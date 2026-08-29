अमेरिकी यूनिवर्सिटीज में CPT इंटर्नशिप पर रोक, जानिए भारतीय छात्रों पर क्या पड़ेगा इसका असर?

ट्रंप सरकार की नई सख्ती के बाद UCLA और बर्कले जैसी यूनिवर्सिटीज ने CPT इंटर्नशिप मंजूरी रोक दी है. जानिए भारतीय और अन्य विदेशी छात्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा.

अमेरिका में यूनिवर्सिटीज ने CPT इंटर्नशिप आवेदनों की प्रोसेसिंग को फिलहाल रोक दिया है.

इस फैसले का सीधा प्रभाव भारतीय छात्रों पर पड़ने वाला है.

चेतावनी मिलने के बाद अमेरिकी विश्वविद्यालय तुरंत सतर्क हो गए हैं.



US student CPT Visa Rules: अमेरिकी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कर रहे अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए एक बड़ी और चिंताजनक खबर आ रही है. डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा छात्र इंटर्नशिप नियमों को लेकर दी गई सख्त चेतावनी के बाद अमेरिका के दो शीर्ष विश्वविद्यालयों यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, लॉस एंजिल्स (UCLA) और यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले ने विदेशी छात्रों के लिए कुछ विशेष कार्य मंजूरी आवेदनों पर अस्थायी रोक लगा दी है. इस नए कदम ने उन हजारों छात्रों के बीच टेंशन बढ़ गई है, जो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ इंटर्नशिप करने की तैयारी कर रहे थे.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, अमेरिकी आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (ICE) एजेंसी के अंतर्गत आने वाले 'स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर प्रोग्राम' (SEVP) ने 24 अगस्त को एक सख्त गाइडलाइन जारी की थी. इस मेमो में अमेरिकी विश्वविद्यालयों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि यदि वे इंटर्नशिप से जुड़े नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो वे विदेशी छात्रों का दाखिला करने की अपनी आधिकारिक मान्यता को हमेशा के लिए खो सकते हैं.

इतनी बड़ी चेतावनी मिलने के बाद अमेरिकी विश्वविद्यालय तुरंत सतर्क हो गए हैं. अपनी मान्यता बचाने और नए नियमों की कानूनी समीक्षा करने के लिए UCLA और यूसी बर्कले जैसे प्रमुख संस्थानों ने विदेशी छात्रों के करिकुलर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग (CPT) आवेदनों की प्रोसेसिंग को फिलहाल रोक दिया है. विश्वविद्यालयों का कहना है कि वे इस नए सरकारी फरमान का अध्ययन कर रहे हैं ताकि कोई भी उल्लंघन न हो.

क्या होता है CPT नियम?

अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए CPT (Curricular Practical Training) एक बेहद महत्वपूर्ण जरिया है. यह अमेरिकी सरकार द्वारा विदेशी छात्रों को दी जाने वाली एक ऐसी अस्थायी कार्य मंजूरी है, जिसके तहत वे अपनी पढ़ाई के दौरान अपने ही विषय से संबंधित किसी कंपनी में इंटर्नशिप या व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं.

नियमों के मुताबिक, यह ट्रेनिंग छात्र के डिग्री पाठ्यक्रम का एक अनिवार्य और अंतर्निहित हिस्सा होनी चाहिए. उदाहरण के लिए, यदि कोई छात्र कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी CPT इंटर्नशिप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से जुड़ी होनी चाहिए. हालिया मेमो में सरकार ने कहा है कि अधिकारियों ने CPT मंजूरियों में लगातार ऐसी बढ़ोतरी देखी है जो इस बुनियादी नियम का उल्लंघन हो रहा हैं. इसी वजह से सरकार ने इस व्यवस्था को दुरुपयोग से बचाने के लिए सख्ती शुरू कर दी है.

सरकार ने इस कदम का बचाव कैसे किया है?

अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग (DHS), जो सीधे तौर पर ICE की निगरानी करता है, उसने इस नए कड़े कदम का पुरजोर बचाव किया है. विभाग ने स्पष्ट किया है कि मूल नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. विभाग ने अपने बयान में कहा कि इन नियमों में कुछ भी नहीं बदला है. लेकिन विश्वविद्यालयों और नियोक्ताओं को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में इस उदार प्रणाली के किसी भी दुरुपयोग को अब कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

यह नया कदम अमेरिकी विश्वविद्यालयों पर ट्रंप प्रशासन द्वारा बनाए जा रहे चौतरफा दबाव का हिस्सा माना जा रहा है. हाल के दिनों में अमेरिकी विश्वविद्यालयों को कई अन्य जांचों और फंडिंग में कटौती की धमकियों का भी सामना करना पड़ा है, जिनमें फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों के खिलाफ कार्रवाई, विविधता से जुड़े अभियान, जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम और ट्रांसजेंडर नीतियां शामिल हैं. इसके अलावा, हाल ही में उन विदेशी छात्रों के वीजा भी रद्द किए गए हैं जो विभिन्न विश्वविद्यालयों में हुए फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में शामिल थे.

भारतीय और अन्य अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर क्या असर पड़ेगा?

इस सख्त फैसले का सीधा और सबसे बड़ा प्रभाव भारतीय छात्रों पर पड़ने वाला है:

मंजूरी में देरी और कड़ी जांच: भारतीय छात्र जो इंटर्नशिप या व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए CPT पर निर्भर हैं, उन्हें अब विश्वविद्यालय स्तर पर अत्यधिक कड़े दस्तावेजों और लंबी जांच प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा. इससे उनकी इंटर्नशिप शुरू होने में देरी हो सकती है.

इंटर्नशिप के अवसरों पर संकट: UCLA और यूसी बर्कले जैसी शीर्ष यूनिवर्सिटीज द्वारा कुछ CPT आवेदनों को रोके जाने से छात्रों को अपनी मनपसंद कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर गंवाने पड़ सकते हैं. यूसी बर्कले के अंतरराष्ट्रीय कार्यालय ने तो छात्रों को चेतावनी दी है कि वे निकट भविष्य में ऐसी मंजूरियों की उम्मीद न करें और उसी के अनुसार अपनी योजना बनाएं.

केवल कोर रिसर्च को छूट: राहत की बात सिर्फ इतनी है कि अनिवार्य डिग्री आवश्यकताओं से जुड़े CPT, जैसे कि डॉक्टरेट शोध प्रबंध और मास्टर थीसिस से जुड़े शोध कार्य पहले की तरह सामान्य रूप से चलते रहेंगे.

