U19 Asia Cup: सहवाग के बेटे आर्यवीर की तूफानी बल्लेबाजी, नेपाल को 10 विकेट से रौंदा, 19 ओवर में खत्म किया ODI मैच

U19 एशिया कप 2026 में भारत ने नेपाल को 10 विकेट से हराकर शानदार शुरुआत की. भारत के दोनों ओपनिंग बैट्समेन आर्यवीर सहवाग और कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने अर्धशतक जड़ा.

अंडर-19 एशिया कप के ग्रुप स्टेज मैच में भारत ने नेपाल को 10 विकेट से शिकस्त दी (Image- Screengrab/SonyLIV)

अंडर-19 एशिया कप 2026 में भारतीय टीम ने जीत के साथ टूर्नामेंट का शानदार आगाज किया है. ओमान में शुक्रवार (6 नवंबर 2026) को भारत और नेपाल के बीच खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने ऐसा प्रदर्शन किया कि नेपाली खिलाड़ियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला.

पहले गेंदबाजों ने नेपाल की पूरी टीम को 128 रनों पर समेट दिया और फिर बल्लेबाजों ने बिना कोई विकेट गंवाए मात्र 19 ओवर में ही टारगेट हासिल कर लिया. भारत ने ये मैच 10 विकेट से जीता. इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग के बेटे आर्यवीर सहवाग, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से खूब सुर्खियां बटोरीं.

आर्यवीर सहवाग ने बल्ले से मचाया धमाल

129 रनों के छोटे टारगेट का पीछा करने उतरी भारतीय टीम को आर्यवीर सहवाग और कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों बल्लेबाजों ने नेपाली गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया. खासकर आर्यवीर का अंदाज देखने लायक था. उन्होंने शुरुआत में संभलकर बल्लेबाजी की और क्रीज पर नजरें जमाने के बाद बड़े शॉट खेलने शुरू कर दिए.

34 गेंदों में पूरा किया अर्धशतक

आर्यवीर ने महज 34 गेंदों में फिफ्टी पूरी की. उन्होंने अभय यादव की गेंद पर छक्का लगाकर पचास का आंकड़ा छुआ. इसके बाद भी उनका बल्ला नहीं रुका. आर्यवीर ने 52 गेंदों का सामना करते हुए नाबाद 70 रन ठोक दिए. उनकी पारी में 7 चौके और 4 शानदार छक्के शामिल रहे.

Ishan Sood is the Player of the Match for his excellent bowling spell of 3️⃣/18 in 10 overs 👏 India U19 start their #MensU19AsiaCup 2026 campaign with a convincing 🔟-wicket victory vs Nepal U19 👊 Scorecard ▶️ https://t.co/C1v6Jqk6mM https://t.co/TaDrtl68ZX — BCCI (@BCCI) November 6, 2026

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दूसरे छोर पर कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने भी उनका पूरा साथ निभाया. लक्ष्य ने 63 गेंदों पर नाबाद 53 रन बनाए. इस दौरान उनके बल्ले से 7 चौके निकले. दोनों के बीच शानदार साझेदारी हुई और भारत ने सिर्फ 19.1 ओवर में 129 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया.

गेंदबाजों ने नेपाल को 128 रन पर समेटा

इससे पहले टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी नेपाल की टीम भारतीय गेंदबाजों के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकी. पूरी टीम 42.3 ओवर में 128 रन बनाकर ऑलआउट हो गई. नेपाल की तरफ से दर्श सोनार ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए. उन्होंने 93 गेंदों की पारी में एक चौका और एक छक्का लगाया.

आशीष लुहार ने 45 गेंदों पर 29 रन बनाए, जिसमें चार चौके शामिल थे. इन दोनों बल्लेबाजों के बीच पांचवें विकेट के लिए 45 रनों की साझेदारी हुई. सलामी बल्लेबाज नीरज कुमार यादव ने भी 20 रनों का योगदान दिया. इनके अलावा कोई दूसरा नेपाली बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका.

Sehwag and Raichandani made the chase look rather easy as Team India cruised to a convincing win in their opening fixture 🇮🇳 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #INDvNEP #ACC https://t.co/jf60ipokcs — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 6, 2026

ईशान सूद और अर्जुन राजपूत की शानदार गेंदबाजी

भारत की तरफ से ईशान सूद और अर्जुन राजपूत ने शानदार गेंदबाजी की. दोनों ने तीन-तीन विकेट अपने नाम किए. यशवीर गौड़ को दो सफलता मिली, जबकि काव्य पटेल और मनाल चौहान ने एक-एक विकेट हासिल किया. ईशान सूद को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

मैच के बाद ईशान सूद ने कहा, "डोमेस्टिक क्रिकेट में मेरा अच्छा फॉर्म था, हम चैंपियनशिप जीतकर आए हैं. मैं चाहता हूं कि यहां भी उसी फॉर्म को बरकरार रखूं. पिच से सुबह काफी मदद मिल रही थी. हमारा प्लान सही जगह पर गेंदबाजी करने और अपनी रणनीति को अच्छी तरह लागू करने का था. अंडर-19 टूर्नामेंट में मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि मैं भारत को चैंपियन बनाने में मदद कर सकूं."

मैच के बाद क्या बोले दोनों कप्तान?

पोस्ट प्रेजेंटेशन में भारत के कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने कहा, "टॉस जीतना अच्छा रहा. शुरुआत में गेंद को स्विंग मिल रही थी और हमने उसका बखूबी फायदा उठाया. गेंदबाजों के साथ हमारी यही बात हुई थी कि अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करनी है, सही जगह पर गेंद डालनी है और लगातार दबाव बनाए रखना है. हमने अच्छी बल्लेबाजी की, आक्रामकता और शॉट खेलने को लेकर भी हमने कुछ अलग नहीं किया, बस अपने स्वाभाविक अंदाज में खेला और गेंद को देखकर शॉट लगाए."

नेपाल के कप्तान बिपिन शर्मा ने कहा, "मुझे लगता है कि बल्लेबाजी यूनिट के तौर पर हमने वैसा प्रदर्शन नहीं किया, जैसी हमसे उम्मीद थी, क्योंकि पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी थी. हमारे टॉप ऑर्डर और लोअर ऑर्डर के बल्लेबाजों को क्रीज पर ज्यादा समय बिताने की जरूरत थी. अगर आप टिककर बल्लेबाजी करते और क्रीज पर समय बिताते तो रन बनाना आसान था. गेंदबाजी में अभय और लेग स्पिनर सचिन का प्रदर्शन हमारी टीम के लिए पॉजिटिव रहा. हालांकि, आने वाले मैचों में गेंदबाजों को और बेहतर प्रदर्शन करना होगा."

पाकिस्तान से होगी अगली भिड़ंत

नेपाल के खिलाफ बड़ी जीत दर्ज करने के बाद अब भारतीय टीम की नजरें अगले मुकाबले पर हैं. भारत को 8 नवंबर को पाकिस्तान के खिलाफ मैदान पर उतरना है. इसके बाद 10 नवंबर को टीम इंडिया संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भिड़ेगी. दोनों मुकाबले अल अमेरात में खेले जाएंगे.

𝐀 𝐟𝐚𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫 𝐬𝐢𝐠𝐡𝐭, 𝐚 𝐠𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐭 🫶 #DPWorldMensU19AsiaCup2026 #ACC https://t.co/RPUaqDynTf — AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) November 5, 2026

अंडर-19 एशिया कप 2026 में कुल आठ टीमों को दो ग्रुप में बांटा गया है. ग्रुप-ए में भारत, पाकिस्तान, नेपाल और UAE हैं, जबकि ग्रुप-बी में बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और मलेशिया को जगह मिली है. दोनों ग्रुप की टॉप दो टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी. सेमीफाइनल मुकाबले 12 नवंबर को खेले जाएंगे, जबकि खिताबी मुकाबला 14 नवंबर को होगा.

भारतीय अंडर-19 टीम: लक्ष्य रायचंदानी (कप्तान), आर्यवीर सहवाग, वीके विनीत, यशवर्धन सिंह चौहान (उप-कप्तान), कुशाग्र ओझा, अर्जुन राजपूत, मनाल चौहान, अन्वय द्रविड़ (विकेटकीपर), रजत बघेल (विकेटकीपर), वी. यशवीर, आर्यन सावसानी, मोहित उल्वा, काव्य पटेल, शाविन विनोद और ईशान सूद.

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