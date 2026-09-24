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Explainer: अगर अमेरिका-चीन में हुआ 'G2' समझौता, तो भारत के 'चाइना प्लस वन' प्लान का क्या होगा?

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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

Explainer: अगर अमेरिका-चीन में हुआ 'G2' समझौता, तो भारत के 'चाइना प्लस वन' प्लान का क्या होगा?

24 सितंबर 2026 को वाशिंगटन में ट्रंप-शी जिनपिंग की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है. इस बैठक में दुर्लभ खनिज, ताइवान जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. वहीं, दूसरी तरफ भारत भी इस पर नजर बनाए हुए है. आइए जानते हैं इसके पीछे क्या कारण है.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 24, 2026, 09:02 PM IST

Explainer: अगर अमेरिका-चीन में हुआ 'G2' समझौता, तो भारत के 'चाइना प्लस वन' प्लान का क्या होगा?

ट्रंप-शी के मुलाकात पर भारत की नजर, Photo Getty Images/AI

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वाशिंगटन में व्हाइट हाउस के साउथ लॉन में भव्य स्वागत के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है. 24 सितंबर 2026 को हो रहा यह शिखर सम्मेलन, मई 2026 में बीजिंग में हुई मुलाकात के बाद इस साल दोनों महाशक्तियों के बीच दूसरी बड़ी बैठक है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं लेकिन भारत इस मुलाकात को बहुत सावधानी के साथ देख रहा है. 

हालांकि दोनों देश इसे एक बड़े कूटनीतिक अवसर के रूप में दिखा रहे हैं, लेकिन असल में यह बैठक किसी स्थायी समाधान के बजाय केवल राजनीतिक दिखावे और चुनावी फायदों से प्रेरित है, जहां राष्ट्रपति ट्रंप आगामी नवंबर के अमेरिकी मध्यावधि चुनावों से पहले बड़े व्यापारिक सौदे दिखाना चाहते हैं, वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन को वैश्विक शांति में एक बड़ा भागीदार साबित करने की कोशिश में जुटे हैं.

क्या चीन-अमेरिका में दुर्लभ खनिजों पर बन सकती है बात?

अमेरिका और चीन के आर्थिक रिश्तों में व्यापार और दुर्लभ खनिजों की सप्लाई चेन सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि पिछले साल (अक्टूबर 2025) हुए 'बुसान समझौते' के तहत खनिजों के निर्यात पर लगी रोक में जो छूट मिली थी, वह 10 नवंबर 2026 को खत्म हो रही है. अगर यह समझौता आगे नहीं बढ़ा, तो अमेरिकी चिप और रक्षा उद्योगों को बड़ा संकट झेलना पड़ सकता है क्योंकि चीन दुनिया के 70% दुर्लभ खनिजों को निकालने और लगभग 90% खनिजों को रिफाइन करने के कारोबार को अकेले कंट्रोल करता है.

इस बैठक के ठीक पहले भी चीन ने कड़े नियम लगाकर अगस्त 2026 में अमेरिका को होने वाले मैग्नेट निर्यात को 13% घटाकर 512 टन कर दिया था. वहीं चीन का एक नियम तो यह भी है कि दुनिया के किसी भी प्रॉडक्ट में अगर सिर्फ 0.1% चीनी माल है, तो उस पर भी चीनी कानून लागू होगा. 

दूसरी तरफ व्यापार वार्ताओं में चीन ने अमेरिकी खेती के सामान को खरीदने का वादा किया था, जिसमें उसने सोयाबीन खरीद का आधा लक्ष्य तो पूरा कर लिया है, लेकिन गैर-सोयाबीन वाले 17 अरब डॉलर के कृषि सामानों की खरीद अभी भी रुकी हुई है; ऐसे में अमेरिका अब चीन को अपने आधुनिक 'H200 चिप्स' बेचने की छूट देकर बदले में इन कीमती खनिजों की सप्लाई सुरक्षित करना चाहता है, लेकिन चीन इसे अमेरिका का रणनीतिक जाल मानकर अपनी घरेलू चिप बनाने की क्षमता को महज एक साल में 16% से बढ़ाकर 28% तक ले आया है.

ट्रंप-शी के मुलाकात को भारत कैसे देख रहा है? 

वाशिंगटन में अमेरिका और चीन के बीच हो रही इस बातचीत को भारत बहुत सावधानी से देख रहा है, क्योंकि अगर कहीं दोनों महाशक्तियां आपस में कोई 'G2' समझौता कर लेती हैं तो दुनिया पर उनका दबदबा बढ़ जाएगा जिससे भारत की कूटनीतिक आजादी प्रभावित हो सकती है. रिपोर्ट के अनुसार,  भारत के लिए तब तक फायदा है जब तक अमेरिका और चीन के बीच एक नियंत्रित मुकाबला बना रहेगा. वहीं आर्थिक मोर्चे पर, भारत को अमेरिकी कंपनियों की 'चाइना प्लस वन' रणनीतिसे बहुत लाभ हुआ है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों, गाड़ियों और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत में भारी निवेश आया है.

ऐसे में यदि राष्ट्रपति ट्रंप चीन के सामानों पर भारी टैक्स बढ़ाते हैं, तो विदेशी कंपनियों का भारत आना और तेज हो जाएगा, लेकिन इसके विपरीत अगर अमेरिका और चीन के बीच कोई बड़ा और दोस्ताना व्यापार समझौता हो जाता है, तो फैक्ट्रियों के भारत आने की रफ़्तार धीमी पड़ सकती है, इसके साथ ही, ट्रंप की केवल 'फायदे और लेन-देन' वाली नीतियां भारत की अपने बाजारों को सुरक्षित रखने की आर्थिक नीतियों को भी निशाना बना सकती हैं.

LAC और दक्षिण एशिया पर क्या पड़ेगा प्रभाव?

वाशिंगटन में हो रहे इस सम्मेलन का सीधा असर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) और दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति पर पड़ेगा, क्योंकि यदि अमेरिका से चीन को कोई बड़ी छूट मिलती है, तो बीजिंग भारत के साथ सीमा विवाद पर अपना रुख और कड़ा कर सकता है. हालांकि, इस महीने (सितंबर 2026) नई दिल्ली में हुए BRICS सम्मेलन में मोदी-शी बातचीत के बाद लद्दाख से सेना हटने की रफ्तार तो बढ़ी है, पर सीमा पर तनाव अब भी बना हुआ है; राहत की बात यह है कि दक्षिण एशियाई मामलों को अमेरिका-चीन की आपसी सौदेबाजी से बाहर रखा गया है, जिससे इस क्षेत्र में भारत का दबदबा बरकरार रहेगा. 

क्या वाशिंगटन डील से भारत की सुरक्षा पर बढ़ेगा खतरा?

इसके अलावा, यह बैठक मिडिल ईस्ट के ऊर्जा संकट और तेल बाजारों के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है दरअसल चीन अभी ईरान और रूस से सस्ता तेल खरीदता है, और यदि अमेरिका इसके खिलाफ चीनी बैंकों पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी, जिससे भारत का व्यापार घाटा और महंगाई दोनों बढ़ेंगे. 

ताइवान सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक में अमेरिकी सैन्य रणनीति किस दिशा में बढ़ रही है?

अमेरिका और चीन के बीच ताइवान का मुद्दा सबसे संवेदनशील बिंदु है, जहां वाशिंगटन वार्ता में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 'One China Policy' पर अड़े रहने और ताइवान को हथियारों की सप्लाई रोकने की मांग दोहराई है. इस मामले में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख हमेशा से अस्पष्ट और फायदे के मोलभाव को लेकर रहा है, जिसके तहत ट्रंप प्रशासन ने मई 2026 से ताइवान को दी जाने वाली 14 अरब डॉलर की सैन्य सहायता रोक रखी है, जिसमें आधुनिक PAC-3 MSE मिसाइलें, हाई-टेक रडार और कॉम्बैट सिस्टम शामिल हैं.

अमेरिका के इस रवैये के कारण ताइवान जलडमरूमध्य में चीन अपना पॉवर बढ़ा सकता है. इसके अलावा, अमेरिका द्वारा अपने सैन्य संसाधनों को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से हटाकर मिडिल ईस्ट भेजना भी इस इलाके के शक्ति संतुलन को बिगाड़ रहा है, दरअसल, मार्च 2026 से इंडो-पैसिफिक में तैनात 2,500 अमेरिकी मरीन सैनिकों को पश्चिम एशिया भेज दिया गया है, साथ ही दक्षिण चीन सागर से अमेरिकी युद्धपोत 'यूएसएस अब्राहम लिंकन' की वापसी और दक्षिण कोरिया से मिसाइल डिफेंस सिस्टम (THAAD) को हटाने से अमेरिका का सैन्य ध्यान बिखर गया है, जो बीजिंग को इस पूरे समुद्री क्षेत्र में अपना दबदबा और सैन्य पैठ बढ़ाने का एक बड़ा मौका दे रहा है.

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