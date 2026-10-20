'विदेश में नौकरी मिलेगी...' टाइगर श्राॅफ पर हमले के लिए 3 शूटरों को दिया लालच, कौन है समीर? जिले पुलिस ने किया अरेस्ट

Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्राॅफ पर फायरिंग करने वाले शूटरों को 35 हजार रुपये, विदेश में नौकरी और सेटल होने का लालच दिया गया था. तीनों हमलावर मुंबई पुलिस की गिरफ्तार में है, जिनसें पूछताछ की जा रही है.

टाइगर श्राॅफ केस में हरियाणा पुलिस ने सोनीपत से समीर को अरेस्ट किया है

टाइगर श्राॅफ फायरिंग केस में पुलिस हमलावरों को पहले ही अरेस्ट कर चुकी है

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले मामले में पुलिस ने सुमीर नाम के एक युवक को 21 अक्टूबर को गिरफ्तार किया. मामले में यह चौथी गिरफ्तारी है. समीर को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इसकी जानकारी मुंबई पुलिस को भी दी गई है. पुलिस कई लोगों से पूछताछ कर रही है और फायरिंग के पीछे की साजिश, आरोपियों की भूमिका और उनके आपसी संपर्कों का पता लगाने में जुटी है.

कौन है समीर?

समीर हरियाणा से सीनोपत जिले का रहने वाला है. पुलिस जांच के अनुसार समीर विदेश में बैठे लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे अनिल पंडित और मुख्य शूटर रेहान के बीच की कड़ी है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, समीर पहले भी आर्म्स एक्ट से जुड़े एक मामले में रेहान के साथ शामिल रहा है. इसने ही अनिल पंडित के कहने पर तीनों हमलावरों को 35,000 रुपये, विदेश में नौकरी और बसाने का लालच देकर साजिश में शामिल किया था, जिसके बाद तीनों हमलावरों ने 18 अक्टूबर को टाइगर की कार पर हमला किया और जान से मारने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की.

कोटा से तीन संदिग्ध शूटर हिरासत में

इससे पहले कोटा सिटी पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर तीन संदिग्ध शूटरों को हिरासत में लिया था. इनमें एक नाबालिग भी शामिल है. तीनों को 48 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई पुलिस को सौंपा गया है. 19 अक्टूबर को राजस्थान के कोटा से फूल सिंह, रेहान और ऋतिक कुमार को गिरफ्तार किया गया था. अब हरियाणा पुलिस ने इन तीनों को अनिल पंडित से संपर्क कराने के आरोप में समीर को गिरफ्तार किया है.

कहां हुआ था टाइगर श्रॉफ पर हमला?

18 अक्टूबर की शाम मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ की कार पर उस समय फायरिंग की गई, जब वह अपने दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलकर लौट रहे थे. इस घटना में टाइगल बाल-बाल बच गए, लेकिन उनका ड्राइवर घायल हो गया.

कौन है गैंगस्टर अनिल पंडित?

इस मामले में गैंगस्टर अनिल पंडित का नाम भी सामने आया है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, वह हरियाणा के पानीपत जिले का रहने वाला है और कथित तौर पर अमेरिका से अपना आपराधिक नेटवर्क चलाता है. जांच एजेंसियों को शक है कि वह भारत में मौजूद शूटरों के साथ संपर्क बनाए रखता है.

पुलिस दिल्ली और हरियाणा में जबरन वसूली और टारगेटेड हमलों के कई मामलों में उसकी कथित भूमिका की जांच कर रही है. दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल भी दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय शूटरों और इस नेटवर्क के कनेक्शन की जांच में जुटी है. पुलिस उस सोशल मीडिया पोस्ट की भी जांच कर रही है, जिसके माध्यम से पंडित ने टाइगर श्रॉफ के मामले की जिम्मेदारी लेने और बॉलीवुड इंडस्ट्री को धमकी दी.

जैगी ऐप से बात करता था अनिल

अनिल पंडित और तीनों हमलावरों के बीच बातचीत जैगी (Jaggi) ऐप के जरिए हुई थी, जिसमें यूजर्स को अपनी पहचान बताने की जरूरत नहीं पड़ती है. हथियार तीनों आरोपियों को सीधे नहीं सौंपे गए थे. उन्हें एक मैसेज मिला था, जिसमें बताया गया था कि हथियार एक कूड़ेदान के पास रखे हैं और उन्हें वहां से उठा लेने के लिए कहा गया था.

टाइगर पर फायरिंग से दहशत में बॉलीवुड

टाइगर श्राॅफ पर हुए हमले के बाद बॉलीवुड में दहशत का माहौल है. हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बिश्नोई गैंग ने कहा कि टाइगर को पहले चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया. वहीं टाइगर पर फायरिंग के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 14 अप्रैल 2024 को, बांद्रा में सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स के बाहर मोटरसाइकिल सवार दो हमलावरों ने फायरिंग की थी. मुंबई पुलिस का आरोप है कि फायरिंग बिश्नोई गैंग के इशारे पर की गई थी.

कई राज्यों में फैले नेटवर्क की जांच

पुलिस दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में हुई गोलीबारी और जबरन वसूली की घटनाओं के बीच कनेक्शन की जांच कर रही है. दिल्ली के पश्चिम विहार में सिंगर गुरु रंधावा से जुड़े एक जिम के बाहर हुई गोलीबारी की जांच के दौरान भी अनिल पंडित का नाम सामने आया था.

बिश्नोई गैंग की सलमान खान के साथ लंबे समय से दुश्मनी चली आ रही है. यह दुश्मनी इस आरोप को लेकर है कि 1990 के दशक के आखिर में अभिनेता ने राजस्थान में दो काले हिरणों (ब्लैकबक) का शिकार किया था और उन्हें मार डाला था. बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है.

कहां है लॉरेंस बिश्नोई?

गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई अभी गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती सेंट्रल जेल की हाई-सिक्योरिटी बैरक में बंद है. वह 2015 से ही न्यायिक हिरासत में है. बिश्नोई पर हत्या, हत्या की कोशिश, जबरन वसूली और अवैध हथियारों की सप्लाई जैसे कई गंभीर मामले दर्ज हैं. अगस्त 2023 में गुजरात एंटी-टेररिज्म स्क्वाड (ATS) ने ड्रग्स तस्करी से जुड़े एक मामले में उसकी कस्टडी ली थी, जिसके बाद उसे साबरमती जेल शिफ्ट किया गया.

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