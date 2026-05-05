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108 सीटें, लेकिन बहुमत से दूर... विजय CM बनेंगे या बिहार-महाराष्ट्र जैसा होगा 'खेला'? समझें समीकरण

Tamil Nadu Politics: 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में TVK ने 108 सीटों पर जीत दर्ज की है. सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की समर्थन चाहिए. ऐसे में थलापति विजय अन्य विधायकों का समर्थन कहां से जुटाएंगे?

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रईश खान

Updated : May 05, 2026, 06:28 PM IST

108 सीटें, लेकिन बहुमत से दूर... विजय CM बनेंगे या बिहार-महाराष्ट्र जैसा होगा 'खेला'? समझें समीकरण

एम स्टालिन और थलापति विजय (फोटो: AI)

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तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बड़ा राजनीतिक उलटफेर देखने को मिला. अभिनेता से नेता बने थलापति विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) ने लगभग छह दशकों से राज कर रहे द्रविड़ वर्चस्व को हाशिए पर धकेल दिया. टीवीके ने 108 सीटों पर जीत दर्ज की. वह DMK और AIDMK को पछाड़कर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत का आंकड़ा पार करने में वह भी चूक गई. ऐसे में सरकार गठन को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया है. थलापति विजय मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं. कुछ लोग तमिलनाडु में बिहार और महाराष्ट्र जैसी राजनीतिक घटनाक्रम की बात कर रहे हैं. सवाल उठ रहा है कि आखिरकार विजय बहुमत का आंकड़ा कहां से जुटाएंगे. 

दरअसल, 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में TVK ने 108 सीटों पर जीत दर्ज की है. जिसमें पार्टी प्रमुख थलापति विजय 2 अलग-अलग सीटों (पेरम्बूर और त्रिची ईस्ट) से विधायक चुने गए हैं. ऐसे में उन्हें एक सीट छोड़नी होगी. जिसके बाद टीवीके के पास 107 विधायक बचेंगे. सरकार बनाने के लिए 118 विधायकों की समर्थन चाहिए. यानी TVK को 11 विधायकों की और जरूरत पड़ेगी. 

सरकार बनने के बाद एक विधायक को आगे चलकर स्पीकर भी बनना है. ऐसे में टीवीके का एक विधायक यहां कम हो जाएगा, क्योंकि आम परिस्थितियों में स्पीकर वोट नहीं करता. अगर मुकाबला टाई न हो तो. इस हिसाब से टीवीके के पास विधायकों की संख्या 106 ही रह जाएगी. मतलब उसे सरकार बनाने के लिए 12 विधायकों की आवश्यकता होगी.

विजय के पास क्या हैं ऑप्शन?

सूत्रों के मुताबिक, टीवीके, कांग्रेस समेत अन्य छोटे दलों से बातचीत करने में जुट गई है. कांग्रेस के पास 5 विधायक, CPI के पास 2, CPI (M) के पास 2, विदुथलाई चिरुथाइगल काची (VCK) के पास 2 और मुस्लिम लीग के 2 और DMDK के पास 1 विधायक हैं. अगर विजय इन्हें अपने साथ लाने में कामयाब हो गए, तो सरकार बनाना आसान हो जाएगा.

ये भी पढ़ेंः कैसे तय होता है बहुमत का आंकड़ा? ये फॉर्मूला जान लेंगे, तो कभी नहीं होंगे कन्फ्यूज़

क्या DMK और AIDMK मिलकरसरकार  बना सकते हैर?

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने 59 सीटें जीती हैं. इसके अलावा उसकी सहयोगी पार्टियां- कांग्रेस 5, सीपीआई 2, सीपीआई (एम) 2, वीसीके 2, IUML 2 सीटों पर कब्जा जमाया है. वहीं, AIADMK के पास 47 सीटें हैं. अगर DMK और AIDMK मिल जाएं, तो सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा 119 का पूरा किया जा सकता है. ऐसा खेल महाराष्ट्र और बिहार में हो चुका है. 

महाराष्ट्र और बिहार में कैसे हुआ 'खेल'?

2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में NDA को बंपर जीत मिली थी. इसमें 105 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि उसकी सहयोगी शिवसेना को 56 सीटें मिली. दोनों पार्टियों को 145 के बहुमत के आंकड़े से भी ज्यादा 161 विधायकों का समर्थन मिला, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर पेंच फंस गया. जब शिवसेना को मुख्यमंत्री पद नहीं मिला तो उसने NCP के 54 और कांग्रेस के 44 विधायकों के समर्थन से नई सरकार बना ली और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी सरकार नहीं बना सकी. इसी तरह बिहार में जेडीयू की सीटें जब कम आई तो नीतीश कुमार ने लालू यादव की आरजेडी से गठबंधन करके सरकार बना ली थी.  

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