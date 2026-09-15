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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

सुप्रीम कोर्ट में क्यों हारी ट्रंप सरकार? डाक मतदान के पुराने नियमों से अब अमेरिकी मिडटर्म चुनावों पर क्या पड़ेगा असर

डोनाल्ड ट्रंप को मेल-इन वोटिंग में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन के इस नियम को खारिज कर दिया है. आइए जानते हैं मिडटर्म चुनाव में इसका क्या असर होगा.

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Aman Upadhyay

Updated : Sep 15, 2026, 07:42 PM IST

सुप्रीम कोर्ट में क्यों हारी ट्रंप सरकार? डाक मतदान के पुराने नियमों से अब अमेरिकी मिडटर्म चुनावों पर क्या पड़ेगा असर

मेल-इन वोटिंग पर ट्रंप को लगा झटका, AI Photo

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  • ट्रंप ने मेल-इन वोटिंग को बैन करने और डाक सेवा के जरिए वोटर लिस्ट नियंत्रित करने का ऑर्डर जारी किया था.
  • साल 2024 के अमेरिकी चुनाव में लगभग 29% मतदाताओं ने मेल-इन वोटिंग का इस्तेमाल किया था.
  • आंकड़ों के मुताबिक मेल-इन वोटिंग में धोखाधड़ी की दर बेहद कम पाई गई है.


Trump Mail In Voting Crackdown: अमेरिका में आगामी मिडटर्म चुनावों से पहले डाक से मतदान यानी 'मेल-इन वोटिंग' को लेकर बड़ा राजनीतिक और कानूनी घमासान छिड़ गया है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी अमेरिका की मतदान प्रणाली में कड़े बदलाव करने और मेल-इन वोटिंग पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं.

इस सिलसिले में ट्रंप प्रशासन ने एक कार्यकारी आदेश जारी किया था, जिसके तहत अमेरिकी डाक सेवा (USPS) को योग्य मतदाताओं की एक सूची बनाए रखने और उस सूची में शामिल न होने वाले लोगों के डाक मतपत्रों को रोकने का निर्देश दिया गया था. ट्रंप प्रशासन ने इस नियम को 'SAVE America Act' के जरिए अमेरिकी कांग्रेस में कानून के रूप में पारित कराने का प्रयास भी किया है.

हालांकि, इस कार्यकारी आदेश को अमेरिकी अदालतों में कड़ी कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है. अमेरिकी जिला अदालत की जज इंदिरा तलवानी ने डाक सेवा के इस नियम पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसे बाद में तीन जजों की फर्स्ट सर्किट अपील अदालत ने भी बरकरार रखा. इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी मिडटर्म चुनावों के लिए ट्रंपकी मेल-इन वोटिंग पाबंदियों को खारिज कर दिया है.

क्यों खारिज हुआ मेल-इन वोटिंग ?

डोनाल्ड ट्रंप लंबे समय से मेल-इन वोटिंग का विरोध करते रहे हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से इसे एक 'छलावा'करार दिया है. साल 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन से मिली हार के बाद ट्रंपने बिना किसी पुख्ता सबूत के यह दावा किया था कि चुनाव में धांधली मेल-इन वोटिंग के जरिए ही हुई थी. उन्होंने 2020 के रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में इसे राजनीतिक इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बताया था.

ट्रंप और उनके समर्थकों का मुख्य तर्क यह रहा है कि कोविड महामारी के दौरान जॉर्जिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिज़ोना, नेवादा और पेंसिल्वेनिया जैसे राज्यों में मेल-इन वोटिंग के नियमों में किए गए विस्तार गैर-कानूनी थे. हालांकि खुद ट्रंपने भी कई बार डाक के माध्यम से ही अपना वोट डाला है.

अमेरिका में चुनाव की रात जब वोटों की गिनती शुरू होती है, तो डाक से आए मतपत्रों की जांच और लिफाफे खोलने की प्रक्रिया आसान नहीं होता है इसी वजह सेनउनकी गिनती सबसे अंत में होती है. चूंकि डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थक रिपब्लिकन समर्थकों की तुलना में डाक से वोट डालने को अधिक तरजीह देते हैं, इसलिए जैसे-जैसे मेल-इन वोटों की गिनती आगे बढ़ती है, डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवारों की बढ़त अक्सर बढ़ती जाती है. ट्रंपने इसी को ढाल बनाकर यह आरोप लगाया कि चुनाव अधिकारी और डेमोक्रेटिक कार्यकर्ता अवैध वोट जोड़ते हैं या मतपत्रों की जालसाजी करते हैं.

क्या मेल-इन वोटिंग में सचमुच धोखाधड़ी होती है?

अकादमिक और कानूनी विशेषज्ञों द्वारा किए गए अध्ययनों में ट्रंप के फर्जी मतदान वाले दावों में कोई सच्चाई नहीं पाई गई है. UCLA वोटिंग राइट्स प्रोजेक्ट की अप्रैल 2020 की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका में डाले गए 1 अरब से अधिक वोटों में से मतदाता पहचान की धोखाधड़ी के केवल 31 विश्वसनीय मामले ही सामने आए थे.

इसी तरह, ब्रूकिंग्स इंस्टीट्यूशन द्वारा 2016, 2018, 2020 और 2022 के आम चुनावों के आंकड़ों के विश्लेषण में यह पाया गया कि मेल-इन वोटिंग में धोखाधड़ी की औसत दर मात्र 0.000043% थी. इसका मतलब यह है कि हर 1 करोड़ डाक वोटों में से केवल 4 मामलों में ही धोखाधड़ी की संभावना देखी गई है.

विशेषज्ञों का मानना है कि डाक मतदान में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी करना व्यावहारिक रूप से असंभव है क्योंकि इसके लिए किसी जालसाज को सैकड़ों पंजीकृत मतदाताओं के पतों से मतपत्र चुराने होंगे और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे मतदाता चुनाव के दिन खुद वोट डालने न पहुंचें. साल 2018 में उत्तरी कैरोलिना के 9वें जिले में एक रिपब्लिकन कार्यकर्ता द्वारा एब्सेंटी मतपत्रों से छेड़छाड़ का एक मामला जरूर सामने आया था, जिसे राज्य के चुनाव अधिकारियों ने तुरंत पकड़ लिया था और चुनाव परिणाम को रद्द कर दिया था. इससे यह साबित होता है कि वर्तमान सुरक्षा प्रणाली किसी भी गड़बड़ी को पकड़ने में सक्षम है.

चुनाव पर क्या पड़ेगा इसका असर?

यह मामला केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका के 29% से अधिक मतदाताओं के अधिकारों से सीधा जुड़ा हुआ है. वर्तमान में अमेरिका के 18 राज्यों और वाशिंगटन डीसी में कम से कम कुछ चुनाव पूरी तरह से डाक द्वारा ही आयोजित किए जाते हैं. वहीं कम से कम 13 राज्यों में डाक से वोट डालने के लिए वैध कारण (जैसे बीमारी या यात्रा पर होना) देना अनिवार्य होता है.

ज्यूडिशियरी ने इस मामले में 'पर्सेल सिद्धांत' का हवाला दिया है. इस कानूनी सिद्धांत के अनुसार, चुनाव की तारीख के बहुत करीब आने पर चुनाव नियमों में अचानक बदलाव करने की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे स्थानीय चुनाव अधिकारियों में भ्रम पैदा होता है और मतदाता प्रभावित हो सकते हैं. चूंकि अमेरिकी सेना के जवानों के लिए मतपत्र पहले ही डाक से भेजे जा चुके हैं, ऐसे में अंतिम समय में नियम बदलने से चुनाव प्रक्रिया बाधित हो सकती थी.

अब आगे क्या होगा?

सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप प्रशासन की पाबंदियों को खारिज किए जाने के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं और नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं ने राहत की सांस ली है. डेमोक्रेट्स का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से निष्पक्ष, सुरक्षित और सटीक चुनाव कराने में मदद मिलेगी.

दूसरी तरफ, अमेरिका के लगभग 47 राज्यों ने डाक सेवा के साथ मिलकर एक बैलेट ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया है, जिससे मतदाता यह ट्रैक कर सकते हैं कि उनका भेजा गया मतपत्र कहां पहुंचा है. डाक सेवा भी चुनाव से जुड़े डाक को विशेष प्राथमिकता देती है ताकि वे समय पर चुनाव कार्यालय तक पहुंच सकें.

अदालती फैसलों के बावजूद, रिपब्लिकन पार्टी और ट्रंपसमर्थकों द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर उठाए जा रहे सवालों से आगामी मिडटर्म चुनावों में राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ने की पूरी संभावना है. हालांकि, कानूनी पाबंदियों के हटने से अब अमेरिकी नागरिक बिना किसी नई प्रशासनिक बाधा के मेल-इन वोटिंग प्रणाली का लाभ उठा सकेंगे.

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