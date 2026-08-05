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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

क्या इंग्लैंड में होने वाली है खाने की कमी? भीषण सूखे की चपेट में आधा देश, बारिश के लिए तरसे लोग

ब्रिटेन में पड़ रही रिकॉर्डतोड़ गर्मी ने देश के कृषि क्षेत्र की कमर तोड़कर रख दी है. सर्दियों में आई बाढ़ के बाद अब इंग्लैंड के कई हिस्सों में सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं.

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Gaurav Barar

Updated : Aug 05, 2026, 03:13 PM IST

क्या इंग्लैंड में होने वाली है खाने की कमी? भीषण सूखे की चपेट में आधा देश, बारिश के लिए तरसे लोग

इंग्लैंड में पड़ रहा सूखा (AI Image)

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TRENDING NOW

  • इंग्लैंड में लगातार पड़ रही रिकॉर्डतोड़ गर्मी 
  • एक महीने से बारिश न होने के कारण जमीन की नमी पूरी तरह खत्म हो गई
  • सर्दियों में आई बाढ़ के बाद अब सूखे की वजह से फसलों को भारी नुकसान
  • नेशनल फार्मर्स यूनियन ने खाने-पीने की चीजों की भारी किल्लत होने की चेतावनी दी

ब्रिटेन में मौसम का मिजाज इस कदर बिगड़ चुका है कि अब देश पर खाने-पीने की चीजों की भारी किल्लत का खतरा मंडराने लगा है. इंग्लैंड के कई हिस्सों में भीषण गर्मी और सूखे जैसे हालात बने हुए हैं. वहां की नेशनल फार्मर्स यूनियन (NFU) ने चेतावनी दी है कि अगर हालात यही रहे, तो आने वाले दिनों में ब्रिटेन के लोगों की थाली से कई जरूरी चीजें गायब हो सकती हैं.

मौसम के इस विकराल रूप को देखते हुए स्वास्थ्य एजेंसी UKHSA ने आठ इलाकों में हेल्थ अलर्ट जारी कर दिया है. यहां पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है. 

पहले विनाशकारी बाढ़ और सूखे की मार

सच तो यह है कि ब्रिटिश किसानों के लिए यह साल किसी बुरे सपने से कम नहीं रहा. जो खेत सर्दियां खत्म होते-होते विनाशकारी बाढ़ की चपेट में आ गए थे, जहां फसल बोना तक नामुमकिन हो गया था, वही खेत अब पानी की बूंद-बूंद को तरस रहे हैं. सूखे के कारण सिंचाई के पानी पर बंदिशें लगा दी गई हैं, जिससे रही-सही उम्मीदों पर भी पानी फिर गया है. 

पिछले पांच सालों की बात करें तो ब्रिटेन तीसरी बार इतने बड़े सूखे की मार झेल रहा है. वहां के किसान अब दबी जुबान में मानने लगे हैं कि मौसम की यह बेरुखी और अनिश्चितता ही अब उनकी खेती की नई सच्चाई बन चुकी है. हालात की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गेहूं के पौधों का कद अपनी सामान्य लंबाई से घटकर आधा ही रह गया है. 

बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी!

किसान किसी तरह अपनी बाकी फसल को बचाने की आपाधापी में लगे हैं, जिसके चक्कर में ब्रिटेन के इतिहास में इस बार सबसे जल्दी कटाई शुरू करनी पड़ी है. देश के कई इलाकों में तो पिछले एक महीने से ज़्यादा वक्त से बारिश की एक बूंद तक नहीं गिरी है. शुरुआती गर्मियों से ही रिकॉर्ड तोड़ हीटवेव यानी गर्म हवाओं के थपेड़ों ने जमीन की सारी नमी सोख ली है. जमीन सूखकर बंजर जैसी दिखने लगी है. 

england

अनाज की फसलों पर पड़ा सबसे बुरा असर

ब्रिटेन के आधिकारिक मौसम विभाग के आंकड़े तो और भी डरावने हैं. उनके मुताबिक, इस बार जुलाई के महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए थी, उसकी महज 8 फीसदी बारिश ही दर्ज की गई है. ये रिकॉर्ड इतिहास की सबसे सूखी जुलाई साबित हुई है. इस मौसम का सबसे बुरा असर गेहूं और जौ जैसी अनाज की फसलों पर पड़ा है, जो आम जनता के खान-पान का मुख्य आधार हैं. 

किसान संगठन ने प्रधानमंत्री से की अपील

किसान संगठन NFU के अध्यक्ष टॉम ब्रैडशॉ ने इस संकट पर गहरा दुख और चिंता जताई है. उन्होंने सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री से दखल देने और ठोस कदम उठाने की गुजारिश की है. बीबीसी से बातचीत के दौरान उन्होंने एक व्यावहारिक हल सुझाते हुए कहा कि सरकार को किसानों को टैक्स में राहत देनी चाहिए, ताकि वे अपने खेतों में पानी जमा करने के लिए बड़े-बड़े जलाशय या स्टोरेज सिस्टम बना सकें. इससे भविष्य में आने वाले ऐसे सूखे के सालों का सामना किया जा सकेगा. 

दूसरे देशों पर निर्भर रहना अब समझदारी नहीं!

ब्रैडशॉ ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई की तरफ सबका ध्यान खींचते हुए कहा कि जिन देशों से ब्रिटेन आज फल, सब्जियां और दूसरा राशन आयात करता है, वहां का मौसम भी तेजी से बदल रहा है. ऐसे में दूसरे देशों पर निर्भर रहना अब समझदारी नहीं है. अगर आज हमने अपने देश के किसानों और घरेलू खेती को प्राथमिकता नहीं दी, तो आने वाले समय में बाजार से खाने-पीने का सामान गायब होना तय है.

उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सरकार एक सख्त लकीर खींचे और ब्रिटेन के भीतर ही अनाज के उत्पादन को पहली प्राथमिकता बनाए, ताकि देश में भुखमरी जैसी नौबत न आए. 

ये भी पढ़ें- लाल सागर में भारतीय जहाज पर हमला पूरी दुनिया के लिए चिंता की बात क्यों?

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