रील की जुगाली और धैर्य के भरभराते थ्रेशहोल्ड के बीच रिएक्शन देने की हड़बड़ी

“ये कॉन्टेंट का चक्कर है बाबू भैया”और हम फंस चुके हैं. बिना इस बात पर विचार किए कि उन तीस सेकेंड और कुछ लाइंस के पीछे की असल कहानी क्या है!

जीवन का एल्गोरिदम इन दिनों बदला हुआ है. हर सवाल का जवाब, हर घटना का प्रभाव और हर भाव का ठहराव है बस तीस सेकेंड. या शायद उससे भी कम! हम भूल गए हैं कि जब वह तथाकथित इंस्टैंट नूडल भी असल में इंस्टैंट नहीं है तो भला विवेक और प्रतिक्रिया कैसे इंस्टैंट हो सकते हैं! कुछ बातों को पकने में वक्त लगना चाहिए, एकदम अमृतसरी दाल मखनी की तरह, उसके बाद ही उसका असल स्वाद चढ़ता है लेकिन हम जैसे दीवाने तो स्लो कुकिंग को भूल, रेडी टू ईट के चकल्लस में उलझे हुए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर स्वाइप, स्वाइप और स्वाइप.

किसी पत्रकार ने नौकरी छोड़ी, बन गए विशेषज्ञ. किसी नेता ने कुछ कहा, बन गए विशेषज्ञ. किसी ने स्क्रीन काली की, बन गए विशेषज्ञ. हम में से किसी ने नहीं सोचा कि त्वरित प्रतिक्रिया देने की इस होड़ में हम कितनी अधपकी सूचनाएं खपाने की जल्दी में रहते हैं! उन अधपकी सूचनाओं का किसी के मन और जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है! इससे भी आगे का प्रश्न यह है कि क्या उस विषय पर आपकी प्रतिक्रिया देना इतना आवश्यक था! क्या वो प्रतिक्रिया किसी के जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लाने वाली है! क्या उस प्रतिक्रिया का ज़ाहिर होना इस संसार के चलने में रत्तीमात्र का भी योगदान दे पा रहा है! अगर इन तीनों प्रश्नों का जवाब नहीं में मिल रहा है तो इसका अर्थ यह हुआ कि उस रिएक्शन को देने में आपने अपनी ऊर्जा,अपना समय और अपने शब्द बेवजह ही खो दिए.

अंगूठे और उंगलियों के जोड़ों को भी अब शिकायत हो चली है लेकिन हम कमेंट, रिएक्शन, स्टोरी, स्टेटस के घेरे में उलझे हुए, अनजान लोगों के वैलिडिशन की आस में अपने सोचने का गैप ज़ीरो कर चुके हैं. और धैर्य? वो तो शायद पिछले लाइफ़ अपडेट में अनइंस्टॉल ही हो चुका है. धैर्य ऐसा भी कोई भारी-भरकम दर्शन नहीं था,जिसे समझने के लिए गूढ़ रहस्यों की ओर जाना पड़े. वो तो जीवन में उम्र के साथ ही गूंथा गया अभ्यास था जो अपने आप ही आ जाता था, एकदम चाय के ठंडा होने जितना आसान और सहज. लेकिन अब चाय भी रील से पहले ठंडी नहीं हो सकती. इंतज़ार अब असहज लगता है और चुप रहना अजीब. और सोच समझकर धैर्य के साथ जवाब देना… आउटडेटेड.

सोशल मीडिया हमें सिखा रहा है कि चुप रह जाना कमजोरी है और तुरंत बोल देना बहादुरी. जबकि सच यह है कि यही तथाकथित हड़बड़ी और बहादुरी हमारे धैर्य के थ्रेसहोल्ड को भरभरा के गिरा दे रही है. मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इस बात पर गौर किया है कि पहले गुस्सा आने में समय लगता था, अब गुस्सा पहले आता है और वजह बाद में तलाश कर ली जाती है.

एक content खत्म भी नहीं होता कि कि अगला content हमारी उंगलियां ख़ुद ही परोस देती हैं. हमारा दिमाग और मन यही खुराक़ ले रहा होता है और बाकी के वक्त में इसी की जुगाली करने लगता है. हमारा चित्त, हमारी बुद्धि और हमारा मन जाने अनजाने कुछ ऐसे विचार समेट रहा होता है जो न तो आवश्यक हैं और न ही लाभदायक.

आप सोचेंगे कि ये तो निहायत ही बकवास बात है. हम उस content को देखते, पढ़ते तो हैं पर प्रतिक्रिया तो हमारी अपनी बुद्धि, विवेक की ही उपज होती है. बस यहीं आपका उपभोक्ता मन मात खा जाता है. बाज़ारवाद बस इतना ही नहीं है कि आप बाज़ार से कोई चीज़ खरीदकर ले आए. वो ये भी है कि आपको कोई भी विचार इतनी बार दिखाया जाय कि वो विचार आपको ख़ुद का विचार महसूस होने लगे. मेरी इस बात की तस्दीक आपकी अलमारी में बिना ज़रूरत के भरे हुए कपड़े और आपकी इंस्टाग्राम की फीड भी कर रही होगी.

ऐसे ही किसी मुद्दे पर रखी गई राय भी काम करती है. ये राय इतनी तेजी से निकलती है कि खुद हमें भी नहीं पता चलता कि ये हमारी स्वयं की है या किसी और के content में देखे या पढ़े गए विचार! हमें आभास भी नहीं होता कि इस होड़ में हम कब संवेदनशील इंसान से प्रतिक्रियात्मक मशीनरी का हिस्सा बन गए हैं!

अगर धैर्य का थ्रेसहोल्ड प्वॉइंट ऐसे ही नीचे आता रहा तो हमारे पास बचेगा सिर्फ शोर. ये समझते-समझते शायद बहुत देर हो जाएगी कि हर किसी के लिखे पर रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं, हर मुद्दे पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं और हर बार चुप रह जाना हार नहीं. कभी-कभी ठहर जाना, न बोलना और समझने का प्रयास करना भी सबसे मजबूत प्रतिक्रिया के लिए ज़रूरी होता है. ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही जगह पर धैर्य और थोड़ी चुप्पी की ज़रूरत है ताकि सही वक्त पर सही बात कही जा सके. आपका दिमाग और आपका मन unwanted informations का ट्रेचिंग ग्राउंड नहीं है.

