U19 Asia Cup: सहवाग के बेटे की एक और मैच विनिंग पारी, कप्तान लक्ष्य ने बनाए 93, पाकिस्तान से होगा खिताबी मुकाबला

U19 Asia Cup India vs Pakistan Final: अंडर-19 एशिया कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से हराकर फाइनल में जगह बना ली है.

अंडर-19 एशिया कप 2026 में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन जारी है. टीम इंडिया ने दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को 8 विकेट से करारी शिकस्त देकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है. गुरुवार (12 नवंबर) को अल अमेरात क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में भारत को 228 रनों का लक्ष्य मिला था, जिसे युवा भारतीय बल्लेबाजों ने सिर्फ 36.5 ओवर में हासिल कर लिया. अब खिताब के लिए भारत की भिड़ंत चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान से होगी.

इस जीत के सबसे बड़े हीरो कप्तान लक्ष्य रायचंदानी रहे, जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 93 रनों की पारी खेली. उनके साथ वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग ने भी एक बार फिर अपने बल्ले का दम दिखाया. दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए 117 रनों की बेहतरीन साझेदारी करके भारत की जीत की नींव रख दी.

लक्ष्य-आर्यवीर की जोड़ी के आगे बेबस दिखे गेंदबाज

लक्ष्य रायचंदानी शुरुआत से ही आक्रामक अंदाज में नजर आए. उन्होंने अफगानिस्तान के गेंदबाजों को संभलने का मौका नहीं दिया और लगातार बाउंड्री लगाकर रन बटोरे. दूसरी तरफ आर्यवीर सहवाग ने पहले पिच पर समय बिताया और फिर अपने चिर-परिचित अंदाज में बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए. उन्होंने 57 गेंदों पर 51 रन बनाए. इस पारी में आर्यवीर ने 4 चौके और 4 छक्के लगाए. छक्का जड़कर अर्धशतक पूरा करने के तुरंत बाद वह नूर अली नियाजी की गेंद पर आउट हो गए.

अफगानिस्तान ने बनाए थे 227 रन

इससे पहले टॉस जीतकर अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 227 रन बनाए. विकेटकीपर बल्लेबाज नोमान सालारजई और शाह फैसल रहीमी ने 51-51 रनों की पारियां खेलीं. वहीं कप्तान सोहेल खान ने नाबाद 36 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया. सुभान जखैल ने भी 31 रनों का योगदान दिया.

India cruise past Afghanistan with a commanding performance to book their place in the final 🇮🇳 A blockbuster rematch against Pakistan awaits in the #DPWorldMensU19AsiaCup2026 final, just like last year. We can't wait 🤩 #ACC https://t.co/CFFpmkZhsc — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 12, 2026

भारत की ओर से गेंदबाजी में ईशान सूद सबसे सफल रहे. उन्होंने तीन अफगानी बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा. आर्यन सावसानी ने दो विकेट अपने नाम किए, जबकि काव्य पटेल, यशबर्धन चौहान और अर्जुन राजपूत को एक-एक सफलता मिली. भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी को उनकी 93 रनों की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

मैच के बाद क्या बोले दोनों टीमों के कप्तान?

मैच के बाद भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने कहा, "शतक से चूकने पर थोड़ी निराशा जरूर है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि हमारी टीम मैच जीत गई. मैं बस खुलकर अपने अंदाज में बल्लेबाजी करना चाहता था और मैच की स्थिति के हिसाब से खेल रहा था. मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की. हर कोई भारत-पाकिस्तान मुकाबले का इंतजार कर रहा है और उम्मीद है कि हम फाइनल में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे."

अफगानिस्तान के कप्तान सोहेल खान ने कहा, "इस सपाट पिच पर 227 रन का स्कोर जीत के लिए काफी नहीं था. पिच में कोई बदलाव नहीं आया और बल्लेबाजी करना आसान रहा. इस पूरे टूर्नामेंट में हमारी टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया है. 2019 के बाद पहली बार अंडर-19 एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचना हमारे लिए अच्छी बात है. हम अपनी कमियों पर काम करेंगे और आने वाले टूर्नामेंट में और बेहतर प्रदर्शन करेंगे."

पाकिस्तान से खिताबी भिड़ंत

भारतीय टीम अब 14 नवंबर को फाइनल मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरेगी. पाकिस्तान ने पहले सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 9 विकेट से हराकर फाइनल का टिकट कटाया था. ग्रुप स्टेज में भी भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने-सामने आई थीं, जहां पाकिस्तान ने भारत को 3 विकेट से मात दी थी.

Ishan Sood's 3️⃣/43 and Aryan Savsani's 2️⃣/29 lead India U19's bowling effort in the semi-final 👏 Over to the batters to seal a place in the Final 🎯 Scorecard ▶️ https://t.co/mssnDLDhTk #MensU19AsiaCup https://t.co/8oDdJtJ6AY — BCCI (@BCCI) November 12, 2026

पिछली हार का बदला लेने का मौका

ऐसे में फाइनल मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है. भारतीय युवा खिलाड़ियों के पास न सिर्फ एशिया कप की ट्रॉफी जीतने का मौका होगा, बल्कि पिछली हार का हिसाब बराबर करने का भी सुनहरा अवसर रहेगा. अब देखना होगा कि 14 नवंबर को होने वाले इस महामुकाबले में किस टीम का पलड़ा भारी रहता है.

ये भी पढ़ें- IND v NZ: कोहली, ईशान या गायकवाड़? कौन करेगा रोहित के साथ ओपनिंग, ODI सीरीज के बाकी मैच क्यों नहीं खेलेंगे गिल