights: संजू सैमसन का तूफान, भारत ने 7 विकेट से जीता मैच; सीरीज पर 2-0 से बनाई अजेय बढ़त

मोचा बंदरगाह पर कब्जे के बाद सऊदी अरब में हाई अलर्ट; क्या मक्का-जेद्दा पर हमला करने की फिराक में हैं हूती?

मोचा बंदरगाह पर कब्जे के बाद सऊदी अरब में हाई अलर्ट; क्या मक्का-जेद्दा पर हमला करने की फिराक में हैं हूती?

रूसी जेट ड्रोन्स का काल बनेगा यूक्रेन का नया 'इन्टरसेप्टर', जानिए कैसे बदलेगा जंग का रुख

रूसी जेट ड्रोन्स का काल बनेगा यूक्रेन का नया 'इन्टरसेप्टर', जानिए कैसे बदलेगा जंग का रुख

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा

सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज

सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज

T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड

हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

रूसी जेट ड्रोन्स का काल बनेगा यूक्रेन का नया 'इन्टरसेप्टर', जानिए कैसे बदलेगा जंग का रुख

यूक्रेन ने रूस के तेज रफ्तार जेट-संचालित शाहेद ड्रोन्स को हवा में नष्ट करने वाले नए स्वदेशी इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है. जानिए इस रक्षा तकनीक की पूरी जानकारी और सैन्य आंकड़े.

Latest News

Aman Upadhyay

Updated : Sep 15, 2026, 10:03 PM IST

रूसी जेट ड्रोन्स का काल बनेगा यूक्रेन का नया 'इन्टरसेप्टर', जानिए कैसे बदलेगा जंग का रुख

यूक्रेन का नया एयर डिफेंस इंटरसेप्टर, AI Photo

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

  • यूक्रेन ने ड्रोन्स को हवा में ही गिराने के लिए अपने नए स्वदेशी इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है.
  • सैन्य परीक्षण के दौरान इस नए इंटरसेप्टर ने रूस के 'शाहेद' ड्रोन के लक्ष्य को निशाना बनाया.
  • इसे सेना में तैनात करने से पहले इसके कंट्रोल सिस्टम में कुछ तकनीकी सुधारों की जरूरत है.


Ukraine Drone Interceptor: रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में आसमान से होने वाले हवाई हमलों ने एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है. यूक्रेन ने रूस के नए और बेहद तेज जेट-संचालित हमलावर ड्रोन्स का मुकाबला करने के लिए एक विशेष इंटरसेप्टर तैयार किया है और इसका सफल परीक्षण भी कर लिया है. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने मंगलवार (15 सितंबर 2026) को एक उच्चस्तरीय सैन्य समीक्षा बैठक के दौरान इसकी पुष्टि की. 

परीक्षण के दौरान इस यूक्रेनी इंटरसेप्टर ने रूस के घातक 'शाहेद' ड्रोन के टारगेट को हवा में ही सटीकता से निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया. इस परीक्षण की रिपोर्ट यूक्रेनी सेना के कमांडर-इन-चीफ मायखाइलो द्रापाती ने राष्ट्रपति को सौंपी. जेलेंस्की ने बताया कि हालांकि लक्ष्य को सफलता से भेदा गया, लेकिन इंटरसेप्टर के कंट्रोल सिस्टम और नियंत्रण से जुड़े कुछ तकनीकी पहलुओं में अभी और सुधार की आवश्यकता है.

रूसी जेट ड्रोन्स अचानक इतने खतरनाक क्यों बन गए हैं?

युद्ध की शुरुआत से ही रूस यूक्रेन के शहरों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों पर ईरान-डिजाइन शाहेद ड्रोन्स का व्यापक इस्तेमाल करता आ रहा है. लेकिन हाल के महीनों में रूस ने अपने ड्रोन बेड़े को तकनीक रूप से काफी अपग्रेड किया है. पहले इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक शाहेद ड्रोन्स प्रोपेलर इंजन से चलते थे, जिनकी अधिकतम रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हुआ करती थी.

 इन्हें मार गिराना यूक्रेन के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम के लिए आसान था. इसके विपरीत, अब रूस ने जेट इंजन से चलने वाले नए शाहेद ड्रोन्स की तैनाती बढ़ा दी है. इन जेट ड्रोन्स की रफ्तार 240 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 500 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है. इतनी तेज गति के कारण यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली को प्रतिक्रिया देने के लिए बहुत कम समय मिल पाता है.

रूस ने जेट ड्रोन्स के हमलों में कितना बड़ा उछाल लाया है?

यूक्रेनी सैन्य आंकड़ों के हवाले से सामने आई जानकारी के अनुसार, रूस के जेट ड्रोन हमलों की तीव्रता में हाल ही में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है. जहां जून 2026 में रूस ने यूक्रेन पर करीब 450 जेट-संचालित ड्रोन्स दागे थे, वहीं अगस्त 2026 में यह संख्या उछलकर लगभग 2,850 तक पहुंच गई. महज दो महीनों के भीतर जेट ड्रोन्स के हमलों में छह गुना से अधिक की यह वृद्धि यूक्रेन के सुरक्षा बलों के लिए एक गंभीर चुनौती बन गई. इतने बड़े पैमाने पर होने वाले तेज रफ्तार हमलों ने देश के हवाई सुरक्षा तंत्र पर अभूतपूर्व दबाव बना दिया था.

जेट ड्रोन्स को रोकने के लिए F-16 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल क्यों नहीं ? 

जब रूस के तेज रफ्तार जेट ड्रोन्स को रोकने के लिए कोई अन्य किफायती साधन उपलब्ध नहीं होता था, तब यूक्रेन को मजबूरी में अपने F-16 लड़ाकू विमानों को इन ड्रोन्स को हवा में नष्ट करने के लिए तैनात करना पड़ता था. F-16 जैसे आधुनिक फाइटर जेट इन ड्रोन्स को गिराने में पूरी तरह सक्षम हैं, लेकिन एक कम लागत वाले ड्रोन को नष्ट करने के लिए करोड़ों रुपये के फाइटर जेट का ईंधन और महंगी मिसाइलें खर्च करना रणनीतिक तथा आर्थिक रूप से सही विकल्प नहीं था.

इसी वजह से यूक्रेन ने एक सस्ता और प्रभावी समाधान विकसित करने की कोशिश तेज की, जिसके तहत हाई-स्पीड इंटरसेप्टर ड्रोन्स और कम लागत वाली गाइडेड मिसाइलों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया.

यूक्रेन की इस नई स्वदेशी तकनीक का मुख्य लक्ष्य क्या है? 

यूक्रेन का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा के लिए पर्याप्त मात्रा में तेज रफ्तार इंटरसेप्टर्स और कम लागत वाली मिसाइलों का स्टॉक तैयार करना है, ताकि रूस के बढ़ते ड्रोन उत्पादन का मुकाबला किया जा सके. राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सितंबर के मध्य में कहा था कि यूक्रेन के पास पहले से ही उच्च गति वाले इंटरसेप्टर बनाने में सक्षम निर्माता मौजूद हैं और इनके प्रोटोटाइप तैयार कर लिए गए हैं. इस नए इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण इसी रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. जैसे ही इंजीनियर इसके कंट्रोल सिस्टम की कमियों को दूर कर लेंगे, इसे बड़े पैमाने पर उत्पादन और अग्रिम मोर्चे पर तैनाती के लिए हरी झंडी दे दी जाएगी.

सैन्य बैठक में लॉन्ग-रेंज हमलों और रणनीति पर क्या बातचीत हुई?

मंगलवार को हुई उच्चस्तरीय सैन्य बैठक में केवल इंटरसेप्टर के परीक्षण तक ही बात सीमित नहीं रही, बल्कि रक्षा मंत्री येवहेन ख्मारा और कमांडर-इन-चीफ द्रापाती के साथ आगामी सैन्य अभियानों पर भी विस्तृत चर्चा की गई. ज़ेलेंस्की ने बताया कि बैठक में यूक्रेन के अगले प्राथमिकता वाले सैन्य लक्ष्यों की पहचान की गई है और उनके लिए आवश्यक हथियारों एवं तैयारियों की योजना बनाई गई है. 

इसके अलावा, राष्ट्रपति ने रूस के तेल ठिकानों और रिफाइनरियों पर यूक्रेन द्वारा किए गए लॉन्ग-रेंज हमलों के नतीजों के बारे में बताया. जेलेंस्की के अनुसार, रूस की युद्ध मशीनरी को ऊर्जा देने वाले तेल आधारों पर किए गए हमलों के परिणाम काफी असरदार रहे हैं और यही सैन्य सफलताएं कूटनीति को आवश्यक ताकत प्रदान करती हैं.
 

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
T20 क्रिकेट में 14000 रन बनाने वाले बल्लेबाज, सिर्फ 7 खिलाड़ी किया ये कारनामा
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
सबसे लंबा ODI करियर वाले 5 महान खिलाड़ी, दो खिलाड़ियों ने 22 साल तक किया राज
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20Is में भारत के खिलाफ लगातार सबसे ज्यादा हारने वाली टीमें, अफगानिस्तान के नाम शर्मनाक रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20 क्रिकेट में गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 6000 रन पूरे करने वाले बल्लेबाज, अभिषेक शर्मा ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
T20I में सबसे ज्यादा बार जीरो पर आउट होने वाले ओपनर, रोहित शर्मा से आगे निकले रहमानुल्लाह गुरबाज
MORE
Advertisement
धर्म
Numerology: गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
गुस्से में कौन सा मूलांक कैसे करता है रिएक्ट? अपनी बर्थडेट से जाने अपना एंग्री ट्रिगर प्वाइंट
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Numerology: दोस्ती दिल से निभाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, नहीं बर्दाश्त करते धोखा
Today Horoscope 03 June 2026: कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
कर्क और कन्या राशि वालों को होगा लाभ, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Numerology: जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन  
जन्म मूलांक बता देगा किस दिन चमकेगी आपकी किस्मत? अपनी बर्थडेट से जानें जून महीने का सबसे शुभ दिन
Ratna Shastra: कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
कौन-सा रत्न पहनने से चमकता है भाग्य? राशि के अनुसार जानें अपना शुभ रत्न और इसके लाभ
MORE
Advertisement