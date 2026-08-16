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हिंदी न्यूज़डीएनए एक्सप्लेनर

डीएनए एक्सप्लेनर

फिलीपींस के बाद अब थाईलैंड... चीन के खिलाफ बैंकॉक की बड़ी तैयारी, जानें क्यों खरीदना चाहता है भारत से ब्रह्मोस

थाईलैंड अपनी तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत से दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल 'ब्रह्मोस' खरीदने की तैयारी में है. जानें इस डील के रणनीतिक मायने और ब्रह्मोस की अचूक ताकत.

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Aman Upadhyay

Updated : Aug 16, 2026, 12:56 PM IST

फिलीपींस के बाद अब थाईलैंड... चीन के खिलाफ बैंकॉक की बड़ी तैयारी, जानें क्यों खरीदना चाहता है भारत से ब्रह्मोस

थाइलैंड भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहता है, AI PHOTO

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  • ब्रह्मोस को लेकर थाईलैंड भारत से कर रहा बात.
  • ब्रह्मोस  400 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद टारगेट को सटीकता से तबाह कर सकती है.
  • थाईलैंड के इसमें शामिल होने से दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रह्मोस ऑपरेटरों का एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा.


Thailand India BrahMos Deal: थाईलैंड, भारत की अचूक ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करने के लिए बहुत उत्सुक है. यह केवल एक रक्षा सौदा नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव के बीच थाईलैंड की अपनी तटीय सुरक्षा को पुख्ता करने की एक सोची-समझी रणनीति है.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बैंकॉक और नई दिल्ली के बीच इस मिसाइल प्रणाली को लेकर बातचीत काफी आगे तक पहुंच चुकी है. थाईलैंड के सैन्य अधिकारी पहले से ही इस हथियार के प्रदर्शन और इसे अपनी मौजूदा प्रणालियों के साथ जोड़ने की संभावनाओं का आकलन कर रहे हैं. आइए अब जानते हैं कि थाईलैंड के लिए ब्रह्मोस इतनी जरूरी क्यों है और यह सौदा भारत के लिए क्या मायने रखता है.

थाइलैंड भारत से क्यों खरीदना चाहता है ब्रह्मोस?

थाईलैंड अपनी समुद्री सीमाओं और तटीय इलाकों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है. वर्तमान में थाईलैंड की रॉयल थाई नेवी अमेरिकी 'हारपून' और चीनी 'C-802A' मिसाइलों पर निर्भर है. ये दोनों ही मिसाइलें 'सबसोनिक' हैं, यानी इनकी रफ्तार आवाज की गति से कम होती है.

बदलते सुरक्षा परिवेश और विशेष रूप से चीन की बढ़ती आक्रामकता को देखते हुए, थाईलैंड को एक ऐसे हथियार की जरूरत है जो तेज हो, घातक हो और जिसे रोकना लगभग नामुमकिन हो. यहीं पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल पिक्चर में आती है. भारत और थाईलैंड के बीच बढ़ते द्विपक्षीय रक्षा संवाद ने इस रुचि को और मजबूत किया है, जो थाईलैंड के भारत की स्वदेशी रक्षा तकनीक पर बढ़ते भरोसे को दुनिया के सामने दिखाता है.

ब्रह्मोस क्यों है एक 'गेम-चेंजर'?

ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे तेज और मारक ऑपरेशनल क्रूज मिसाइलों में गिना जाता है. इसकी कुछ खासियतों ने थाईलैंड को इसकी ओर आकर्षित किया है. यह मिसाइल मैक 3 की रफ्तार से चलती है, जो ध्वनि की गति से तीन गुना तेज है. इतनी तेज रफ्तार के कारण दुश्मन के डिफेंस सिस्टम को प्रतिक्रिया देने का समय ही नहीं मिलता.

यह 400 किलोमीटर तक की दूरी पर मौजूद टारगेट को सटीकता से तबाह कर सकती है. इसके साथ ही इसे जमीन, युद्धपोत और विमान तीनों जगहों से दागा जा सकता है. इसकी सटीकता और 'सी-स्किमिंग' तकनीक इसे रडार की पकड़ से बाहर रखती है.

भारत से रक्षा सौदा क्यों करना चाहता है थाईलैंड?

यह संभावित सौदा थाईलैंड की Strategic Diversification की नीति का हिस्सा है. बैंकॉक किसी एक महाशक्ति (जैसे अमेरिका या चीन) पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहना चाहता. भारत के साथ जुड़कर, थाईलैंड अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विश्वसनीय और स्वतंत्र विकल्प चुन रहा है.

चीनी आक्रामकता के खिलाफ Coastal Deterrence को मजबूत करना थाईलैंड की प्राथमिकता है. ब्रह्मोस जैसी मिसाइल थाईलैंड की लंबी तटरेखा, विशेष रूप से 'गल्फ ऑफ थाईलैंड' और 'अंडमान सागर' की सुरक्षा के लिए तैनात की जा सकती है. इसके मोबाइल लॉन्च बैटरियों को जरूरत के हिसाब से कहीं भी तैनात किया जा सकता है, जिससे किसी भी समुद्री खतरे का तुरंत जवाब दिया जा सके.

भारत को इस सौदे से क्या होगा फायदा?

यह सौदा भारत के लिए भी एक मील का पत्थर साबित होगा. भारत अब केवल हथियारों का खरीदार नहीं, बल्कि एक Credible Exporter बनकर उभर रहा है. बता दें कि फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस खरीद चुका है, जबकि इंडोनेशिया और वियतनाम भी इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं.

थाईलैंड के इसमें शामिल होने से दक्षिण-पूर्व एशिया में ब्रह्मोस ऑपरेटरों का एक बड़ा नेटवर्क बन जाएगा. इसको देखते हुए 'ब्रह्मोस एयरोस्पेस' ने नागपुर और हैदराबाद में अपनी निर्माण क्षमता बढ़ा दी है ताकि बढ़ती अंतरराष्ट्रीय मांग को पूरा किया जा सके. 

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