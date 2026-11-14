फर्जी प्रोफाइल, प्यार का झांसा, निजी तस्वीरों से ब्लैकमेलिंग... ब्रिटेन में भारतीय छात्र बिलाल काजी को 30 साल की जेल

चेस्टर क्राउन कोर्ट ने बिलाल काजी को खतरनाक अपराधी बताते हुए 30 साल जेल की सजा सुनाई. आरोपी को कम से कम 20 साल जेल में गुजारने होंगे.

बिलाल काजी Snapchat, Roblox और Wink जैसे प्लेटफॉर्म पर लड़कियों को जाल में फंसाता था, (Photo Credit- Insta @cheshirepolice)

ब्रिटेन में रहने वाले 27 साल के भारतीय मूल के छात्र बिलाल काजी को अदालत ने 30 साल जेल की सजा सुनाई है. काजी ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ चेस्टर में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पढ़ाई के साथ-साथ इंटरनेट पर छोटी उम्र की लड़कियों को निशाना बना रहा था. वह लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें बनाता था, उन्हें ब्लैकमेल करता था और गलत कामों के लिए दबाव डालता था.

आरोपी बिलाल लड़कियों को कैसे फंसाता था?

ब्रिटिश अधिकारियों और पुलिस जांच के मुताबिक बिलाल काजी अगस्त 2021 से अगस्त 2025 के बीच वह Snapchat, Roblox और Wink जैसे लोकप्रिय सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करता था. वहां वह 'रीस' नाम से एक फर्जी अकाउंट चलाता था. लड़कियों को झांसे में लेने के लिए वह अनजान तस्वीरों का सहारा लेता था और खुद को 14 साल का ब्रिटिश लड़का बताता था.

फर्जी प्रोफाइल के सहारे वह 11 से 17 साल की उम्र की लड़कियों से दोस्ती करता था और झूठे प्यार का भरोसा दिलाता था. बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक जब लड़कियां नजदीकियां बढ़ाने या निजी तस्वीरें भेजने से मना करती थीं, तो वह उनसे कहता था कि "जो लोग एक-दूसरे से प्यार करते हैं, वे ऐसी तस्वीरें जरूर शेयर करते हैं".

तस्वीरें मिल जाने के बाद उसका असली रूप सामने आता था. वह लड़कियों की उन्हीं तस्वीरों को उनके दोस्तों, परिवार और रिश्तेदारों में फैलाने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने लगता था. कई मामलों में उसने लड़कियों के सोशल मीडिया अकाउंट हैक कर लिए और उनकी प्राइवेट फोटो दोस्तों को भेज दीं. इसके अलावा उसने Snapchat के जरिए वीडियो कॉल चुपके से रिकॉर्ड भी किए थे.

कैसे सामने आया मामला?

इस पूरे डिजिटल रैकेट की शुरुआत 2021 के आखिर में हुई. दिसंबर 2021 में 13 साल की एक पीड़ित लड़की ने ब्रिटेन पुलिस के पास हिम्मत दिखाकर शिकायत दर्ज कराई. लड़की ने पुलिस को बताया कि Snapchat पर उसकी बात 'रीस' नाम के एक लड़के से शुरू हुई थी, जिसे वह अपनी ही उम्र का मान रही थी.

शुरुआत में साधारण बातें होने के बाद आरोपी ने उस पर आपत्तिजनक सवाल पूछने और निजी तस्वीरें भेजने का दबाव बनाना शुरू कर दिया. जुलाई 2021 में जब लड़की ने तस्वीरें भेजने से साफ इनकार कर दिया और सिर्फ दोस्त बने रहने की बात कही, तो बिलाल काजी भड़क गया. उसने लड़की को गाली दी और कहा कि वह उसकी जायदाद है. उसने धमकी दी कि अगर नई तस्वीरें नहीं भेजीं, तो पुरानी तस्वीरें दोस्तों में वायरल कर दी जाएंगी.

डर के मारे लड़की उसकी बात मानती रही. बाद में बिलाल काजी ने उस लड़की का Snapchat अकाउंट हैक करके तस्वीरें दोस्तों को भेज दीं. इसके बाद नवंबर 2021 में लड़की ने पुलिस में शिकायत की, जिससे इस पूरे नेटवर्क का खुलासा होना शुरू हुआ.

आरोपी की गिरफ्तारी कैसे हुई?

शुरुआती शिकायत के बाद केस की गंभीरता को देखते हुए जांच चेस्टर शहर की चेशायर कांस्टेबलरी पुलिस को सौंपी गई, क्योंकि बिलाल काजी का आखिरी पता चेस्टर का ही था. जांच अधिकारियों ने बिलाल काजी के लैपटॉप, मोबाइल और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सामान से यूजरनेम और डेटा बरामद किया.

शुरुआती जांच में पुलिस को 180 संभावित पीड़ित लड़कियों का पता चला था. स्पेशल विक्टिम आइडेंटिफिकेशन अफसरों ने डेटा की गहन जांच के बाद ब्रिटेन के 45 में से 28 पुलिस इलाकों में फैली 70 पीड़ित नाबालिग लड़कियों की पक्की पहचान की. पुलिस ने हर पीड़ित बच्ची से संपर्क किया और बयान दर्ज किए.

इसी बीच आरोपी चेस्टर यूनिवर्सिटी और चेस्टर शहर छोड़कर ब्रिटेन से बाहर भाग चुका था. लेकिन ब्रिटिश पुलिस की नजर उस पर बनी हुई थी. 21 जुलाई 2023 को जैसे ही बिलाल काजी विदेश से वापस लौटा, पुलिस ने लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर उसे उतरते ही गिरफ्तार कर लिया.

सजा की क्या शर्तें तय की गईं?

13 नवंबर को चेस्टर क्राउन कोर्ट में सजा सुनाते हुए जज स्टीफन एवरेट ने बिलाल काजी को "बेहद खतरनाक इंसान" करार दिया. बीबीसी रिपोर्ट के मुताबिक जज ने कहा कि बिलाल काजी ने सोशल मीडिया की कमियों का गलत इस्तेमाल करके बच्चों को निशाना बनाया है और बच्चों के घर के अंदर की सुरक्षा का अहसास भी छीन लिया है.

जज ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि यह समझ से परे है कि कोई इंसान छोटी बच्चियों के साथ ऐसी घिनौनी हरकत कैसे कर सकता है. अदालत ने कहा कि आरोपी ने बेहद शातिराना तरीकों से बच्चों के दिमाग पर काबू पाया और उनसे ऐसी चीजें करवाईं जो सामान्य रूप से सोच से बाहर हैं.

अदालत ने बिलाल काजी को 30 साल जेल की सजा सुनाई. सजा की शर्तों के तहत:

आरोपी को कम से कम 20 साल जेल में बिताने होंगे, उसके बाद ही पैरोल की अर्जी दी जा सकेगी.

जेल से छूटने के बाद भी वह 8 साल तक कड़े कानूनी नियमों और पुलिस निगरानी में रहेगा.

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