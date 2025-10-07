फिर क्यों हिंसक विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहा है पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर?

2017 की जनगणना के अनुसार, 40 लाख से अधिक की आबादी वाला पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर एक अर्ध-स्वायत्त व्यवस्था के तहत संचालित होता है, जिसमें उसका अपना प्रधानमंत्री और विधान सभा है.

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हाल फिलहाल में हुई हिंसक झड़पों में नौ लोगों की मौत हुई है, जिनमें तीन पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं. गतिरोध जारी रहने के कारण दोनों पक्षों के दर्जनों लोग घायल हुए हैं. बताया जा रहा है कि हालात नियंत्रित करने के लिए संघीय सरकार ने एक वार्ता समिति भेजी है जो अभी बीते दिनों ही मुज़फ़्फ़राबाद पहुंची ताकि जम्मू-कश्मीर संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी (JAAC) के साथ महत्वपूर्ण वार्ता की जा सके. कहा जा रहा है कि यह समिति व्यापारियों और नागरिक समाज समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक प्रमुख संगठन है जो पूरे क्षेत्र में जमीनी स्तर पर असंतोष की आवाज़ बनकर उभरा है.

मामले के तहत जो जानकारी आई है उसके अनुसार कार्यकर्ता शौकत नवाज़ मीर के नेतृत्व में, JAAC द्वारा आयोजित यह बंद 29 सितंबर को शुरू हुआ और इसने पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के कई ज़िलों, जिन्हें स्थानीय रूप से आज़ाद जम्मू और कश्मीर (AJK) के रूप में जाना जाता है, को पूरी तरह से ठप कर दिया है.

इस बीच, सरकार ने अपनी ओर से पूर्ण संचार ब्लैकआउट लागू कर दिया है, जिससे 28 सितंबर से निवासियों के मोबाइल दूरसंचार और इंटरनेट कनेक्शन बंद हो गए हैं. मुजफ्फराबाद में, आमतौर पर चहल-पहल वाले बाज़ार बंद पड़े हैं, जबकि सड़कों से रेहड़ी-पटरी वाले और सार्वजनिक परिवहन गायब हैं.

खबर है कि इस गतिरोध ने क्षेत्र के लगभग 40 लाख निवासियों को अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया है. सरकार ने एक बयान में कहा कि अधिकारी व्यवस्था बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं और जनता से आग्रह किया है कि वे सोशल मीडिया पर किसी 'विशिष्ट एजेंडे'के तहत प्रसारित हो रहे दुष्प्रचार और 'फर्जी खबरों' से प्रभावित न हों.

समूह के नेताओं के अनुसार, जेएएसी के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन, पिछले दो वर्षों में इस तरह का तीसरा बड़ा आंदोलन,तब शुरू हुआ जब सरकार समिति की 38-सूत्रीय मांगों पर सहमत नहीं हुई.

वर्तमान संकट पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की स्थानीय सरकार और एक जमीनी स्तर के आंदोलन के बीच दो साल से चल रहे टकराव में नवीनतम वृद्धि को दर्शाता है, जिसने कई मौकों पर अपनी सड़क शक्ति दिखाई है.

किस वजह से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन?

कश्मीर घाटी एक सुरम्य लेकिन बेहद विवादास्पद हिमालयी क्षेत्र है, जिस पर पाकिस्तान और भारत ने 1947 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से आज़ादी मिलने के बाद से कई युद्ध लड़े हैं. दोनों देश इसके कुछ हिस्सों पर नियंत्रण रखते हैं, साथ ही चीन भी इस क्षेत्र के उत्तरी हिस्से के दो हिस्सों पर शासन करता है.

भारत इस पूरे क्षेत्र पर अपना दावा करता है, जबकि पाकिस्तान अपने सहयोगी चीन के कब्जे वाले हिस्सों को छोड़कर पूरे कश्मीर पर अपना दावा करता है. 2017 की जनगणना के अनुसार, 40 लाख से अधिक की आबादी वाला पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर एक अर्ध-स्वायत्त व्यवस्था के तहत संचालित होता है, जिसमें उसका अपना प्रधानमंत्री और विधान सभा है.

मौजूदा अशांति की जड़ें मई 2023 में हैं, जब निवासियों ने पहली बार आसमान छूते बिजली बिलों के विरोध में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया था. साथ ही, बड़े पैमाने पर आटे की तस्करी और सब्सिडी वाले गेहूं की आपूर्ति में भारी कमी की शिकायतें भी सामने आईं.

अगस्त 2023 तक, ये अलग-अलग शिकायतें संगठित प्रतिरोध में बदल गईं. उसी वर्ष सितंबर में, सैकड़ों कार्यकर्ता मुज़फ़्फ़राबाद में एकत्रित हुए और औपचारिक रूप से जेएएसी की स्थापना की, जिसमें क्षेत्र के सभी ज़िलों के प्रतिनिधि शामिल हुए.

यह आंदोलन मई 2024 में अपने पहले बड़े उग्र रूप में पहुंचा, जब प्रदर्शनकारियों ने मुज़फ़्फ़राबाद की ओर एक लंबा मार्च शुरू किया. इसके बाद हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें एक पुलिस अधिकारी सहित कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई.

हिंसक विरोध प्रदर्शन तभी स्थगित हुए जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ़ ने आटे की कीमतों में कटौती और बिजली की दरों में कमी जैसी प्रमुख मांगों पर सहमति जताई. सरकार ने आटे को किफ़ायती बनाने और बिजली की कीमतों में कमी का समर्थन करने के लिए अरबों रुपये की सब्सिडी आवंटित की.

हालांकि, यह शांति ज़्यादा दिन नहीं टिकी. इस साल अगस्त में, जेएएसी ने घोषणा की कि वह एक और लॉकडाउन लागू करेगा, इस बार उसकी आलोचना आर्थिक शिकायतों से आगे बढ़कर होगी.

क्यों असंतुष्ट हैं प्रदर्शनकारी और क्या हैं उनकी मांगें?

जेएएसी द्वारा प्रस्तुत नवीनतम मांगपत्र में 38 विशिष्ट बिंदु शामिल हैं. इन मांगों में मुफ़्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने, प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को शुरू करने और प्रांतीय विधानमंडल की संरचना में बदलाव करने जैसी मांगें शामिल हैं. लेकिन इस सूची में सबसे ऊपर है जेएएसी द्वारा 'सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के विशेषाधिकारों' को समाप्त करने की मांग, जो पिछली शिकायतों में भी प्रमुखता से उठी है.

जेएएसी का कहना है कि मई 2024 के विरोध प्रदर्शनों के बाद, सरकार ने स्वीकार किया था कि 'उच्च सरकारी अधिकारियों को दिए गए विशेषाधिकारों' की समीक्षा के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया जाएगा. मंत्रियों जैसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को प्रदान की जाने वाली कुछ सुविधाओं में दो सरकारी वाहन, अंगरक्षकों सहित निजी कर्मचारी, और सरकारी कार्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले वाहनों के लिए असीमित ईंधन शामिल हैं.

जेएएसी की सूची में पहली बार शामिल की गई दूसरी प्रमुख मांग स्वायत्त क्षेत्र की विधान सभा में शरणार्थियों के लिए 12 आरक्षित सीटों की व्यवस्था को समाप्त करने से संबंधित है.

जेएएसी के अनुसार, 1947 के विभाजन के बाद भारत प्रशासित कश्मीर से पलायन करने वाले शरणार्थी और उनके वंशज अब एक शक्तिशाली राजनीतिक गुट का गठन कर चुके हैं जिसने विकास निधि पर एकाधिकार कर लिया है.

इस चार्टर में 2023 और 2024 में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कानूनी मामलों को वापस लेने की भी मांग की गई है. मांगों में कर छूट और बेहतर रोज़गार के अवसर आदि शामिल हैं.

जेएएसी के दृष्टिकोण में बुनियादी ढांचे का विकास प्रमुखता से शामिल है. समिति ने एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अलावा, पहाड़ी क्षेत्र को शेष पाकिस्तान से जोड़ने वाली सुरंगों और पुलों सहित नई परियोजनाओं की भी मांग की है.

मुज़फ़्फ़राबाद में वर्तमान में एक हवाई अड्डा है जो वर्षों से बंद पड़ा है. हालांकि, इस वर्ष अप्रैल में, प्रधान मंत्री शरीफ ने इस परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए एक समिति का गठन किया. उन्होंने क्षेत्र के दूसरे सबसे बड़े शहर मीरपुर में एक और हवाई अड्डे के विकास की व्यवहार्यता की जांच करने के निर्देश भी जारी किए.

घटना को लेकर क्या कह रही है सरकार?

वर्तमान में हालात कैसे हैं इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि स्थानीय प्रशासन ने संचार व्यवस्था ठप कर दी है और शैक्षणिक संस्थानों को अनिश्चित काल के लिए बंद करने का आदेश दिया है. इससे भी ज़्यादा विवादास्पद बात यह है कि उसने अर्धसैनिक बलों के साथ-साथ पाकिस्तान के बाकी हिस्सों से अतिरिक्त पुलिस टुकड़ियां भी मंगवाई हैं.

पाकिस्तान की संघीय सरकार का कहना है कि झड़पों में नौ लोग मारे गए हैं, लेकिन स्थानीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि मरने वालों की संख्या 15 है.

जेएएसी ने अर्धसैनिक बलों की तैनाती पर आपत्ति जताई है. जेएएसी नेता मीर ने इस हफ़्ते की शुरुआत में पत्रकारों से कहा था कि स्थानीय पुलिस पहले से ही मौजूद है, इसलिए 'मुख्यभूमि पाकिस्तान से अर्धसैनिक बलों को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी'.

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के वित्त मंत्री अब्दुल मजीद खान ने स्वीकार किया कि हालांकि बातचीत का पहला दौर पहले ही हो चुका है, लेकिन अब मुज़फ़्फ़राबाद में एक नई समिति पहुंच गई है जिसे प्रदर्शनकारियों की शिकायतों का समाधान करने का विशेष काम सौंपा गया है.

खान ने सरकार का बचाव करते हुए कहा, 'शुरुआत में, जब उन्होंने पिछले साल अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया था, तो सब कुछ बिजली और आटे की कीमतों को लेकर था, और हम इन पर सहमत हुए थे. लेकिन उन्हें यह भी समझना होगा कि चीजें रातोंरात नहीं हो सकतीं, और इसमें समय लगता है.'

हालांकि, खान ने स्वीकार किया कि सरकार जेएएसी के 38 बिंदुओं में से ज़्यादातर पर सहमत हो गई है, लेकिन दो विशेष रूप से विवादास्पद मुद्दों शरणार्थियों के लिए 12 आरक्षित सीटों को समाप्त करना और जिसे जेएएसी 'सत्तारूढ़ अभिजात वर्ग के विशेषाधिकार' समाप्त करने पर बातचीत गतिरोध पर पहुंच गई है.

मंत्री ने शरणार्थियों के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त करने के पीछे के तर्क को चुनौती दी, और उपमहाद्वीप के विभाजन के समय उन्हें जो नुकसान हुआ था, उसकी ओर इशारा किया. खान ने तर्क दिया, 'ये वे लोग हैं जिनके परिवार भारत से आए थे, जहां वे ज़मींदार और व्यवसायी थे, लेकिन घोर गरीबी में, अपनी संपत्ति पीछे छोड़कर पाकिस्तान चले गए, लेकिन जेएएसी को लगता है कि उन्हें सीटों का कोटा देना अन्यायपूर्ण है.

उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम इन लोगों को अधिकार नहीं देते, तो उन्होंने यहां आने की ज़हमत क्यों उठाई?' दिलचस्प ये कि मंत्री स्वयं उस क्षेत्र के अनुमानित 2.7 मिलियन लोगों में से हैं, जिनके परिवार भारत प्रशासित कश्मीर से पलायन कर आये थे.

खान ने नए सिरे से विरोध प्रदर्शनों के औचित्य पर भी सवाल उठाया, यह देखते हुए कि जेएएसी की पिछली मांगें काफी हद तक मान ली गई थीं. उन्होंने कहा कि कई मौजूदा मुद्दों के लिए, स्थानीय अधिकारियों को इस्लामाबाद की संघीय सरकार से धन जुटाना होगा.

उन्होंने कहा, 'यहां लोगों पर लगभग कोई कर नहीं लगाया जाता, बिजली की दरें पहले ही कम कर दी गई हैं. इसके अलावा, पूरे क्षेत्र में 5,000 से भी कम करदाता हैं, जिससे सरकार के लिए राजस्व का बहुत कम सृजन होता है.'

क्या रहेगी आगे के लिए रणनीति?

बीते दिन सरकारी प्रतिनिधियों और जेएएसी सदस्यों के बीच हुई बातचीत बिना किसी समाधान के समाप्त हो गई, दोनों पक्ष सार्वजनिक रूप से बातचीत के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताते हैं, लेकिन बार-बार के वादों और निराशाओं के बाद अविश्वास गहराता जा रहा है.

जेएएसी के लगातार विरोध के बावजूद, सरकार का कहना है कि उसने ज़्यादातर मांगें पूरी कर दी हैं और संवैधानिक व चुनावी सुधारों के लिए विधायी प्रक्रियाओं की ज़रूरत है जो रातोंरात नहीं हो सकतीं.

खान ने संकेत दिया कि बातचीत में सार्थक प्रगति होने के बाद, सरकार इंटरनेट और मोबाइल सेवाओं को बहाल करने के लिए तेज़ी से कदम उठाएगी, जिनके बारे में उन्होंने कहा कि 'ज़मीनी हालात के कारण इन्हें रोकना पड़ा था.'

बहरहाल पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में उपजा गतिरोध कितनी जल्दी ख़त्म होगा? सवाल का जवाब तो वक़्त देगा. लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, उनको देखते हुए तो यही लग रहा है कि हाल फ़िलहाल में प्रदर्शनकारियों की जो मौतें हुई हैं उनसे लोग बेहद नाराज हैं और आहत लोग इतनी जल्दी मान जाएं, थोड़ा मुश्किल है.

