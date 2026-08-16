क्या सच में अमेरिकी क्षेत्र बनेगा 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज'? जानिए डोनाल्ड ट्रंप के हैरान करने वाले दावे की पूरी कानूनी हकीकत

डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकी क्षेत्र घोषित करने की बात कही है. जानिए क्या कूटनीतिक और कानूनी रूप से यह संभव है और इसका दुनिया पर क्या असर होगा.

स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता है.

ईरान और अमेरिका के बीच मौजूदा युद्ध 28 फरवरी से शुरू हुआ था.

ईरान का कहना है कि यह जलमार्ग हमेशा से उसका रहा है और रहेगा.

विशेषज्ञों के अनुसार, ट्रंप के इस बयान को कूटनीतिक दबाव बनाने का एक तरीका माना जा सकता है.





Trump On Strait of Hormuz: दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक बार फिर वैश्विक राजनीति के केंद्र में है. इस बार वजह कोई सैन्य टकराव नहीं, बल्कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक चौंकाने वाला बयान है. ट्रंप ने शुक्रवार (14 अगस्त 2026) को न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम के दौरान घोषणा की कि वे जल्द ही इस जलमार्ग को संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र घोषित कर देंगे.

यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच सैन्य और कूटनीतिक गतिरोध बना हुआ है. आइए जानते हैं कि क्या वाकई कोई देश किसी अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को अपना क्षेत्र घोषित कर सकता है, इसके कानूनी मायने क्या हैं?

क्या है पूरा मामला?

न्यूयॉर्क के गार्डन सिटी में पुलिस अकादमी में भाषण देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान को हराने के बाद, जो कि बहुत बुरी तरह हार रहा है, मैं जल्द ही हॉर्मुज जलडमरूमध्य को संयुक्त राज्य अमेरिका का क्षेत्र घोषित करूंगा. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वहां पहले से ही अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी है, इसलिए व्यावहारिक रूप से यह पहले से ही एक अमेरिकी क्षेत्र जैसा ही है.

ट्रंप का कहना है कि उनकी नाकाबंदी की वजह से कोई भी जहाज अमेरिका की मर्जी के बिना वहां से नहीं गुजर सकता. हालांकि, ईरान ने इन बयानों को ‘बकवास’ करार दिया है और कहा है कि हॉर्मुज पर केवल ईरान का अधिकार है.

क्यों चर्चा में है यह मुद्दा?

हॉर्मुज जलडमरूमध्य कोई साधारण समुद्री रास्ता नहीं है. यह दुनिया का एक प्रमुख 'चोकपॉइंट' है, जहां से वैश्विक तेल और गैस का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है. इस रास्ते पर नियंत्रण का मतलब है वैश्विक अर्थव्यवस्था की चाबी अपने हाथ में रखना.

वर्तमान में, अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से युद्ध जारी है. अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी कर रखी है ताकि उसकी अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके, जबकि ईरान इस जलमार्ग को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 'किल स्विच' के रूप में इस्तेमाल करने की धमकी देता रहा है.

अमेरिका हॉर्मुज पर कब्जा कर सकता है?

विशेषज्ञों का मानना है कि ट्रंप का यह दावा कानूनी रूप से लगभग असंभव है. अमेरिका इस पर इस इतनी आसानी से कब्जा नहीं कर सकता है.

कब्जे को लेकर क्या कहता है कानून?

पूर्व अमेरिकी अधिकारी ब्रूस फेन के अनुसार, राष्ट्रपति के पास अकेले किसी क्षेत्र को देश में शामिल करने की संवैधानिक शक्ति नहीं है. इसके लिए सीनेट द्वारा पुष्टि की गई संधि या कानून की आवश्यकता होती है. वहीं, अंतरराष्ट्रीय कानून विशेषज्ञ नताली क्लेन का कहना है कि यह केवल तभी संभव हो सकता है जब अमेरिका एक 'कब्जा करने वाली शक्ति' के रूप में वहां सैन्य नियंत्रण रखे, जैसा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान में हुआ था.

इस मुद्दे पर क्या कहता है समुद्र का कानून?

अंतरराष्ट्रीय नियमों के अनुसार, हॉर्मुज ईरान और ओमान के क्षेत्रीय जल के बीच स्थित है. संयुक्त राष्ट्र (UN) के नियमों के मुताबिक, यह एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है. इसी वजह से दुनिया के किसी भी देश के व्यापारिक या सैन्य जहाज को यहां से बिना रोक-टोक सुरक्षित गुजरने का पूरा अधिकार है. दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका और ईरान दोनों ने ही इस समुद्री संधि पर पूरी तरह साइन नहीं किए हैं. इसके बावजूद, दोनों देश इसके रास्तों का इस्तेमाल करने से जुड़े नियमों को अंतरराष्ट्रीय कानून की तरह मानते हैं.

इसका दुनिया पर क्या असर पड़ेगा?

इस तनाव का सबसे सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है. अमेरिका में पेट्रोल की कीमतें पहले ही 4 डॉलर प्रति गैलन के पार पहुंच गई हैं. इसके अलावा, अमेरिका में इस युद्ध को लेकर जनसमर्थन भी काफी कम है, केवल 35% लोग ही युद्ध के पक्ष में हैं. उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी स्वीकार किया है कि प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता अब पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करना है.